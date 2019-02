DHA YURT BÜLTENİ -9

Görüntü Dökümü ----------------- -Fatih Terim in hastaneye girişi -Taraftarların görüntüsü -Terim' in hastane içindeki görüntüsü -Hastane içindeki kalabalık

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 2016 yılında 7 yaşında olan Z.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 28 yaşındaki H.G'ye 10 yıl hapis cezası verildi. Yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan H.G.'nin yaptığı itiraz üzerine, cezası onana kadar tahliye edilmesi kararı verildi. H.G. yaşadığı mahalleye dönerken, aynı mahallede yaşayan Z.D.'nin ailesi verilen karara tepki gösterdi. Z.D.'nin annesi A.D., H.G. ile aynı mahallede oturduklarını ve korktuklarını belirterek, "Çok korkuyorum kızımın başına tekrar bir şey gelecek diye. Aynı mahallede oturuyoruz, aynı bakkala gidiyoruz, ya karşılaşırlarsa, korkarsa psikolojisi bozulur. Benim tek isteğim yeniden tutuklanması. Tutuksuz yargılama kararı verilmiş. Bu kararın geri alınmasını istiyorum" dedi. Olay, 26 Mart 2016 tarihinde, Kartepe'de meydana geldi. Evinin önünde oyun oynayan Z.D, annesi A.D.'nin ellerini yıkamak için eve girdiği sırada kayboldu. Ailenin polise başvurması ile polis ekipleri ve komşuları küçük kızı aramaya başladı. Sokakta oynayan diğer çocukların anlattıkları üzerine yapılan arama çalışmalarında Z.D. birkaç saat sonra bir marangozhaneden çıkarken bulundu. Küçük kız ailesine H.G.'nin kendisini marangoz atölyesine götürdüğünü belirterek, burada yaşadığı olayı anlattı. Yapılan doktor kontrolünde Z.D.'nin cinsel istismara uğradığının belirlenmesi ve ailenin şikayeti üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılan H.G., 1 Nisan günü gizlendiği yerde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda Z.D. pedagog eşliğinde ifade verirken, komşusu H.G.'nin kendisini marangozhaneye götürerek eteğini aşağıya indirdiğini, tecavüz etmeye çalıştığı sırada çok canının yandığı için bağırarak ağlaması üzerine korkarak kendisini bıraktığını anlattı. Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre küçük kızın cinsel istismara maruz kaldığı ve psikolojisinin bozulduğu belirlendi. Mahkeme H.G.'yi, 'Çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 2 yıl ve 'Küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçundan 8 yıl olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Verilen bu kararın ardından H.G.'nin avukatları davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Temyiz davası devam eden H.G.'nin beraat ya da Yargıtay tarafından cezası onanıncaya kadar tutuksuz yargılanması talep edildi. İstanbul Bölge Adliyesi 20. Ceza Dairesi tarafından talebi kabul edilen H.G. 2 gün önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. "KIZIMA BAĞIRINCA NE OLDUĞUNU ANLATTI" H.G. ile yeniden aynı mahalle içerisinde olmanın tedirginliğini yaşadıklarını belirten Z.D.'nin annesi A.D., verilen kararın kaldırılmasını istedi. Elini yıkamak için eve girdiği sırada kızının kaybolduğunu söyleyen anne A.D., "2016 yılında kızım tacize uğradı. Ben elimi yıkamak için içeriye girdim 5 dakika sonra geri döndüğümde kızımı bulamadım. Bağırdım etrafta beni duyan olmadı. Korkuyla bütün mahalleyi aradım sonra mahalledeki bir komşum kızımın gittiği yönü söyledi. O tarafa doğru giderken kızımın geri döndüğünü gördüm, camiinin arkasındaki kereste atölyesinden geliyordu. Kızıma nerdesin diye sordum, cevap vermedi bağırınca kızınca ne olduğunu söyledi. O adamın çağırıp götürdüğünü söyledi. Kızım ne için gittiklerini bilmiyordu. Ondan sonra ne yaptılar sana diye sorduğumda 'Anne önce önümü açtı benim sırtımı masaya verdi, olmayınca naylonların üzene yatırdı beni üzerimde zıpladı' dedi. Sırtım ağrıdı dedi, bir şeyler hissettim sırtımda cümlesini duyunca deliye döndüm. O şahsın yanına gittim 'Ne yaptın kızıma?' diye sordum, 'Bir şey yapmadım' dedi ve kaçtı. Polise haber verdik, olaydan sonra yakalandı." dedi. 'KARARIN GERİ ALINMASINI İSTİYORUM' Yaşadığı zor günlerin ardından verilen tutuksuz yargılama kararıyla bir kez daha şok olduklarını belirten anne A.D., şöyle konuştu: "Mahkeme sürecinde 10 yıl hapis cezası aldı ama şu an tekrar dışarıya çıktı. İstinaf Mahkemesi dışarı çıkmasına karar vermiş. Şu an ben çok korkuyorum kızımın başına tekrar bir şey gelecek diye. Aynı mahallede oturuyoruz, aynı bakkala gidiyoruz, ya karşılaşırlarsa, korkarsa psikolojisi bozulur. Ya tekrar kızımı kaçırırsa, kötü bir şey yaparsa ve ben kızımın cesedini bulursam ben ne yaparım? Benim tek isteğim yeniden tutuklanması. Şahısa tutuksuz yargılama kararı verilmiş. Bu kararın geri alınmasını istiyorum. Yeniden mahalledeki çocuklara yapmayacağını kim bilebilir, başka çocuklara da zarar verebilir. Benim çocuğumun başına geldi başka çocukların başına gelmesin."

İçişleri Bakan Yardımcı Çataklı, Diyarbakır'da

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Çataklı, her geldiğinde Diyarbakır'ı daha toparlanmış, daha kendine gelmiş olduğunu görmekten mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi.

Bir dizi ziyaret için Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yardımcısı Çataklı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'nın da katıldığı ziyarette, kente ilişkin bilgi aldı. Kentteki programıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Çataklı, "Gerek merkezden illerimize ve ilçelerimize bilgi akışının sağlıklı temini maksadıyla, gerekse illerimizde ve ilçelerimizdeki görev alanlarımızla alakalı düşünce, görüş, istek, talep ve şikayetlerin merkeze aktarılması ve yine illerimizdeki iyi uygulama örneklerinin tüm ülke sathına yayılmasının temini ve uygulama birliği sağlanması maksadıyla bir izleme değerlendirme sistemimiz var. O kapsamda bugün beraberimizde çalışma arkadaşlarımızla birlikte Diyarbakır'a geldik. Başta güvenlik konuları olmak üzere, Bakanlığımızın görev alanı ile ilgili konularda bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Sonrasında sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ile yine Bakanlığımızın görev alanına giren konulardaki düşüncelerini almak maksadıyla bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Yine Bakanlığımızın hizmet alanına giren konularda hizmet almış olan vatandaşlarımızın, şehit aileleri ve gazilerimizin evlerinde, iş yerlerinde ziyaretini amaçlıyoruz. Empati yaparak, onların görüşlerini de alarak yaptığımız çalışmaların onlar tarafından nasıl görüldüğünü anlamak, değerlendirmek istiyoruz" dedi.

'DİYARBAKIR'I DAHA TOPARLANMIŞ GÖRMEKTEN MUTLUYUZ'

Diyarbakır'ı her geldiğinde daha toparlanmış, daha kendine gelmiş halde görmekten mutluluk ve heyecan duyduğunu ifade eden Çataklı, "Diyarbakır Valiliğimizin koordinesinde yapılacak olan etkinliğe de iştirak edeceğiz. Trafik konusu ülkemizin önemli sorunlarından biri. Çok sayıda insanımızı kaybediyoruz ve bu anlamda başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere her kesimin desteğine de ihtiyacımız var. Bu çalışmanın da oldukça faydalı ve hayırlı bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Her geldiğimizde Diyarbakır'ın daha toparlanmış, daha kendine gelmiş olduğunu görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Başta Valimiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere bunda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.