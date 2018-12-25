DHA YURT BÜLTENİ -9 Iğdır'da askeri araç devrildi: 1 şehit, 7 yaralı (2)

VALİ ÜNLÜ AÇIKLAMA YAPTI Iğdır'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu kazayla ilgili Vali Enver Ünlü açıklama yaptı. Kazanın askeri güvenlik yolunda meydana geldiğini belirten Vali Ünlü, şunları söyledi:

"Maalesef üzücü bir haber aldık. E-20 sulama kanalı üzarindeki tali yolda mayın arama timimiz ile birlikte Subaşı Piyade Hudut Bölüğü'nde görevli askerleri taşıyan Kobra-2 aracımız yoğun sis ve yağış sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir kaza yaptı. Kaza neticesinde ağır yaralanan 1 askerimizi maalesef kaybettik. Hayati tehlikesi bulunan 1 askerimizi ileri tetkik ve tedavi için Erzurum'a sevk ettik. 6 askerimizin durumu daha iyi. Tetkik ve tedavileri Iğdır Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Akabinde yine o bölgelede hudut güvenlik sistemiyle ilgili çalışan özel şirkete ait sivil araç, yaralıları kurktarmak için olay yerine intikali sırasında yolun aşırı kaygan olması sebebiyle kayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ama personelin, araç şoförünün durumu iyi. Onların da tedbir amaçlı hastanede tetkik tedavileri yapılıyor. Yaralı askerleri ziyaret ettim. Çok şükür durumları iyi. Erzurum'a sevk ettiğimiz askerin dışındaki askerlerimizin tedavileri Iğdır'da yapılıyor. Yaralı askerlerimize acil şifa dliyorum. Şehit olan askerimize Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. İnşallah bu tür kazalar bir daha yaşanmaz. 7 yaralı, 1 şehidimiz var."

IĞRDIR,(DHA) ================ BEYTÜŞŞEBAP'TA KAR SONRASI KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde dün etkili olan kar yağışı, bugün yerini güneşli havaya bıraktı. İlçede karla kaplanan doğada kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Beytüşşebap ilçesinde dün etkisini gösteren kar yağışı bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Sabah saatlerinde ilçede güneşli havanın hakim olmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İlçede yaşayanlar, sabah gördükleri manzarayı, cep telefonlarıyla görüntüledi.

Öte yandan, dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap Kaymakamlığı, köy yollarında ulaşımında aksamama yaşanmaması için tedbirlerini sürdürüyor. Görüntü Dökümü

--------------------------

- İlçe merkezinden görüntü

- Ağaçlar üzerinde biriken kar

- Vatandaşların karda yürümeleri

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Emin BAL-ŞIRNAK -DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 234 MB ================= BELEDİYE KAR YAĞIŞINA KARŞI ANONSLA VATANDAŞLARI UYARDI Adıyaman'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle belediyenin merkezi anons sisteminden vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Kentte çarşamba ve perşembe günü yer yer kar şekilde yağış ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Belediyenin merkezi anons sisteminden vatandaşlar olası buzlanma ve don olayları ile kar yağışına karşı uyarıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu olası kar yağışına karşı belediye olarak gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Bütün yurtta olduğu gibi Adıyaman'a da metroloji tarafından uyarılar yapıldı. Bizde belediye olarak uyarılarımızı yapıyoruz. Yoğun bir yağmur ve arkasından kar yağışı bekleniyor. Belediye olarak bütün ekipmanlarımızı hazırlıyoruz. Gerektiği zaman buzlanmalara karşı tuz stoklarımız hazır. İnşallah bir felaketle karşılaşmayız. Kar yağışında bir yoğunluk olduğu zaman tüm ekiplerimiz gerektiği zaman karayolları ve Özel İdarenin de ekipleri ile imkanlarımızı birleştirerek bütün Adıyaman'da kış şartlarında olumsuzluklarını birlikte atlatmak için çalışma yapacağız. Bu arada her vatandaşımızın da bireysel olarak kendi tedbirlerini almaları gerekiyor. Bunun için vatandaşlarımıza uyarılarımızı yaptık belediye ekiplerimizi de alarma geçirdik hepsi teyakkuzda bekliyor. İnşallah bu kışı bir olumsuzluk olmadan atlatacağız dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

-Adıyaman Belediyesinden genel görüntü

-Belediye ilan bürosundan ilan yapılması

-Adıyaman genelinden hoparlörden görüntü

-Vatandaşlardan genel görüntü

-Adıyaman Belediye Başkanın konuşması GÖRÜNTÜ BOYUTU: 363 MB Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) =================== BİSİKLET HIRSIZI KAMERADAN KAÇAMADI Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işyerinin önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı kameralara anbean yansıdı.

Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuru temizleme işyerinin önünde bulunan işyeri sahibi Cuma Abidin'e ait elektrikli bisiklet bir kişi tarafından çalındı. İş yeri sahibi Abidin, bir süre sonra bisikletin yerinde olmadığını fark ederek, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlardan bisikletinin çalındığını gören Abidin, emniyet ekiplerine haber verdi. Ekipler, hırsızı arama çalışmaları başlattı. Görüntü Dökümü;

-Güvenlik kamerası görüntüleri Süre: 36 saniye, Boyut: 67 MB Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA)

================== MARKETİ SOYAN GASPÇI, AYNI MONTU GİYİNCE YAKALANDI KONYA'da girdiği bir markette kasiyere bıçak çekip, içinde yaklaşık 500 TL bulunan kasayı alan Ömer Faruk Ateş(23), gasp sırasında giydiği monttan tanınıp, yakalandı. Ateş, tutuklandı.

Olay, 14 Aralık günü saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. İddiaya göre başında bere bulunan ve giydiği montla yüzünü kapatan gaspçı, müşteri gibi markete girdi. Raflardan aldığı bazı malzemelerle kasaya geldi. Cebinden para yerine bıçak çıkartıp, kasiyere doğrulttu. İçerisinde yaklaşık 500 TL bulunan kasayı alıp, hızla kaçtı.

MONTU ELE VERDİ

Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay anında marketin güvenlik kameralarının çalışmaması üzerine çevredeki işyerlerinin kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin eşgalini belirleyen polis, olaydan 2 gün sonra aynı monttan giyen bir kişiyi takibe aldı. Bu kişinin gasp olayını gerçekleştiren Ömer Faruk Ateş olduğu belirlendi. Şüpheli dün gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN YAPMIŞ

Şüpheli, sorgusunda gasp olayını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Uyuşturucu kullandığını ve olayı gerçekleştirmeye aniden karar verdiğini anlatan Ateş'in poliste çeşitli suçlardan 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Ömer Faruk Ateş, çıkarıldığı mahkemece 'yağma' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

- Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Güvenlik kamera görüntüleri Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)) ============= SEVİM AİLESİ, ENGELLİ ÇOCUKLARI İÇİN VERİLEN ÜCRETLE GEÇİNİYOR Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki operasyonlar sırasında evleri yıkılan Sevim ailesi, engelli çocukları İsmail Sevim (8) için verilen bakım ücretiyle geçinmeye çalışıyor. Baba Sevim, "Oğlumun yürümesi ve konuşması için İstanbul ya da Ankara'da tedavi edilmesi gerekir. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi

13 Mart 2016'da Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle' operasyonu düzenlendi. 78 gün süren operasyonlarda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ilçedeki birçok ev ve işyeri gibi Eraslan Sevim'in de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evi yıkıldı. Bunun üzerine baba Sevim, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte kiraladıkları eve taşındı.

Yazın inşaatlarda çalışan baba Sevim, kışın işsiz kalınca doğuştan yürüyemeyen ve konuşamayan engelli çocuğunun bakım ücretiyle geçinmeye başladı. Anne Meyan Sevim, engelli olan çocuklarına gözü gibi baktıklarını, ancak imkanları olmadığı için gerekli olan tedavileri yapamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "İlçede 2 yıl önce çıkan hendek ve barikat operasyonları sırasında evimiz yıkılınca, kiralık eve taşındık. Kocam işsiz olduğu için çocuğumun engelli maaşıyla geçimimizi sağlıyoruz. Maddi durumumuz iyi olmadığı için engelli çocuğumuza gereken tedaviyi sağlayamıyoruz. Oturduğum evin kirasını ödeyemiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Baba Sevim ise, yazın inşaatta çalıştığını, kışın ise işsiz kaldığını belirterek,"İş yok, imkanlarımız kısıtlı. İsmail'in yürümesi ve konuşması için 3 ay arayla Van'a götürüyorduk. Ancak, evimiz yıkıldıktan sonra onu da yapamıyoruz. Oğlumun yürümesi ve konuşması için İstanbul ya da Ankara'da tedavi edilmesi gerekir. Yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

Engelli İsmail'den görüntü

Annesi sütü veririken

-Yere yatırılması

-Bakımın yapılmsı

-Anne Meyam Sevin'in kürtçe konuşması

-Baba Eraslan'ın Kürtçe konuşması

-Genel detaylar 370 BM/3.18 UZUNLU Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA-DHA ================= İSMET İNÖNÜ, MALATYA'DA ANILDI Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ölümünün 45'inci yılında, memleketi Malatya'da düzenlenen törenle anıldı.

Valilik önünde düzenlenen anma törenine; Malatya Valisi Aydın Baruş, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Malatya Büyükşehir Belediyeyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Şahin, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Baro Başkanı Enver Han, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Programda Valilik, Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Baro Başkanlığı ile CHP ve İyi parti tarafından anıta çelenk sunuldu. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Daha sonra Battalgazi Konferans salonunda İsmet İnönü ile ilgili anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte İnönü'nün hayatı anlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Katılanlar

- Çelenk sunulması

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- İsmet İnönü konferansı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 268 MB Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA ================== POLONYALI TURİSTLER ERCİYES'TEN MEMNUN Erciyes Kayak Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, bu yıl Polonyalı turistleri de ağırladıklarını belirterek turistlerin pistlerden çok memnun olduğunu söyledi.

Cuma günü Kayseri'ye gelen 189 kişilik Polonyalı turist kafilesi Erciyes Kayak Merkezi'nde tatillerine başladı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı ise kayak merkezinin önemine değinerek şunları söyledi: "Bilindiği gibi Kayseri Büyükşehir Belediyemiz Erciyes'te şehrimizin tarihi projelerinden birini yaptı. Tabi buradaki hedef Kayseri'de yaşayan hemşerilerimiz ve Türk vatandaşları için uluslararası standartlarda güvenli, kaliteli ve nezih bir ortam doğurabilecek bir kayak merkezi oluşturmaktı. Bunun yanında önemli beklentilerimizden birisi de şehrimize yabancı turist getirip bu vesileyle şehrimizin sosyokültürel hayatına katkıda bulunmak. 2012 yılından itibaren biz Erciyes Dağı'nı biz ilk defa düzenli yönetim biçimi olarak Türkiye'de uygulayan tek kayak merkezi olarak yönetmeye başladık ve altyapımızı oturtup, özellikle şehir dışından bir talep geldikten sonra da gözümüzü yabancı pazarlara çevirdik. Orada bir çok fuarlara ve sunumlara katıldık. Çok şükür geçtiğimiz yıldan itibaren de bunun neticelerini almaya başladık. Artık Kayseri'ye Erciyes'te kış tatili geçirmek için uluslararası direkt uçuşlarla yurtdışından birçok misafirimiz geliyor."

Cıngı, geçtiğimiz yıl Rusya'dan gelen turist kafilesi ile farklı ülkelerden turist ağırlamaya başladıklarını belirterek şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl Rusya ile başladığımız bu süreçte Ukrayna ve Polonya'nın da ilave edilmesiyle 3 ülkeye ulaştı. Geçtiğimiz Cuma günü de ilk Polonya kafilesini karşılama imkanımız oldu. Şu anda misafirlerimiz Erciyes'te ve şehir otellerinde konaklıyorlar. Hem Erciyes'te kayak yapıyorlar hem de Kapadokya'yı da ziyaret ederek hayatlarında unutamayacakları bir kış tatili geçiriyorlar. Şimdiye kadar ki gidişatımız çok iyi. Kayak yapan misafirlerimizle görüştüğümüzde çok mutlu olduklarını ve pistleri beğendiklerini söylediler." Görüntü Dökümü:

------

-Murat Cahid Cıngı ile röportaj

-Kayak yapan turistlerden görüntü

- Diğer genel 4 Dakika 44 Saniye /570 MB Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA) ================== TARİHİ MERYEM ANA KİLİSESİ'NDE NOEL AYİNİ DİYARBAKIR'da, Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı dolayısıyla tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayinde mumlar yakılıp, dualar okundu.

Sur ilçesinde Lalebey Mahallesi'ndeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Papaz Yusuf Akbulut'un yönetiminde Noel ayini düzenlendi. HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurt dışından gelen davetlilerin de katıldığı ayinde, cemaat üyeleri mum yakıp, dua etti, İncil'den bölümler okunarak Hz. İsa'yı anlatan ilahiler seslendirildi.