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DHA YURT BÜLTENİ-9

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 13:30 | Son Güncelleme

1)LÜKS VİLLADA, UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİNİN ÜZERİNDEN TOMAR TOMAR PARA ÇIKTI BURSA ve İstanbul'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 28 kişi gözaltına alındı.

1)LÜKS VİLLADA, UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİNİN ÜZERİNDEN TOMAR TOMAR PARA ÇIKTI

BURSA ve İstanbul'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 28 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Mudanya'da lüks bir villaya yapılan baskında ise şüphelilerin üzerinden tomar tomar para çıktı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonda, bazı evlerin kapıları 'koçbaşı' diye tabir edilen balyozla kırıldı. Narkotik köpeği Rona'nın da kullanıldığı operasyonda 850 gram metamfetamin, 90 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bonzai, bir miktar uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabanca ait çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde naklinde kullanıldığı değerlendirilen lüks araç ele geçirildi.
28 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında Bursa'nın Mudanya ilçesindeki lüks bir villaya yapılan baskında ise yakalananların üzerinden tomar tomar para çıktı. Şüphelilerin üzerinde bulunan ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paranın toplam 38 bin lira ve bir miktar döviz olduğu kaydedildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:
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-Operasyondan görüntüler
-Gözaltına alınanlar
-Ekipler arama yaparken
-Drone görüntüsü

Süre: 2.37 Boyut: 293 MB
Haber/Kamera: Mehmet İNAN-BURSA/DHA)

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YUNANİSTAN'A GEÇMEK İSTEYEN 54 KAÇAK GÖÇMEN SIKIŞTIKLARI MİNİBÜSTE YAKALANDI (EK)
2)HAMİLE GÖÇMENİN DOĞUM SANCISI BAŞLADI

İzmir’in Konak ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek hazırlığındayken yakalanan 54 kaçak göçmenin arasında bulunan 35 haftalık hamile Orta Afrikalı kadının, yakalandıktan sonra götürüldüğü Anafartalar Polis Merkezi’nde doğum sancısı tuttu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, kadını sedyeyle ambulansa alıp, Tepecik Kadın Doğum Hastanesi’ne götürdü.

Görüntü Dökümü:
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- Kadının doğum sancısı yaşamasından görüntü

Haber: Davut CAN

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