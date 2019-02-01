DHA YURT BÜLTENİ-9

Askere uğurlanırken kazada ölen genç, üniversite öğrenimini dondurmuş (EK)

1)YAKINLARI EVE BAYRAK ASTI Askeri birliğine teslim olamadan trafik kazasında hayatını kaybeden Haydar Ateş'in Karataş ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki baba evine yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı. Evin yan tarafındaki depo binasında duvara yazılı olan 'Acılar masal olsun' yazısı ile 'Yiğit Haydar' yazıları dikkat çekti. İlçedeki çok sayıda esnaf da Haydar Ateş için iş yerlerine Türk bayrağı astı. Görüntü Dökümü

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- Evlere asılan bayraklar

- Duvar yazısı

- İş yerine asılan bayraklar Haber:Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/KARATAŞ,(Adana),(DHA ======================================================= 2)15 YAŞINDAKİ BURCU EVİNİN ÖNÜNDEN KAÇIRILDI İDDİASI NİĞDE’de amcası ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki Burcu Başer’in 8 gün önce evinin önünde zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edildi. Altunhisar İlçesine bağlı Ulukışla Köyünde erkek kardeşi ile birlikte amcasının yanında yaşayan 15 yaşındaki lise 1'ci sınıf öğrencisi Burcu Başer, 8 gün iddiaya göre bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Amcası Osman Başer, yeğeni Burcu Başer’e kendisinin baktığını ve 23 Ocak günü evlerinin önünden otomobil ile kaçırıldığını iddia etti. Jandarmaya haber verdiklerini belirten amca Başer, 'Yeğenim kaçırıldı. Yıllardır ben bakıyorum. Hayatından endişe ediyorum. Yetkililerde biran önce yeğenimi bulmalarını istiyorumö dedi. Yakını Barkın Başer ise:ö Burcu'nun babası daha önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Amcası vasisi oluyor. Yaşının küçük olduğundan hayatından endişe duyuyoruz. Haber alamıyoruz 8 gündür kayıp. Yetkililerde yardım bekliyoruzö dedi. Jandarma olayla ilgili geniş çapta soruşta başlattı.

Görüntü dökümü

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-Burcu’nun fotoğrafını tutan Amca Osman Başer’den görüntü

-Amca Osman Başer’in konuşması

-Yakını Barkın Başer’in konuşması

-Evin önünden görüntü

-Köyden görüntü

-Köyün tabelası ve girişinden görüntü Süre:01'46" Boyut: 117 MB Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA) ======================================================= 3)SEYİR HALİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL YANDI TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde seyir halinde motor kısmından alev alan otomobil kısa sürede yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay, dün gece Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Çorlu ilçesine giden Özkan Eren yönetimindeki 59 TC 519 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü Eren otomobili yol kenarına çekerek araçtan çıktı ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede tüm aracı saran alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü:

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-Yanan otomobilden görüntü

-Yolda bekleyen araçlar

-Jandarma ekipleri

-İtfaiyenin gelişi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)-

===================================================== 4)ENGELLİ GENCİN ORGANLARI, 3 HASTAYA UMUT OLDU SAMSUN'da, kaldığı bakım evinde yatağından düşerek hayatını kaybeden zihinsel engelli M.C.'in (24) organları ailesi tarafından bağışlandı. M.C. 'in ameliyatla alınan iki böbreği ile karaciğeri, aynı hastanede organ bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Atakum ilçesinde bakım evinde kalan zihinsel engelli M.C. yataktan düştü. Bakım evindeki görevliler tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan M.C., tedaviye alındı. Düşme sonucu ağır yaralanan M.C.'nin beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine, Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, organ bağışı için gencin aile bireyleriyle görüştü. Aile organlarını bağışlamayı kabul etti. M.C. 'in ameliyatla alınan iki böbreği ile karaciğeri, aynı hastanede yapılan ameliyatla organ bekleyen 3 hastaya nakledildi. 'ORGAN BAĞIŞI ÇOK ÖNEMLİDİR' OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, organ bağışı konusunda gösterdikleri duyarlıklarından ötürü aileye sonsuz teşekkür ettiklerini söyledi. Yakupoğlu, "Acılı aileye bu yaptıkları bağış için teşekkür ediyoruz. Birçok organ bekleyen aileye bu tip davranışlar umut olacaktır. Organ bağışı çok önemli. Binlerce insan organ beklemektedir" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Hastane tarafından servis edilen görüntüler

HABER: Hüseyin KALAY KAMERA: SAMSUN,(DHA)- ===================================================== 5)ENERJİ TASARRUFU İÇİN ELEKTRİKLİ ISITICIDAN VAZGEÇTİLER DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde enerji tasarrufu kampanyasına destek olmak isteyen 80 kişi, ev ve iş yerlerinde kullandıkları elektrikli ısıtıcıları muhtara teslim etti.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), abonelerine, 'Elektrik enerjisini israf etmeyin. Kayıt altında, aşırıya kaçmadan ihtiyacınıza göre tüketin. Isınmak için elektrik değil odun, kömür ya da doğal gaz kullanın' çağrısında bulundu. Kampanyaya Ergani ilçesine bağlı Hendek Mahallesi'nden destek geldi. Mahalle sakinleri ev ve iş yerlerinde kullandıkları elektrikli ısıtıcıları Muhtar Tahsin Bozkaplan'a teslim etti. Isıtıcılar, muhtar Bozkaplan tarafından camiye bırakıldı. ELEKTRİKLİ ISITICILAR GİTTİ, KESİNTİLER SONA ERDİ Muhtar Bozkaplan, mahallede havaların soğumasıyla birlikte elektrik kesintilerinin başladığını belirterek, "Bunun üzerine Dicle Elektrik Ergani İlçe Şefliği'ne başvurduk. Gelip baktılar ve aşırı yüklenme yüzünden sık sık şalterin attığını veya yandığını, arızalar oluştuğunu ve kesintilerin bu yüzden yaşandığını söylediler. Bunun yaşanmaması için de elektrik sobalarından vazgeçip normal soba kurmamız gerektiğini bildirdiler. Biz de bu isteğe uyduk. Mahalleli 80 elektrik sobasını getirip teslim etti. Şimdi kesinti sorunumuz büyük ölçüde sona erdi. Böyle olursa bir daha elektrik sobası kullanmayız" dedi.