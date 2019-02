DHA YURT BÜLTENİ -9

Görüntü Dökümü

Eşini ölümle tehdit ettiği iddia edilen koca konuştu

Boşanmak istediği eşi Ömer Can I.'nın başına tabanca dayayıp kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek yardım isteyen Funda I.'nın iddialarına yanıt geldi. Ömer Can I., "Boşanmak istiyorsa boşanalım. Ben defalarca 'Git dava aç' dedim ama yapmadı. Ailesi eşimi bana karşı kullanıyor" dedi.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde, son bir aydır anne ve ağabeyiyle yaşayan Funda I. (20) eşi Ömer Can I.'nın (23) kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek, yardım istedi. Fotoğrafçılık ve garsonluk yapan Funda I., eşiyle 16 yaşındayken sosyal medya üzerinden tanıştığını ve 2 yıl önce nikah kıydıklarını anlattı. Eşi Ömer Can I.'nın kendisine şiddet uyguladığını ve başına tabanca dayayıp, öldürmekle tehdit ettiğini de öne süren Funda I. boşanmak istediğini ancak tehditlerden korktuğu için bir şey yapamadığını iddia etti.

ÖMER CAN I. İDDİALARI YALANLADI

Funda I.'nın iddialarının ardından dün ifadesinin alınması için polis merkezine çağrılan Ömer Can I., işlemlerinin ardından sabaha kadar nezarethanede gözaltına tutulduğunu söyledi. Eşi Funda I.'nın iddialarının yalan olduğunu savunan Ömer Can I., mesleği olan kadın kuaförlüğünü de eşinin kıskançlıkları nedeniyle bıraktığını söyledi. 19 Ağustos 2017 tarihinde askere gittiğinde eşi Funda I.'nın kendisini Z.Ş. adlı bir kişiyle aldattığını, bu kişiden defalarca para aldığını öne süren Ömer Can I., askerden dönünce aldatma olayını duyunca çok sinirlendiğini ancak her şeye rağmen yaşananları unutup, eşiyle mutlu olmaya çalıştığını söyledi. Aldatma olayını kanıtlar nitelikte eşinin cep telefonunda mesajlar bulduğunu, ses kayıtları aldığını da iddia eden Ömer Can I., sinirlendiği zaman tartışmaları olduğunu ancak hiçbir zaman darp ya da ölümle tehdit konusunun olmadığını savundu.

EŞİMİN AİLESİ BANA KARŞI EŞİMİ KULLANIYOR

Uzaklaştırma kararını eşi Funda I.'nın aldırdığını, söylendiği gibi 6 defa değil 3 kez olduğunu anlatan Ömer Can I., "Beni askerdeyken aldatmıştı ona rağmen affettim. Eşim boşanmak istiyorsa onu tutmam. Ben defalarca ona dedim 'Git mahkemeye başvur, boşanalım' ama o hiçbir zaman bunu yapmadı. Ben boşanmak istemiyorum çünkü onu seviyorum. Boşanınca ileride pişman olabilirim. Eşim benimle kız çocuk hayali kuruyordu. Eşimin ailesi bizim ayrılmamızı istiyor ve eşime baskı yapıyor. Ailesi benim canımı yakmak için eşimi kullanıyor" diye konuştu.

Ömer Can I., kendi evinde eşinin ağabeyi Kuthan Adem'in saldırısına uğradığını ve yere düşünce kendisini korumak maksatlı yanında taşıdığı bıçakla bacağından yaraladığını da söyledi. Ömer Can I., eşinin ailesinin bu olayın ardından kendisine husumet beslediğini iddia etti.