DHA YURT BÜLTENİ-9

1)NİŞANDAN DÖNENLERİN MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 14 YARALI Mardin Midyat'ta, Bitlis'teki nişandan ilçeye dönenlerin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde, Midyat- Mardin yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Bitlis'teki nişan sonrası Midyat'a dönenleri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GP 428 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitirenler otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Mardin Devlet Hastanesi'nden genel ve detaylar MİDYAT (Mardin), (DHA) ============================================== 2)KARAYA OTURAN GEMİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya bandıralı kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Dün saat 03.00 sıralarında Kandıra Babalı Dikili mevkiinde karaya oturan Letonya bandıralı 'Fehn Lyra' isimli kuru yük gemisini bulunduğu yerden kurtarmak için çalışmalar başladı. Geminin sigorta şirketi tarafından Zonguldak Ereğli'den gönderilen römorkör, halatlar yardımıyla gemiye bağlandı. Toplam 8 mürettebatı bulunan 14 metre genişliğinde ve 89 metre uzunluğundaki gemiyi kurtarma çalışmaları sırasında ilk ve ikinci denemelerde bağlanan halatın kopması sonucu çalışmalar kısa bir süre aksadı. Sabah saat 09.00 sıralarında başlayan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Görüntü Dökümü

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-Kurtarma çalışmalarından drone görüntüleri

-Çalışmalardan aktüel görünler

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli),(DHA) ================================================= 3)KILIÇDAROĞLU: İTHAL BELEDİYE BAŞKANIYLA DEVASA BİR İZMİR YÖNETİLİR Mİ? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de belediye başkan adayları için düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, "Baktılar İzmir'den istedikleri gibi bir kişi çıkmıyor. Ne yaptılar? Dışarıdan ithal aday getirdiler. İthal belediye başkanıyla devasa bir İzmir yönetilir mi? İzmir'i yönetecek kişinin İzmir'in kültürüne sahip olması lazım. İzmir'i yönetecek kişinin, İzmirli olması lazım" dedi.

CHP’nin İzmir’deki belediye başkan adayları için düzenlenen tanıtım toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Halkapınar Spor Salonu’nda yapıldı. Salon, parti bayrakları ile süslendi, sahneye dev bir LED ekran yerleştirildi. Salonda üzerinde 'Derman belediyeciliği. Martın sonun bahar' yazılı pankart asıldı. Salonun diğer tarafına da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı bir başka pankart asıldı. Ayrıca, üzerinde 'Bereketli, huzurlu, özgür kentler için' yazılı pankartlar da asıldı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, ilçe belediye başkan adayları, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel eşi Gönenç Bilgen Yücel ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile çok sayıda davetli katıldı. Protokolde bulunan Deniz Yücel’in oğlu Sarp Yücel, Kılıçdaroğlu’nun yanına gelerek, fotoğraf çektirdi. Salonda, ‘Hak, hukuk, adalet’ , ‘Halkı umudu Kılıçdaroğlu’ sloganları atıldı. Saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından halk oyunları ekibinin gösterisi sahnelendi. Ardından salondaki kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerine, "İzmir milletvekili olarak bana bu onuru yaşattığınız için bütün İzmirlilere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek başladı. İzmir'in Türkiye’nin göz bebeği olan bir kent konumda bulunduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin kalesi, uygarlığın kalesi, 8 bin 500 tarihi bağrında taşıyan bir kent. Bu nedenle milletvekili olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Victor Hugo, ‘İzmir prensestir, mutlu ilkbaharlar onun çağrısına cevap verir’ der. Biz ‘mart ayının sonu bahardır’ derken aslında yıllarca önce Hugo’nun söylediğini bir anlamda tekrarlamış oluyoruz. Bahar sadece İzmir’e değil tüm Türkiye’ye gelmeli. Tüm Türkiye’de insanlar huzur içinde yaşamalı. Tüm Türkiye bahar içinde olmalı, en büyük arzumuz budur" dedi.

'İNANÇLI VE KARARLI MÜCADELE İNSANI'

Kılıçdaroğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 15 yıllık süreçte İzmir’e büyük hizmetler yaptığını, onun sadece bir belediye başkanı değil aynı zamanda inançlı ve kararlı mücadele insanı olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Kocaoğlu, 397 yıl hapisle yargılandı ama diz çökmedi ve boyun eğmedi. Bütün baskılara rağmen İzmir’e hizmet etti, hayatını bir anlamda İzmir’e ve İzmirlilere adadı. Hiçbir belediye başkanın yapmadığı projelerin altına imzasını attı. İstanbul ve Ankara’nın iktidarın desteğine rağmen yapamadığı metroyu inatla yaşama geçirdi. Dolayısıyla Aziz Kocaoğlu sadece bir belediye başkanı değil aynı zamanda inançlı ve kararlı mücadele insanıdır. Hepimizin ona teşekkür borcu vardır. Bizler 12 maddelik yerel yönetim belgesi hazırladık. 12 maddeyi yan yana getirdiğimizde, gördük ki; Aziz Kocaoğlu’nun İzmir’de hayata geçirdikleridir. Pek çok örnek İzmir’den alınmıştır. Biz İzmir’i ve İzmirlileri önemsiyoruz. İzmirliler tüm Türkiye’ye örnek olmuşlardır."

‘EĞER BU ÜLKEDE KURŞUNDAN SÖZ EDECEKSEN HASAN TAHSİN’İN KURŞUNUNDAN SÖZ EDECEKSİN’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz İzmir’e demokrasinin, sevginin, hoşgörünün kalesi derken köklerini 8 bin 500 yıllık tarihten alan kültürden dolayı diyoruz. İzmirlilerin kültürü dünyada örnektir. İzmir milli kurtuluş savaşsının da en önemli bölgelerinden biridir. Birileri kurşundan söz ediyor. Eğer bu ülkede kurşundan söz edeceksen Hasan Tahsin’in kurşunundan söz edeceksin. Kalkınmanın düşünsel olarak temellerinin atıldığı yer de İzmir’dir. Büyümenin temellerinin atıldığı yer de İzmir’dir. İktisat kongresi toplandığında ülke nasıl büyüyecek? Bunların hesapları yapılmış, düşüncesi alt yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. İzmir İktisat Kongresi geleceğimiz için de çok önemli hedefler belirlemiştir. Halkın sesi hakkın sesidir. Buna kulak vermek zorundayız. Kentsel dönüşüm nasıl yapılacak? İstanbul’a, Ankara’ya bakın, tam bir beceriksizlik. İnsanların oturdukları gecekondular da kalmadı. Ortada müteahhit yok. Herkes perişan. Ama aynı şey İzmir’de de Aziz Kocaoğlu hayata geçirdi. İnsanlara, ‘Sizin garantiniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacaktır’ sözü verildi. Siz kimseye gidip el avuç açmayacaksınız. Aynı süreci yeni büyükşehir belediye başkanımız da yürütecek. Aldığımız mirası daha da ileri taşıyacağız. Süt projesi, kırsal ve kent arasındaki ilişkiler. Tarımda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığını yurt dışında örnek gösterdiler."

TANZİM SATIŞ NOKTALARI ELEŞTİRİSİ

Bir süre önce Ankara ve İstanbul’da yürürlüğe giren Tanzim Satış Noktaları’na dair de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Onlar 1970’lerde kaldılar, şimdi 2019 yılındayız, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Tarımda büyümeyi nasıl yapmak istiyorsanız, geleceksiniz Aziz Kocaoğlu’ndan ders alacaksınız. O size bütün ayrıntıları anlatacak. Son 10 yılda üretici kooperatiflerini üye sayısı yüzde 165 arttı. Kooperatif çalışanları yüzde 616 arttı. 2007-2016 arasında ciro yüzde 658 arttı. 2017’den bu yana üreticiye aktarılan para 825 milyon TL, Türkiye’de tarım gerilerken İzmir’de ortalama büyüme yüzde 7 buçuk oldu. İzmir’de kırsalda kimse ben açım demiyor ama Türkiye’nin diğer yerinde herkes açım diyor. Eylem adamı olacaksınız. Kırsaldan İzmir’e değil, İzmir’den kırsala göç gidiyor. Doğal Yaşan Parkı. Sadece İzmir, Türkiye için değil, tüm Avrupa için en önemli merkezlerindendir. Yapan kim? İzmir Büyükşehir Belediyesi, örnek alınması gereken yer İzmir. Dolayısıyla İzmirlilere şükran borçluyum."

İŞÇİLERE ‘CHP’Lİ ADAYLARA OY VERİN’ ÇAĞRISI

CHP’li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 TL olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, "AK Partili belediyelerde çalışan bütün işçi kardeşlerime seslenmek istiyorum; 2 bin 20 değil 2 bin 200 TL almak istiyorsan, iş güvenliği istiyorsan bu seçimde hiçbir çekinceye kapılmadan gideceksin CHP’li belediye başkan adaylarına oy vereceksin. Seni 2 bin TL’ye mahkum edenlere izin vermeyeceksin. Bunu yapamazsın diyorlardı. Net en az rakam 2 bin 200 TL. İşçi kardeşim bu parayı almak istiyorsan gidip CHP’li belediyeye oyunu vereceksin" dedi.

'35 BİN KONUTA PATATES YARDIMI YAPILIYOR'

Ardından sözü yeniden Tanzim Satış noktalarına getiren Kılıçdaroğlu, "Tanzim satış diyerek insanları kuyruklara sokuyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu modeli zaten uyguluyor. 35 bin konuta, yoksul aileye belirli aralıklarla patates ve soğana teslim ediyor. Onları kuyruğa sokmuyor, her hafta sütü haneye teslim ettiği gibi" dedi.

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’yi isim vermeden eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Baktılar İzmir’den istedikleri gibi bir kişi çıkmıyor. Ne yaptılar? Dışarıdan ithal aday getirdiler. İthal belediye başkanıyla devasa bir İzmir yönetilir mi? İzmir’i yönetecek kişinin İzmir’in kültürüne sahip olması lazım. İzmir’i yönetecek kişinin, İzmirli olması lazım. İzmir’i yönetecek kişinin İzmir’in tarih ve dokusuna sahip çıkması lazım."

CHP’nin HDP ile ittifak yaptığı yönünde eleştirilere de değinen Kılıçdaroğlu, "Bizi 'şununla bununla ittifak yaptınız' diye eleştiriyorlar. Sandıkta tüm seçmenlerimizle ittifak yapıyoruz. AK Partili kardeşlerim vereceksin kardeşim, CHP’ye oy vereceksin. Hep birlikte Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız. Hiç kimsenin aşıyla, ekmeğiyle oynamayacağız. Herkes kentinde huzur içinde yaşasın istiyoruz. CHP’li belediyelerin olduğu hiçbir yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA 30+0 SÖZÜ

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin İzmir belediye başkan adaylarının hepsinin bir birinden değerli olduğunu söyledi. Adayların İzmir kültürüne sahip olduğunu ve kentin sokaklarını bildiğini aktaran Yücel, 1 Nisan sabahı İzmir’den tüm Türkiye’ye umut olmak için yola çıktıklarını vurguladı. Yücel, “İzmir’e yıllardır hak ettiğini vermeyen her fırsatta İzmir’i cezalandıra AKP iktidarına inat, belediyelerimiz İzmirlilere başarı ile hizmet ettiö diye konuştu. İzmir’e 30+1 yapma sözü veren Yücel, adayların çevresinde kenetlenerek çalışacaklarının altını çizdi. Konuşmaların ardından, adaylar sahneye davet edildi. Kılıçdaroğlu, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’nin Bayraklı Belediye Başkan adayı olarak yarışa katılan, önceki hafta da partisinden istifa ederek CHP’ye geçen İsmail Sarı’ya, altıok rozeti taktı.

KUTU -1

İŞÇİLERDEN KILIÇDAROĞLU’NA MEKTUP

Karşıyaka Belediyesi’nde çalışan yaklaşık 20 işçi, düşük ücretlerde çalıştıklarını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup gönderdi. İşçiler, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu’ya verdiklerini söyledikleri mektupta, şu ifadeler yer aldı:

"Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş. Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan tüm personelin maaşları İzmir’deki diğer belediyelerdeki emsal işi yapan personel maaşı ile kıyaslandığında çok düşük kalmaktadır. Belediyemizin en ağır ve zorlu işini yapan birim olarak insanca yaşamak için maaşlarımızda iyileştirme istiyoruz. Açlık sınırında olan maaşlarımız enflasyon oranının yüzde 40 olduğu dönemde yapılan yüzde 4 zam ile bizleri açlığa mahkum etmiştir. Belediyemizin kurulu şirketi Kent A.Ş. var iken Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş. kuruldu ve 696 sayılı KHK ile kadroya geçen bin 200 işçi bu yeni kurulan şirkete geçirilerek, sosyal haklarımızdan yapılacak iyileştirmeden mahrum bırakıldı. 2020 yılına kadar maaşlarımızın tamamına yakını eriyerek ve zaten zorlu olan hayat şartları daha da zorlaşacak. Durum içinden çıkılma biz hal alacaktır. Toplu iş sözleşmemiz olmadığından dolayı tarafımıza verilecek bazı haklarımızdan mahrum kalmış durumdayız."

KUTU -2

CHP’nin İzmir’deki belediye başkan adayları: İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Tunç Soyer

Aliağa: Özcan Durmaz

Balçova: Mehmet Ali Çalkaya (Mevcut belediye başkanı)

Bayındır: Ufuk Sesli (Mevcut belediye başkanı)

Bergama: İdris Yavuzyılmaz

Bayraklı: Serdar Sandal

Buca: Suat Nezir

Bornova: Mustafa İduğ

Beydağ: Feridun Yılmazlar

Çeşme: Ekrem Oran

Çiğli: Utku Gümrükçü

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Fatih Gürbüz

Gaziemir: Halil Arda

Güzelbahçe: Mustafa İnce (Mevcut belediye başkanı)

Menemen: Serdar Aksoy

Menderes: Mustafa Kayalar

Konak: Abdül Batur

Seferihisar: İsmail Yetişkin

Karşıyaka: Cemil Tugay

Karabağlar: Muhittin Selvitopu (Mevcut belediye başkanı)

Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan

Kınık: Ahmet Özkan

Kemalpaşa: Rıdvan Karakayalı

Narlıdere: Ali Engin

Ödemiş: Mehmet Eriş

Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel

Torbalı: İsmail Uygur

Urla: Burak Oğuz

Tire’de İYİ Parti’li Atakan Duran, Kiraz’da da yine İYİ Parti’nin adayı olan Mehmet Emin Avşar’ı desteklenecek.

Görüntü Dökümü

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-Salondan görüntü

-Pankartlardan görüntü

-Konuşmalar

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA) =================================== 4)FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU MEZARI BAŞINDA ANILDI Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'nde, 2015 yılında çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Üniversite Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anmaya AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de katıldı. Ege Üniversitesi'nde, 2015 yılının Şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' denilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hastanede yaşamını yitirdi. Çakıroğlu, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde Bornova'da bulunan Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Anma törenine Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, MHP İzmir milletvekilleri Hasan Kalyoncu, Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Ömür Raşit Tayfur, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Alpay Özalan, MHP eski İzmir İl Başkanı Necat Karataş MHP'li ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Nihat Zeybekci, mezar başında dua ederken, baba Fuat Mahir Çakıroğlu’na baş sağlığı dileğinde bulundu. Baba Çakıroğlu da Zeybekci’ye yerel seçimlerde başarılar diledi. Fırat Yılmaz Çakıroğlu için dua okunmasının ardından anma töreni sona erdi.

Olaydan sonra tutuklanan Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah Semo, yargılandığı davada 18 Temmuz 2017 tarihindeki duruşmada 'kasten adam öldürmek, örgüt adına suç işlemek, örgüt üyeliği ve yaralama' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.