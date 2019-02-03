DHA YURT BÜLTENİ-9

BUSE'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 11'İNCİ GÜN (EK)

1)ANNE ARAMA ÇALIŞMALARINI İZLEDİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, kızı Buse Acar ile bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu yaralanan ve tedavisi tamamlandıktan sonra Kemer'e gelen anne Ayla Akkın, kızını arama çalışmalarını izledi. Çamyuva Sahili'nde baba Ahmet Acar ile otomobilde çalışmaları izleyen Ayla Akkın, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Boyunluk takılı olan Ayla Akkın, yanına gelenlerin geçmiş olsun dileklerini de kabul etti. Bir süre arama çalışmalarını izleyen Ayla Akkın daha sonra bölgeden ayrıldı.

ANTALYA/DHA

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2)İZMİR'DEKİ ŞENLİKTE 10 TON HAMSİ DAĞITILDI

İZMİR'de, Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu tarafından 9'uncu kez hamsi şenliği düzenlendi. Batum, Rize ve Trabzon'dan getirilen 10 ton hamsinin pişirilerek ekmek arasında dağıtıldığı şenliğe İzmirliler büyük ilgi gösterdi. Hamsi yemek isteyenler uzun kuyruklarda bekledi.Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen hamsi şenliğinin 9'uncusu, Balçova ilçesinde, İnciraltı rekreasyon alanında yapıldı. Batum, Rize ve Trabzon'dan getirilen 10 ton hamsi tavalarda pişirilerek şenliğe katılanlara ikram edildi. Güzel havayı fırsat bilen İzmirliler, hafta sonunu, katıldıkları şenlikte ekmek arası hamsinin tadına bakarak değerlendirdi. Ücretsiz hamsi ikramını kaçırmak istemeyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Gün boyunca yaklaşık 50 bin kişinin katılıdığı şenlikte, hamsi tezgahlarının dışında yöresel lezzetlerin yer aldığı 30 farklı stant da açıldı. Halk oyunları gösterileri sunulan, Karadeniz türküleri seslendirilen şenlikte dağıtılan balık ekmeklerden alıp yiyen vatandaşlar, kuyrukta beklediklerine değdiğini söyledi. Hamsi şenliğine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da katıldı.

'BİRLİK BERABERLİK İÇİN BİR ARADAYIZ'

Hamsi Şenliği'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkulu geçtiğini belirten Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aydın Özyar, "50 bin kişiye göre hazırlık yaptık. Batum, Rize ve Trabzon'dan 10 ton hamsi getirildi. Saat 10.00'dan beri servise devam ediyoruz. Hava da güzel, yağmur yok. Ayrıca 60 standımız var, onlarda da doğal ürünler sergileniyor. Önemli olan hamsi yemek değil, birliğin beraberliğin, dostluğun pekişmesi. onlarca, yüzlerce kişi kol kola giriyor, birlik beraberliğin en güzel örneğini sergiliyor. Bu ortamı yaşatmak istiyoruz ve buna devam edeceğiz" dedi.

Hamsinin lezzetine bakmak için etkinliğe katılan vatandaşlardan Ali Ekinci, "Geçen yıl sırada çok bekledik, o yüzden bu kez erken geldik. Buraya kadar gelmişken kuyrukta bekleyeceğiz. Ortam çok güzel. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederiz" diye konuştu. Şenliğe daha önce de geldiğini belirten Hatice Boz da, "Birkaç kez geldim. Çok erken geldiğim için çok sıra beklemedim ama bu lezzet için uzun kuyruklara değer. Şansımıza hava da güzel. Hamsiler çok lezzetli" dedi.

Şenliği 9 yıldır hiç kaçırmadığını söyleyen Giresunlu Necla Özdemir ise,"Geçen yıl şehitlerimiz olduğu için ilahiler okundu ve eğlence yapılmadı. Bu yıl eğlence de var" diye konuştu.