DHA YURT BÜLTENİ 9

Adaylığını değerlendiren Mehmet Çakın, "Teşkilat mensuplarımızla iyi bir çalışma ortamı bulmuş ve güzel işlere imza atmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve partililerimizin takdiriyle Uşak Belediye Başkan adayı olduk. Uşak'ta 2014'ten beri AK Parti belediyeciliği yapılıyor. Bizler, Mart 2019'da yapılacak seçimleri de kazanarak, bayrağı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Seçim kampanyamız boyunca milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve teşkilatımızın değerli mensuplarıyla el ele ve gönül gönüle vererek, çalışacağız. Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Seçimlerden en iyi sonuçla çıkacağız. Ayrıca 2014'te göreve gelerek birçok hizmete imza atan Uşak Belediye Başkanımız Nurullah Cahan'a da teşekkürü bir borç biliyorum. Birlikteliğimizin her daim süreceğini belirtmek istiyorum" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, DHA'ya özel yaptığı açıklamada, adaylığını değerlendirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde ikinci kez aday gösterilen Başkan Zolan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühüyle milletimize gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha önce başlayan bu hizmet destanlarımız, çalışmalarımız, gayretlerimiz aynı hızla sürecek. Yaptığımız çok güzel işler var ama Denizlimiz için daha büyük hayallerimiz var. O hayallerimize, hedeflerimize vatandaşlarımıza el ele gönül gönüle birlikte ulaşacağız. Denizli'nin insanların mutlu olduğu ve herkesin huzurlu bir şekilde yaşadığı her türlü imkana kavuştuğu bir şehir olmasını arzu ediyoruz. Bugün Denizli dünden daha iyi, yarın bugünden daha iyi olacak. Bu emaneti güzelliği, hizmet olarak şehrimize döndüreceğiz ve gece gündüz o güvene layık olmak için çalışacağız" dedi.

AK Parti'den tekrar Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen mevcut başkan Osman Zolan, adaylığı ile yaptığı değerlendirmede, her kesimden olumlu yanıtlar aldığını söyledi. Başkan Zolan, Denizli'nin turizmi anlamında dünya şehri olması için çok özel projelerinin olduğunu da kaydetti.

"DENİZLİ İÇİN BÜYÜK HAYALLERİM VAR"

Denizli'nin önemli sorunlarını ortadan kaldırdıklarını ifade eden Başkan Zolan, "Denizli'yi dünyada ve Türkiye'de turizm kenti noktasında en iyi yere gelmesini sağlamak istiyoruz. Termal sağlıkta aranan, şifa bulunan şehir ve turizmde hak ettiği o güzellikleri karşısında alan bir şehir arzu ediyorum. Bununla ilgili turizme yönelik ve termal sağlığa yönelik yoğun çalışmalarımız olacak. Denizli turizm sektöründe de var olan potansiyelini bugün tam anlamıyla kullanamıyor o potansiyeli daha da harekete geçirmek istiyoruz. Pamukkale antik kentlemiz, termal ve şifalı sıcak sularımız yanında biz Denizli Büyükşehir olarak teleferik ve yayla turizmini öne çıkardık. Ege'nin kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi'ni inşa ettik. Turizmcilerle her zaman içiçeyiz. Denizli'nin tanıtımı noktasında bu güzelliklerin görülmesi noktasında çok büyük gayretlerimiz var. Bunu daha da ileriye götürerek Denizli dendiğinde 'turizm' akla gelmesi için çalışmalarımız olacak. Denizli, sanayi ve tekstil ürünleri üretimlerini artırıp 170'den fazla ülkeye ihracatını yapıyor ve bunu artırmaya devam edecek. Tarım sektöründe de temaslarımız oldu ve yeni dönümde daha güçlü, artarak devam edecek. Denizli'de yaşayan 1 milyon 20 bin vatandaşımızın her alanda her sektörde mutlu olmasını istiyoruz. Milletimize hak ettiği hizmetleri alması devam etmesi için yürüyüşümüz devam edecek. Turizmle ilgili çok özel projemiz ve gayretlerimiz olacak o gelecekteki sektörümüz Denizli Turizm ve Termal Sağlık noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.