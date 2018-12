DHA YURT BÜLTENİ -9

Görüntü Dökümü

KIZI, 1.5 YILDA 68 KİLO VEREN ANNE VE ARKADAŞLARI DA AMELİYAT OLDU

Almanya’nın Stuttgart şehrinde yaşayan Seda Şeşen (28), 1.5 yıl önce geldiği Trabzon’da geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 128 kilodan 60 kiloya düştü. Kızındaki değişimi gören annesi Şengül Şeşen (51) ile arkadaşı Necla (47) ve kızı Tuğba Kılıç’la (30) birlikte geldikleri kentte mide küçültme ameliyatı oldu.

Almanya’nın Stuttgart şehrinde yaşayan Seda Şeşen, obezite nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Karadenizli olan Seda Şeşen 1.5 yıl önce geldiği Trabzon’da özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. Başarılı geçen ameliyat sonrası Seda, 1.5 yılda, 68 kilo verdi. Kilolarından kurtulan genç kız hayata bakışı değişti, sosyal hayata daha fazla katılmaya başladı. Kızındaki büyük değişimi gören 118 kilo ağırlığındaki anne Şengül Şenen de mide küçültme olmaya karar verdi. Şengül Şeşen’in arkadaşı 97 kilo ağırlığındaki Necla ile kızı 103 kilo ağırlığındaki Tuğba Kılıç ta ameliyat olmak istedi. Trabzon’a gelen Şengül Şeşen ile Necla ve Tuğba Kılıç, özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. Genel Cerrahi Koordinatörü Prof. Dr. Can Keçe, Opr. Dr. Emrah Sözen ve Genel Cerrah Uzmanı Dr. Kibar Çebi’nin katıldığı ameliyatlar başarılı geçti.

‘68 KİLO VERDİM, HAYATA BAKIŞIM DEĞİŞTİ’

Ameliyat sonrası 128 kilodan 60 kiloya düştüğünü ifade eden Seda Şeşen, “Annem, arkadaşım ve annesi bendeki bu büyük değişimi görünce onlarda obezite ameliyatı olmaya karar verdi. Verdiğim kilolarla hayata bakışımı değişti. Eskiden suskundum, kendimi hep arka planda tutardım şimdi öz güvenim çok yüksek. Çoğu insan beni tanıyamıyor, durdurup ‘çok değişmiş, çok güzel olmuşsun’ diyorlar. Çok pozitif dönüşler alıyorum, şu an çok muyluyum.ö diye konuştu.

’38-40 BEDEN GİYMEK İSTERİM’

Şengül Şeşen de “Ameliyat sonrası kızımda yaşanan büyük değişimi görünce ve ondan da aldığım cesaretle ben de obezite ameliyatı olmaya karar verdim. Ameliyat çok güzel geçti. Bende inşallah kızım gibi kilo verip, çok güzel olacağım. Şu an 118 kiloyum, belli bir hedefim yok ama 38-40 beden giymek isterimö şeklinde konuştu.

'ÇOK MUTLUYUM'

Operasyon öncesi normal yolardan kilo vermeyi denediğini ancak başarılı olamadığını anlatan Tuğba Kılıç ise “Ameliyat öncesi kilo vermek için spor yaptım, çok uğraştım fakat olmadı. Arkadaşım Seda’daki inanılmaz değişimi görünce bende obezite ameliyatı olmaya karar verdim. Kendimle birlikte sürekli kilolarından rahatsız olan annemi de ameliyat olmaya ikna ettim. Bir gün arayla ikimizde mide küçültme operasyonu geçirdik. 103 kilo ile ameliyata girdim. İnşallah yaza kadar bende kilolarımdan kurtulup zayıflayacağım. Hedefim 50 kiloya kadar düşmek. Şimdi çok mutluyumö diye konuştu.

PROF. DR. KEÇE: HAREKET ETMİYORUZ

Genel Cerrahi Koordinatörü Prof. Dr. Can Keçe ise dünya nüfusunun neredeyse yüzde 25-30’unun obezite olduğunu belirterek “Ülkemizde obezite kadınlarda yüzde 30 erkeklerde ise yüzde 25. Bu sadece cerrahi ile çözülecek bir şey değil. Hareket etmiyoruz, hareket neredeyse sıfır haline gelmiş. Bakanlığın bu konuda ciddi adımları var. Vücut kitle endeksi yüzde 40’ın üzerinde olanlara obezite cerrahi uygulanıyor. Almanya’dan gelen obezite problemi olan 4 hastamızı ameliyat ettik. Ameliyatları çok başarılı geçtiö ifadelerini kullandı.