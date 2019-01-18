DHA YURT BÜLTENİ -9

Van'da terör operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı Van'ın Erciş ilçesinde, PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 gün önce eş zamanlı 20 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda terör örgütü üyesi oldukları ve örgüt üyelerine yardım ile yataklık yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 kişi de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zırhlı araçların adliyeye gelişi

-Adliyeye çıkarılan şüpheliler

-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- ============= Kuyumcudaki soygun girişimi güvenlik kamerasında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kuyumcuyu soyma çalışan kar maskeli ve silahlı şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Soygun girişimi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Sandıklı Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşıdaki kuyumcu dükkanı gelen M.C. (22), bir süre dükkanı gözetledikten sonra siyah kar maskesi takıp içeri girdi. Elindeki tabancayla işyerinde yalnız olan kadın tezgahtarı tehdit eden M.C., vitrindeki altınları istedi. Bu sırada işyerinin alt katındaki çalışanın da yukarı çıkması üzerine paniğe kapılan şüpheli, bir şey alamadan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Çalışanların haber vermesiyle gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaptı, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, görüntülerden eşkalini belirlediği M.C.'yi evinde yakaladı. Şüphelinin olay sırasında kullandığı tabanca ve kar maskesi de ele geçirildi. İncelemede silahın kurusıkı olduğu belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.C.'nin sorgusu sürüyor.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.C.'nin bir süre kuyumcunun önünde beklediği ve çevresini incelediği, ardından kar maskesi takarak, işyerine girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında silahını çeken M.C.'nin tezgahtar kadına silahı doğrulttuğu ve konuştuğu da yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüpheli kuyumcu önünde incelemesinden görüntü(güvenlik kamerası)

-Şüpheli kar maskesi ile kuyumcuya girerken, silahını çıkarırken ve çalışan bayan ile diyalog görüntüsü(güvenlik kamera (görüntüsü)

-Polisler şüpheliyi muayene için hastaneye getirirken ve götürürken görüntü 214 MB /// 01.55 Haber-Kamera:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA) =============== Sis görüş mesafesini düşürdü, polis kavşakta nöbet tuttu Bursa Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, İnegöl ilçesinde ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana geldiği karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta, yoğun sis nedeniyle meydana gelebilecek kazaları önlenmek amacıyla nöbet tuttu. Karayolundan transit geçişleri kontrollü şekilde sağlayan ekipler, dönüş yapmak isteyen araç sürücülerini köprülü kavşaklara yönlendirerek, olası kazaların önüne geçti.

Sabah saatlerinde başlayan ve ilçeyi etkisi altına alan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşanmaması için Bursa-Ankara Karayolu'nun İnegöl girişindeki ışıklı kavşakta nöbet tuttu. Karayolundan şehir içine kontrolsüz geçişi kapatan ekipler, araçları diğer köprülü kavşaklara yönlendirdi. Ekipler, sürücülere yavaş ve dikkatli gitmeleri konusunda uyarılarda da bulundu. Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü İnegöl’de sürücüler, hızlarını yarı oranında düşürdü.

Görüntü dökümü:

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-genel görüntü

-polisin yönlendirme çalışması

-detaylar Görüntü süresi:1.11 DK boyut 132 MB Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (DHA) ================ Yan yatan otomobile sıkışan kadın sürücüyü vatandaşlar kurtardı Samsun'da yanlışlıkla fren yerine gaza bastığını söyleyen sürücü idaresindeki otomobil devrildi. Kaldırım üzerinde yan yatan otomobil içinde sıkışan kadın sürücü, vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde 10.45 sıralarında meydana geldi. İlknur Ş. idaresindeki 55 ABG 821 plakalı otomobil, Kulaca Caddesi'ne doğru dönüş yaptığı sırada, iddiaya göre İlknur Ş.'nin fren yerine gaza basması sonucu kaldırıma çıktı. Bir iş yerinin camına çarparak durabilen otomobil, şoför kapısının üzerine yan yattı. Otomobil içinden çıkamayan İlknur Ş., otomobilin üzerine tırmanarak kendisini çeken vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kazanın ardından şoka giren İlknur Ş., "Fren yerine gaza basmış olabilirim. Şu an tam hatırlamıyorum" dedi. Görüntü Dökümü:

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- Vatandaş kamerasıyla kurtarılma anı

- Kaza geçiren kadınla röportaj

- Kazadan detaylar

(SÜRE: 02.00 Dk) (BOYUT: 224 MB) Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) ================= Denizli'de öğrencilerin karne hediyesi çam fidanı oldu Denizli'de 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle birlikte, 189 bin 541 öğrenci karne sevinci yaşadı. Öğrencilerin mutluluğuna ortak olan Denizli Valisi Hasan Karahan, 19 Mayıs İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini ve çam fidanı dağıttı.

Denizli genelinde bugün 1117 okul ve kurumda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı için son ders zili çaldı. Sömestr tatiline giren 14 bin 135 öğretmen ve 189 bin 541 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Denizli Valisi Hasan Karahan, 19 Mayıs İlkokulu'na giderek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Vali Karahan, öğrencilere karnelerini dağıttı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un da yer aldığı törende öğrencilere karnelerinin yanında, çam fidanları da verildi. Öğrencilerden fidanları toprakla buluşturmalarını isteyen Vali Karahan, tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde de bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Denizli Valisi Hasan Karahan'ın öğrencilere karnelerini dağıtması

-Karnelerini alan öğrencilerden görüntü

-Öğrencilerin hep bir ağızdan 'İyi tatiller' diye bağırması

-Öğrencilerle röp. Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ================ Şırnak'ta 185 bin öğrenci karne aldı Şırnak'ta 185 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Vali Mehmet Aktaş, terör olayları nedeniyle kentteki eğitimde aksamalar yaşandığı dile getirerek, "İnşallah çok yakın bir süre içerisinde en azından ülke ortalamasının daha da üzerine çıkacağımızı ümit ediyoruz" dedi.

Şırnak'ta eğitim gören 185 bin öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi. Gazipaşa İlk ve Ortaokulu'nda Vali Mehmet Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğretmenler ve velilerin katılımıyla düzenlenen törende öğrenciler karne alma heyecanı yaşadı.

Törende konuşan Vali Mehmet Aktaş, Şırnak’ın eğitimde istenilen seviyede olmadığını ve bunun nedenin ise terör olaylarından kaynaklandığını söyledi. 665 okulda 7 bin öğretmen ve 185 bin öğrenci ile eğitim öğretimin devam ettiğini ifade eden Vali Aktaş, "İlimizde Allah’a şükür kazasız, belasız bir yarıyılı tamamlanmış olduk. İşin doğrusu Şırnak’ta eğitim seviyesi olarak istediğimiz, arzuladığımız bir noktada değiliz. Tabi bu olumsuz durumun en büyük sebebi malumunuz geçmiş yıllarda bölgemizde yaşanan terör olaylarıdır. Özellikle 2015-2016 yıllarında çukur ve barikat nedeniyle maalesef çok sayıda okulumuz yıkıldı, yine birçoğu hasar gördü. Ayrıca terörle mücadele dönemlerinde uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle eğitim-öğretim konusunda da birçok aksaklıklar yaşandı. Bu nedenlerle eğitim seviyemiz maalesef istediğimiz arzuladığımız bir noktada değil ama öncelikle terör tehdidinin ortadan kaldırılmasından sonra devlet, millet el ele vererek eğitimde çok büyük yatırımları, atılımları başlattık. İnşallah çok yakın bir süre içerisinde en azından ülke ortalamasının daha da üzerine çıkacağımızı ümit ediyoruz" dedi.

Vali Aktaş, törende sohbet ettiği öğrencilere tatilde kitap okumaları ve oyun oynamaları tavsiyesinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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- Valinin okula gelişi

- Karne dağıtım töreni

- Vali Mehmet Aktaş'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU:481 MB Haber-Kamera:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA) ============== Kayseri'de kanser hastası çocuklar karnelerini aldı Kayseri'de, Şehir Hastanesi Çocuk kliniğinde tedavi gören 17 kanser hastası çocuk, karnelerini Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik'in elinden aldı.

Şehir Hastanesi Çocuk kliniği Hematoloji servisinde kanser tedavisi gören 17 çocuk bugün karne almanın heyecanını yaşadı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve hastane yönetimi öğrencilere karnelerini verdi. Başhekim Çelik, ayrıca öğrencilerle özel olarak ilgilenerek, hediye verdi. Bazı öğrenciler karnelerini görünce şaşkınlık yaşadı. Bazı aileler de çocukları karne aldığı sırada duygulu anlar yaşadı. Başhekim Çelik, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin bitmesinin ardından hastanede tedavi gören öğrencilerin de karnelerini aldığını söyledi. Çelik, "Şehir Hastanesi olarak tüm hastalarımızın iyileşmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün de çocuklarımıza karne vermek için bir araya geldik. Çocuklarımızla iftihar ediyoruz. Onların evlerine dönmeleri için gayret gösteriyoruz. İleride bu yavrularımızın daha da başarılı olarak, iyi yerlere geleceğine inanıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Kanser hastası çocuklardan görüntü

-Ailelerin duygulu anlar yaşaması

- Prof. Dr. İlhami Çelik ile röportaj

-Karnelerini alan çocuklar

- Genel detay Süre: 5.54 Boyut: 711 MB Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA ============== 452 bin öğrenciye karne 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 18 Ocak Cuma günü itibariyle sona erdi. Antalya'da 452 bin öğrenci karne aldı. Vali Münir Karaloğlu, 15 günlük tatilde öğrencilerin iyi dinlenmelerini ve çağın en büyük hastalıklarından biri olan teknolojinin kontrollü kullanımı konusunda uyardı.

17 Eylül'de başlayan 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi, 18 Ocak Cuma günü sona erdi. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 1629 okulda 452 bin öğrenci ve 32 bin öğretmen tatile girdi. 15 günlük tatilin ardından ikinci dönem 4 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Başöğretmen Atatürk Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi. Vali Münir Karaloğlu, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın katıldığı törende öğrencilere karneleri takdim edildi. Öğrencilere karnelerini veren Vali Karaloğlu, 15 günlük tatil dönemi için tavsiyelerde bulundu. Teknoloji bağımlığının çağımızın en büyük hastalıklarından biri olduğunu belirten Karaloğlu, “Maalesef hepimizin, tüm insanlığın ciddi problemi. Her şeyi kontrollü yapmak lazım, teknolojiyi de kontrollü kullanmak gerekiyor" dedi.

Eğitimin sadece öğrenci ve öğretmenlerin faaliyeti olmadığını belirten Vali Karaloğlu, idareciler ve velilerin de sorumluluklarına dikkat çekti. Karaloğlu, “Bugün aslında verdiğimiz karneler sadece çocuklarımızın başarısı ve başarısızlığı değil hepimiz için karne niteliğinde, yöneticiler, veliler, öğretmenler, öğrenciler diye bakmak lazım. Başarısızlık ve başarıdan sadece çocuklarımızı sorumlu tutmamalıyız, hepimizin topyekün sorumlu olması gerekir" dedi.

Türkiye'nin genç nüfusunun iyi eğitilebildiği takdirde geleceğin de ülkemizin olacağını dile getiren Karaloğlu, “Onun için eğitim, eğitime harcanan zaman ve emek çok önemli. Son dönemde Türkiye'de eğitimle ilgili yeni, 2023 eğitim vizyon belgesi yayınlandı. Antalya'da da bu çerçevede vizyon belgesini anlama ve hayata geçirme konusunda gayretlerimiz var. İnşallah gelecekte çocuklarımızın eğitimi bundan daha iyi olacak diye temenni ediyoruz" dedi.

Karne alan bütün çocukları kutlayan ve tatilde iyi dinlenmelerini de isteyen Vali Karaloğu, hem öğrenci hem de öğretmenlerin ikinci yarı yıla iyi dinlemiş olarak başlamaları temennisinde bulundu. Karne töreninde okul birincisi öğrenciye, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin okul birincisi öğrencilere aileleriyle birlikte hediye ettiği 5 yıldızlı otel tatili hediyesini de takdim eden Vali Karaloğlu, bütün öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Halk oyunları gösterimi

Vali Münir Karaloğlu'na çiçek verilmesi

Vali Karaloğlu ve beraberindekilerin ana sınıfı öğrencilerine karne vermesi

Vali Karaloğluna türkü söyleyen öğrenci

Vail karaloğlu okul tatili kazanan aileye belgeyi verirken görüntüsü

RÖP: Münir Karaloğlu ( Antalya Valisi ) 677 MB -- 06.07 //// HD Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ================ Gri listede aranan PKK'lı terörist, yakalandı İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride bulunan PKK'lı terörist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Yüksekova ilçesi Gökyurt köyü Yeşildere mezrasında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK'lı 1 terörist yakalandı. Teröristin İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar' listesinde gri kategoride bulunduğu saptandı. Teröristin kimliği ise açıklanmadı.

Hakkari Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 18.01.2019 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Gökyurt Köyü Yeşildere Mezrasında yapılan operasyon neticesinde; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Terör Arananlar’ listesinde gri kategoride yer alan 1 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.