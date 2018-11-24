DHA YURT BÜLTENİ 9 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Şırnak'ta Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kamu hizmetlerinin daha hızlı, verimli ve ekonomik şekilde verilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) toplantısına katılmak üzere Şırnak'a geldi. Sabah saatlerinde helikopterle 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı; Vali Mehmet Aktaş ve Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal tarafından karşılandı. Daha sonra Şırnak Valiliği'ne geçen Çataklı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından İZDES projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Çataklı, şunları söyledi: "İçişleri Bakanlığı olarak, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması temel hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda; Sayın Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi'nin talimatları ile İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi projesi uygulanmaya başlanmıştır. Vatandaş odaklı hizmet anlayışının Bakanlığımız taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçme, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, valiliklerimizdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere İZDES projesini başlattık. Bu projenin birinci aşamasında 81 ilimizi ziyaret çalışmalar gerçekleştirdik. Ve bunlar raporlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' ifadeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı olarak valiliklerimizde başlattığımız 'vatandaş odaklı hizmet seferberliği' kapsamında, bakan yardımcıları başkanlığında Bakanlığımız üst yöneticilerinden ve uzmanlardan oluşan 6'şar kişilik heyetlerle 23 ilimizde ikinci tur ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Kalan illerimizde de çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız."

İZDES projesi kapsamında vatandaşlar ile bir araya gelip, bilgi alış-verişinde bulunacaklarını anlatan Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, şöyle konuştu: "Bakanlığımızca uygulanan halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi proje ve uygulamalar hakkında, ticaret sanayi odaları ve borsaları, esnaf ve sanatkâr odaları, ziraat odaları, muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleri ile bir araya gelmeyi, görüş alışverişinde bulunmayı hedefliyoruz. Bu projenin amaçlarından bir diğeri de Bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112 Acil, nüfus, göç ve benzeri hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızın bu hizmetlerdeki memnuniyet durumlarını değerlendirmek üzere bunlarla bire bir görüşmeler yapmak sureti ile değerlendirmeler yapma fırsatı bulmak. Bu çalışmalar sonucunda 81 ilimiz ile ilgili genel bir değerlendirme yaparak özellikle iyi uygulama örneklerini diğer illerimizle paylaşmayı, taşradan merkeze merkezden taşraya dönük sağlıklı doğrudan bilgi akışı sağlamayı hedefliyoruz. Bu projenin hem milletimize hem çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, daha sonra Vali Mehmet Aktaş ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüntü Dökümü

-Bakan yardımcısınınvalilikte karşılanması

-Şeref deferini imzalaması

-Bakan yardımcısı Çataklının açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler HABER-KAMERA:SEKVAN KÜDEN/ŞIRNAK-(DHA)

440.07 MB ====================================== Muğla'da gergin yıkım Yıkımı engellemek için İstiklal Marşı'nı okudular

MUĞLA'da belediye ekipleri, yol genişletme çalışması sırasında, kanuna aykırı yapıldığı belirtilen bir işyerine ait sundurmayı yıkmak istedi. İşletme çalışanları tebligat yapılmadığını iddia ederek, yıkım işlemini engellemek için İstiklal Marşı okudu. Marşa tekrar başlamaya çalışan işletme çalışanlarını polis engellerken, belediye ekipleri sundurmayı söktü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki Recai Güreli Caddesi'nde yol genişletme çalışmalarına başladı. Cadde üzerindeki imara aykırı sundurmaların yıkılması için de ilçe belediyesi çalışma başlattı. Menteşe Belediyesi'nin, işletmeci ve dükkan sahiplerine sundurmaların sökülmesi için tebligat yaptığı belirtildi. Bugün de cadde üzerinde tavuk döner satışı yapan bir işletmenin önündeki sundurmayı sökmemesi üzerinde, belediye ekipleri harekete geçti. Ancak işletme çalışanları, belediye ekiplerine tepki gösterdi. Tartışma yaşanması üzerine, çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. İşletme sahibinin avukatlığını yapan Emre Aykın, tebligatın mülk sahibine yapıldığını, işletmeciye herhangi bir belgenin ulaşmadığını iddia ederek, yıkımın kanuna aykırı olduğunu ileri sürdü. Belediye ekipleri yıkıma geçti. Ancak işletme çalışanları, yıkımı engellemek için İstiklal Marşı okunmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, bir süre bekledi. Tekrar İstiklal Marşı okumak isteyen çalışanlara, polis izin vermedi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı işyeri çevresine güvenlik şeridinin çekilmesinin ardından Menteşe Belediyesi Fen İşleri ekipleri sundurmayı söktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yerinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ====================================== Nusaybin'de öğretmenlere ücretsiz kuaför hizmeti Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şafak Kavak, Öğretmenler Günü nedeniyle erkek ve kadın öğretmenlere 3 gün boyunca ücretsiz kuaför hizmeti vereceklerini duyurdu. Nusaybin Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şafak Kavak, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlere yönelik birçok etkinlik ve organizasyon yaptıklarını söyledi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak, erkek ve kadın öğretmenlere 26 Kasım Pazartesi gününden itibaren 3 gün boyunca ücretsiz kuaför, saç kesim ve bakım hizmeti verileceğini kaydeden Kavak, bu hizmetten yararlanmaları için tüm öğretmenlere çağrıda bulundu. Kavak, "Bu vesileyle biz de fedakar ve cefakar öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Merkezimizde kuaförlük eğitimi veren uzman kuaförlerimiz var. Ayrıca eğitim verdikleri kursiyerlerimiz de var. Pazartesi gününden itibaren öğretmenlerimize ücretsiz, saç kesimi ve bakım hizmetine başlayacağız. Bu hizmetimiz üç gün devam edecek" dedi.

Görüntü Dökümü

Bayanlar, fön çekerken

Erkek kuaförü saç kesimi ve sakal kesimi yaparken

Mehmet Şafak Kavak’ın konuşması

Genel ve detay görüntüler HABER-KAMERA: AHMET AKKUŞ/NUSAYBİN (MARDİN), (DHA)

55 MB ====================================== Şehit öğretmenler için yürüdüler ERZURUM'da görev yapan yaklaşık 300 öğretmen, şehit olan meslektaşları için yaklaşık 3 kilometre yürüdüler.

Atatürk Üniversitesi kampüs girişinde bir araya gelen öğretmenler, yaklaşık 3 kilometrelik yolu yürüyerek tarihi Yakutiye Medresesi önüne geldiler. Burada Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı tarafından karşılanan öğretmenlere, aday öğretmenler kırmızı karanfil dağıttı. Aday öğretmenlerin yemin ettiği programda, şehit olan öğretmenler anıldı. Öğretmenler tarafından yapılan 48 eserin yer aldığı resim serginin gezilmesinin ardından yürüyüşe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz bir konuşma yaptı. Kaygusuz, "Öğretmenler günü nedeniyle hem şehrimizin tarihini, kültürünü tanıtmak hem de halkımızda farkındalık oluşturmak için bir dizi etkinlikler düzenledik. Atatürk üniversitesi kavşağından Yakutiye Medresesi önüne öğretmen ve idarecilerimizle halkımızda bugün farkındalık oluşturmak için yürüyüş yaptık. Bütün şehit öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğretmenlerin yürüyüşünden detay

-Aday öğretmenlerin,öğretmenlere kırımızı karanfil vermesi

-Mehteran konseri

-Aday öğretmenlerin yemin töreni

-Serginin açlış kurdelasının kesilmesi

-Sergini gezilmesi Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 03.44 BOYUT: 417 MB ====================================== Ayvalık'ın keşfe değer diğer yüzü: Ayvalık şivesi BALIKESİR'in doğal güzellikleri ve tarihi birikimi ile Anadolu'nun en özellikli ilçeleri arasında yer alan Ayvalık'ın keşfe değer bir diğer yüzü de, yöresel ağzı ya da Ayvalık şivesi. Ayvalık’ta yaşayanların hala kullandığı, ‘Ayvalık’ın az bilinen dili’ kentin mübadele ile şekillenen yaşamını da günümüze taşıyor. Ayvalık sokaklarında hala konuşulan ‘Ayvalıkça’, duyanlarda hafif tebessüme neden oluyor. Ayvalık'ın kültürel zenginliğinin bir parçası ve bu nedenle kıymetli olan şive, gerek söyleniş biçimi gerekse bazı kelimeleriyle Rumca ile büyük benzerlik taşıyor. Bu şiveyi kullanan Ayvalıklılar, güne ‘Merabayin’ (merhaba) diyerek başlıyor. Yeni tanıştığı kişinin nerede oturduğunu ‘Nerede durursun?’, ailesini ‘Kimlerdensin?’ diyerek soruyor. Kişiyi, ‘ge bura- bak bura’ diyerek çağırırken, ‘alkışım olsun’ diyerek teşekkür ediyor. ‘Aninem’ (amanın) diyerek tepki gösteriyor. Çocuklara, ‘Ah çocuğumu evladımı’ diye sesleniyor. Suya ‘sucağız’, testiye ‘kumnili’, üzüntüye ‘üzgüntü’ küreğe ‘faraş’, acıktım yerine ‘içim kıyıldı’ deniyor. Başka zaman yerine ‘sahi zaman’, seslenmek yerine ‘tınmak’, rahatsız etmek yerine ‘salerlik yapma’, ufak-küçük yerine ‘şimbil’, deprem yerine ‘zelzele’, tadı bozuk yerine ‘marık’, ziyan etme yerine ‘zebil etme’, güzel yerine ‘palüze’ çok sık kullanılan kelimeler olarak dikkat çekiyor.

‘ŞİVEMİZ UNUTULMASIN’ Ayvalık’ın köklü ailelerinden birine mensup turizmci Hasan Güzey, “Ayvalık’ta doğup büyüdüm. Ayvalık’ta yaşıyorum ve Ayvalık’ta öleceğim inşallah. Ayvalıklıların birbirine sorduğu şekilde kendimi tanıtayım. ‘Kimlerdensin?’ denildiğinde, Celil ağanın torunuyum. Ayvalık’ın köklü ailelerinden biridir ben de onların üçüncü kuşak torunuyum. Şivemiz lehçemiz Ayvalık’ımız unutulmasınö dedi. 'TUHAFIMIZA GİDİYORDU AMA AĞZIMIZ ALIŞINCA BİZ DE KONUŞTUK' Mübadil torunu olduğunu söyleyen Hikmet Zorlu ise, “Babam Midilli’den gelme, annem Selanik muhaciri. Konuşmalarda bazı kelimeler tuhafımıza gidiyordu. Nenem ‘setreyi getir’ diyordu. Setre, babamın ceketi. Büyük varile 'lanca' deniliyor. Kuzine yerine 'maşinga', kürek yerine 'faraş' deniliyor. 'Nasılsın' denildiğinde cevaben ‘tururum kızım diyordu’ babam. Anne tarafım daha başka kibardı ama hepsinin güzel kelimeleri oldu. Zelzele deniyordu depreme. Horoza 'foroz' diyorlardı. Beceremiyorlardı, dil sürçmesi oluyordu. Mesela geç kaldın diyeceğine, ‘Nerde kaldın viri’ deniyordu. Tuhafımıza gidiyordu ama ağzımız alışıyordu, konuşuyorduk bu kelimeleriö diye konuştu.

'BİZ DE AĞAÇÇIKLAR, KUŞÇAĞIZLAR' Sanatçı Rasim Öztekin’in Ayvalık’ta ev aldığı sırada yaşadıklarını anlatan Midilli Sarlıcalı’dan gelen mübadil çocuğu Çetin İşten, “Marangoza pencere yapmasını söylediğinde, ‘Şuracığa mı kolay, şuracığa da bir kapıcık yapayım sana’ dediğinde şaşırmış. Kahveye iner çay içmeye. Kahveci der; ‘içersin bir çaycağız.’ Meğer Ayvalık’ın şivesi buymuş. Biz de ağaççağızlar, kuşçagızlar, evlatçıklar, her şey minyatürize edilmiş. Konuşmamız, özümüz bu şekildeö dedi. Esnaf Refik Sal ise, “Ayvalık’ta doğdum büyüdüm. Giritli bir ailenin çocuğuyum. Göreneklerimizde, örflerimizde Girit kökenli olduğumuz için bazı kelimelerde Türkçe’ye çevrildiğinde ilaveler oluyor. Mesela, kapıcık pencerecik. Çoğu kelimenin sonunda cık ve cikler oluyor. Bazı cümleler devrik oluyorö dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ayvalık'tan genel görüntüler

- Ayvalıklıların konuşmaları

- Ayvalıkça bilenlerden görüşler.

- İlçeden görüntüler. Haber- Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK (BALIKESİR), (DHA)

Süresi: 4 Dakika 51 Saniye, Boyutu: 894 MB.

====================================== Yağmur suyuna niyet, su tankerine kısmet Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (ÇANAKKALE), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Akçakıl köyünde, vatandaşların su ihtiyacını karşıladığı su depoları, yağışlar geç gelince bu yıl dolmadı. Susuz kalan köylülerin yardımına komşu köy olan Mollahasanlar köyünden hayırsever Mevlüt Birol (66) yetişti. Birol'un traktörle gönderdiği tankerdeki su ile köylüler ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Bayramiç ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Kazdağları eteklerindeki 300 nüfuslu Akçakıl köyünde köylüler, 20 yıldır su ihtiyaçlarını dağlardan gelen kaynak sularından karşılıyor. Bu yıl yağmurlar gecikince, köylüler susuz kaldı. Doğal kaynak suları yağmurlarla beslenmeyince, depolar dolmadı. Bazı köylüler, duş almadıklarını belirtirken, bunun nedenini ise mevsimsel yağışların az olmasına bağladı. Köylülerin imdadına komşu köy olan Mollahasanlar'dan hayırsever Mevlüt Birol yetişti. Birol, su tankerini suyla doldurup, Akçakıl köyüne gönderdi. Traktörle köy meydanına getirilip bırakılan tankerlerden su ihtiyaçlarını karşılayan köylüler, su sorununun bir nebze de çözülmesiyle sevinç yaşadı. Köylüler, köy meydanında sağanak altında suyu bidonlara doldurup evlerine götürdü.