DHA YURT BÜLTENİ-9

1)AKSEKİ'DE 30 MAHALLE YOLU KAPANDI, ALACABEL'DE KAR 1.5 METREYE ULAŞTI ANTALYA'nın Akseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle 30 mahallenin yolu kapandı. Alacabel mevkisinde kar kalınlığının 1.5 metreye ulaşması nedeniyle Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Akseki'de 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 35 santime ulaştı. İlçeye bağlı 30 mahallenin yolları kar nedeniyle kapanırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Hizmet Birimi, Kırsal Hizmetler ve Akseki Belediyesi'ne ait 13 iş makinesi, yolları açmak için çalışma başlattı.

Kar yağışı Antalya- Konya karayolunda da ulaşım olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Akseki- Seydişehir karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı. Bölgede çok sayıda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Ekipler bölgede yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürürken, yola kalan araçların kurtarılması için çalışma yapıldı. Antalya- Konya karayoluna zincirsiz araçların geçişine izin verilmezken, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Görüntü Dökümü

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- Antalya- Konya yolundan görüntü

- İş makinesinin kar küremesi HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) ==================================================== 2)TMSF BAŞKANI: YUNUS EMRE TERMİK SANTRALİ 1,4 MİLYAR LİRAYA SATIŞA ÇIKIYOR TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilen Naksan Holding'e ait, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Termik Santrali'nin, 1,4 milyar liraya satışa çıkacağını söyledi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Gaziantep Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 2016 yılının Eylül ayında TMSF'ye devredilen Naksan Holding şirketlerinden Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.Ş. bünyesindeki Yunus Emre Termik Santrali'ne geldi. Gülal, Mihalıççık ilçesi Koyunağalı köyü yakınlarında kurulu bulunan santralde yetkililerden bilgi aldı.Burada açıklamalarda bulunan Gülal, santralin 30 Ocak 2019 tarihinde 1,4 milyar lira bedelle satışa çıkacağını belirterek, şöyle konuştu: "Burası 2 yıldır TMSF kayyumunda yönetiliyor. Türkiye'nin önemli termik santrallerinden bir tanesi. 792 personelimiz var ve biz burayı milli ekonomiye kazandırmak adına 30 Ocak itibariyle satışını planlıyoruz. 1,4 milyar TL bedelle ihaleye çıkacağız. Bu süreçte de tüm yatırımcı arkadaşlarımızı bu ihaleye davet ediyoruz. Santral sadece Eskişehir üzerinde değil, ülkemiz için önemli bir tesis. Dolayısıyla bunu devraldığımız günden itibaren milli ekonomiye kazandırmanın hesapları içerisindeydik. İnşallah iyi bir satış rakamıyla bunu milli ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Bu ay sonu itibariyle 1,4 milyar TL üzerinden ihaleye çıkacağız. Talipliler var. 6 kişi var. 2 tanesi dosya almış vaziyette. Biraz daha vaktimiz var. İnşallah bunu milli ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Burası önemli bir tesis. Gayri faal bir tesis. Biz burada istihdamı korumak adına 2 yıldır inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Arkadaşların istihdamından bir sorun olmasın diye santral çalışmadığı halde kömür çıkarmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar da arkadaşlarımızın birikmiş bir alacağı söz konusu değil."

Görüntü Dökümü: ----------------------

-Başkan Muhiddin Gülal'ın konusması,

-Santralden,

-Gülal ve şirket yönecilerinin santrali gezerken çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR / DHA

Boyut: 424.47 MB ================================================= 3)ULUDAĞ'DA PİSTLER, SİS VE TİPİ NEDENİYLE BOŞ KALDI TÜRKİYE'nin en önemli kış spor merkezlerinden Uludağ'da, tipi halinde yağan kar ve yoğun sis nedeniyle kayak pistleri boş kaldı. Sıcaklığın eksi 14 derece olduğu Uludağ'da kar kalınlığı ise 122 santimetre olarak ölçüldü. Uludağ'a çıkışta, zincirsiz araçlara izin verilmiyor.

Türkiye'nin en önemli kış spor merkezlerinden 'Beyaz Cennet' Uludağ'da, tipi halinde yağan kar ve yoğun sis hakim durumda. Kayak pistleri yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin iyice düşmesi nedeniyle boş kaldı. Bazı tatilciler, kayaklarıyla telesiyej çevresinde dolamakla yetiniyor. Sıcaklığın eksi 14 derece olduğu Uludağ'da kar kalınlığı ise 122 santimetreyi buldu.

Karayolları ekipleri dağ yolunun kardan kapanmaması için çalışmaları aralıksz sürdürüyor. Jandarma ekipleri ise, yol kontrollerini sürdürürken, zincirsiz araçların dağa çıkışlarına izin vermiyor.

Görüntü Dökümü:

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-Pistlerden yoldan ve oteller bölgesinden detaylar

1 dk 118 mb Haber/Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) =================================================

4)DENİZLİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ DENİZLİ'de gece başlayarak sabaha kadar aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde okullar tatil edildi.Denizli'nin yüksek kesimleri başta olmak üzere kent merkezi de güne karla uyandı. Gece başlayarak aralıklarla süren yağışta kar kalınlığı kent merkezinde 5 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde 15 santimetreyi geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için Çameli, Çardak ve Tavas ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların tamamı, Pamukkale ilçesinin sadece Akdere, Belenardıç, Gözler, Güzelpınar ve Uzunpınar mahallelerindeki ilk ve orta dereceli okullar, Babadağ, Çal ve Honaz ilçelerindeki ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitim 1 gün tatil edildi.

KARAYOLUNDAKİ OLUMSUZLUK SÜRDÜ

Denizli- Antalya karayolunda gece etkili olan kar yağışının yarattığı olumsuzluk, gündüz de sürdü. Cankurtaran Mevkii'nde buzlanma nedeniyle, sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Polis ekipleri, trafik akışının aksamaması için karayolunda sürekli devriye gezdi. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Polis ekipleri, Denizli çıkışında denetim yaparak, kış lastiği olmayan ticari araçlar ve çekici araçların geçişine izin vermedi.

Görüntü Dökümü

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- Trafik polislerinin kış lastiği kontrolü yapması

- Karayoluna geçişlerine izin verilmeyen çekici araçlardan

- Karayolunda kalan araçlardan görüntü

- Buzlanan yolda ilerlemeye çalışan araçlardan

- Otomobiline zircir takan sürücüden konuşma

- Kar küreme araçlardan görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN-Kamera :Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) ================================================= 5)KAR YAĞIŞI ETKİLEDİ KONYA, Karaman ve Aksaray'da dün akşam saatlerinde yağın kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent adeta beyaza büründü. Yoğun karış nedeniyle Konya il merkezi ve 10 ilçede eğitime bugün olmak üzere eğitime ara verilmesi nedeniyle trafikteki yoğunlukta azaldı. Kenti komşu illere bağlayan karayollurında, karayolları ekipleri tarafınden kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor. Trafik polisleri zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin vermiyor. Yağış nedeniyle Ereğli, Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde yarında okulların tatil olduğu belirtildi.

KARAMAN'DA ETKİLENDİ

Kar yağışı Karaman'da da hayatı olumsuz etkilendi. Okulların tatil edilmemesi bazı veliler tarafından tepkilere neden oldu. Ermenek ilçesinde ise Sandık Mahallesi Karamanoğlu Mehmet Bey Caddesi'nde 6 metre yüksekliğinde istinat duvarı yağışın etkisiyle yıkıldı. Şan eseri can ve mal kaybı yaşanmadı.

AKSARAY'DA OKULLAR ÖĞLEDEN SONRA TATİL EDİLDİ

Aksaray'da da yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ile Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerinde bugün öğleden sonra olmak üzere eğitime ara verildi.

Görüntü Dökümü

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- Konya'da kar manzarasından detay

- Karaman kar manzarasından detay Haber- Kamera: KONYA- KARAMAN DHA) ====================================== 6)AFRİN ŞEHİTLERİNİN İSMİ 11 MAYIS ŞEHİTLER ANITI'NDA YAŞAYACAK TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, teröristlerin Reyhanlı'ya attığı roketlerle şehit olanların isimleri 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Anıtı'na yerleştirilerek ölümsüzleştirildi. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda 11 Şubat 2013'de bombalı aracın patlatılması ile meydana gelen terör olayında şehit olan İbrahim Yalçınkaya, Hasan Dağ, Ahmet Taş, Ali Sille, Ata Yıldız'ın isimleri Reyhanlı'daki Şehitler Anıtı'na monte edilmişti. Geçtiğimiz yıl Ocak ayı ve Şubat ayı başlarında, Afrin ve Cinderes'ten terör örgütlerinin ilçeye attıkları roketlerle şehit olan Fatma Avlar, Rifat Sinirli ile Ahmet Şanverdi'nin de resimleri de anıta yerleştirildi. Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 11 Mayıs 2013'te meydana gelen iki ayrı araçla yapılan bombalı saldırıda şehit olan 53 kişinin isimlerinin yer aldığı anıta Şubat ve Zeytin Dalı Harekâtı sırasında şehit olan Fatma Avlar, Rifat Sinirli ile Ahmet Şanverdi'nin isimlerinin ailelerinde talebi doğrultusunda anıta konulduğunu söyledi.

RESİMLERİDE DERNEKTE YERİNİ ALDI Tuna, 11 Mayıs'taki patlamada şehit olanların resimlerinin yer aldığı dernekteki panoya Şubat ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlarının resimlerinin de konulduğunu hatırlattı. Görüntü Dökümü

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- Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Anıtı

- Son terör saldırısında konulan isimler

- Dernek Başkanı Ahmet Tuna'nın açıklaması

- Dernekteki resimler

- Tuna'nın konuşması SÜRE: 2’47’’BOYUT: 311MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) ====================================== 7)İŞ KURASI ERTELENİNCE TEPKİ GÖSTERDİLER ŞANLIURFA'da 9 aylık geçici iş için duyurusu yapılan 1000 kişilik kontenjana 5 bin kişi başvurdu. İşe alınacakların belirlenmesi için yapılacak kura çekimi evrak yetişmemesi nedeniyle ertelenince başvuru yapanlar tepki gösterdi.

Kent merkezindeki okullarda 35 yaş üstü temizlik işçisi olarak 9 aylık süre ile çalıştırılmak üzere 1000 işçi alınacağını duyuruldu. İş başvurusu yapanların sayısı 5 bin kişi olunca işe gireceklerin belirlenmesi için bugün noter huzurunda kura çekimi yapılacağı belirtildi. Kurayı takip etmek isteyen başvuru sahipleri sabah erken saatlerinde kuranın yapılacağı Esentepe Mahallesi'ndeki Milli Eğitim Konferans solunu bahçesinde uzun kuyruk oluşturdu. Beklemelerine rağmen kuranın ne zaman çekileceği konusunda herhangi bir yetkiliye ulaşamayanlar tepki gösterdi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin görüştüğü yetkililer, müracaat evraklarını yetiştiremedikleri için kuranın ileriki günlerde yapılacağını bildirdi.