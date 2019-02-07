DHA YURT BÜLTENİ-9

HATAY'ın İskenderun Körfezi kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtına, ağaçları, elektrik direklerini devirdi, çatıları uçurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.İskenderun başta olmak üzere Belen ve Arsuz ilçelerinde dün gece fırtına etkili oldu. Gece boyunca esen fırtınada ağaçlar, elektrik enerji hattı direkleri devrildi. Devrilen ağaçlar ve kırılan dallar, araçların üzerine düştü. Limak Port İskenderun Limanı'ndaki çinkodan yapı fırtına nedeniyle uçtu. Fırtına Devlet Demir Yolları içerisindeki ağaçları da kökünden söktü. İskenderun Şekere Mahallesi'nde dev ağaç, bir evin önünde pak halinde bulunan ağacın üzerine düştü. Arsuz ilçesinin bazı mahallelerinde de iş yerlerinin yine çinkodan çatıları uçtu. İş yerlerinde maddi zarar meydana geldi. İskenderun, Arsuz ve Belen'de enerji nakil hatlarının kopması nedeniyle birçok yere elektrik verilemedi. OKULLAR TATİL Bu arada İskenderun, Belen ve Arsuz'da etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okullarda eğitime ara verildi.

SAMSUN’un en meşhur lezzetlerinden olan ‘Çakallı menemeni’ sebze fiyatlarında yaşanan artışla birlikte zamlandı. Menemenin 18 lira olan porsiyonu 20 liraya yükseldi. Samsun’un ünlü lezzetlerinden ‘Çakallı menemeni’n fiyatı artan sebze fiyatlarından etkilendi. Menemenin en önemli malzemelerinden olan sivri biberin kilo fiyatının 13-14 liraya kadar yükselmesi işletmecileri zorlamaya başladı. Bazı işletmelerde menemen porsiyon fiyatlarına zam yapıldı. Menemen satışı yapılan 25 tesisin bulunduğu Samsun-Ankara Karayolu üzerindeki Çakallı bölgesinde işletmeciler sebze fiyatlarının düşmesini bekliyor. Kendisine ait tesiste menemen yapıp satan Caner Ünal, 15 yıldır bu mesleği yaptığını söyleyerek “Çakallı bölgesi çok eski bir tarihe dayalı ve İpek Yolu üzerinde bulunan bir bölge. Eski tarihlerden beri gelip geçen kervanlar burada konaklıyordu. Bu tarihlerden itibaren burada insanlara yemek olarak menemen yapılıyormuş. Burada yapılan menemenin özelliği tereyağı ile yapılması ve kullanılan tavanın bakır olması, sivri biber, kaşar peynir, yumurta kullanılarak iyice malzemelerinin ezilip yapılıyor olması. Bölgemizde Çakallı Menemeni meşhur bir yiyecek. Bugünde Samsun-Ankara Karayolu’nu kullananlar buradaki tesislerde durup menemen yiyorlar. Bu bölgede yaklaşık 25 tane menemenci esnaf var ve yaklaşık 200 kişiye iş imkanı sağlayan bir konumdayızö dedi.

'YEŞİL BİBERİN KİLOSU 13-14 LİRA'

Son dönemde sebze ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışın kendilerini çok etkilediğini söyleyen Ünal, “Öncelikle menemen önceleri fiyat olarak gariban ya da öğrenci evi yemeği iken şuan da menemen fiyatları gerçekten çok ciddi anlamda arttı. İçerisinde kullanmış olduğumuz ürünlerin hepsinde fiyat artışı var. Son zamanlarda buna tarım ürünleri de eklendi. Bununla birlikte yeşil biberin fiyatı, domatesin fiyatı çok ciddi anlamda zamlandı. Buda bizim açımızdan çok sıkıntılı bir sonucu ortaya çıkardı. Şuan da bizim yeşil biberi halden alış fiyatımı 13-14 lira, domates fiyatları 6-8 lira arasında değişiyor. Biz yaptığımız menemen de en kaliteli ürünü kullanmak zorundayız, bu sebepten dolayı da en pahalı ürünleri kullanmak zorundayız. Geçen ay bir porsiyonu 18 liraya satarken şimdi bunu 20 TL’ye çıkarmak zorunda kaldıkö diyerek sebze fiyatlarının düşmesini beklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Çakallı bölgesinden drone ile tesislerden detay

-Menemenin yapılması aşamaları detaylar

-Menemenden detay ve servis edilmesi

-Detaylar

-Röportaj

(SÜRE: 4.16 Dk) (BOYUT: 478 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)