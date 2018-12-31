DHA YURT BÜLTENİ-9

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 14:40 | Son Güncelleme

KAMYON ALTINDA KALAN PROFESÖRÜN SON ANLARI (EK) 1)KAMYON ALTINDA KALAN PROFESÖRE ÖĞRENCİLERİNDEN SON GÖREV İzmir’in Narlıdere ilçesinde, metro kazısının yapıldığı şantiye alanının girişinde geri manevra yapan hafriyat kamyonun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof.

KAMYON ALTINDA KALAN PROFESÖRÜN SON ANLARI (EK)
1)KAMYON ALTINDA KALAN PROFESÖRE ÖĞRENCİLERİNDEN SON GÖREV

İzmir’in Narlıdere ilçesinde, metro kazısının yapıldığı şantiye alanının girişinde geri manevra yapan hafriyat kamyonun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, öğrencileri ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Büyükyazı için Narlıdere Merkez Camii’nde tören düzenlendi. Cenazeye kendisi gibi eğitimci eşi Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Münevver Büyükyazı, 15 yaşındaki kızı Büşra, Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Saip Tiryakioğlu, öğrencileri, yakınları ve sevenleri katıldı. Caminin bahçesinde Büyükyazı’nın eşi ve kızı taziyeleri kabul etti. Öğrencilerinin yaşlı gözlerle baktığı hocalarının tabutuna Türk bayrağı örtüldü. Öğle namazının ardından Büyükyazı için cenaze namazı kılındı, hep bir ağızdan helallik verildi. Öğrencileri tarafından cenaze aracına taşınan Büyükyazı, Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü
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- Cenazeden görüntü
- Eşi ve kızından görüntü
- Genel ve detay görüntüler
Haber: Mehmet CANDAN

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