DHA YURT BÜLTENİ-9

4)ADANA ÇUKUROVA BELEDİYESİ, HAYVANSEVERLERE KEDİ MAMASI DAĞITTI.

Belediye hizmet binası önünde gerçekleşen mama dağıtım törenine katılan Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, "Biz her canlının belediyesiyiz. Çukurova'mız da, can dostlarımız için en yaşanabilir ilçelerden birisi. Çünkü kocaman yürekli insanlara sahip. Hepinizin ellerine, gönüllerine sağlık" dedi. Çukurova Belediyesi, gelenekselleşen her ay kedilere mama yardımını aralıksız sürdürüyor.Sokakta besleme yapan gönüllü hayvanseverlere her ay düzenli mama desteği yapan Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, belediye binasında düzenlenen mama dağıtım törenine katıldı. Mama dağıtım organizasyonunda, gönüllü hayvanseverlere 200 torba kedi maması dağıtımı yapıldı. Hayvanseverlerin alkışlarıyla karşılanan Başkan Çetin'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"BİZ HER CANLININ BELEDİYESİYİZ"

Barınma Merkezi ve Kedi Evi ile sokakta yaşayan kedi ve köpeklere kucak açan, parklara otomatik suluklar yerleştiren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, barınakta ve sokaklarda yaşayan hayvanların refahı ve huzuru için yaptıkları çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade ederek, "Biz her canlının belediyesiyiz. Bütün canlıların yaşam hakkına sahip çıktığımız Çukurova'mızda, sokakta besleme yapan gönüllü hayvansever vatandaşlarımıza her ay kedi maması yardımı yapıyoruz. Can dostlarımızın ve hayvanseverlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çukurova'mız da can dostlarımız için en yaşanabilir ilçelerden birisi. Çünkü kocaman yürekli insanlara sahip. Hepinizin ellerine, gönüllerine sağlıkö dedi.