DHA YURT BÜLTENİ -9 

Cumhur İttifakı Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, ilçenin Acarlar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla kahvaltı yapan Başterzi'ye AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Halil Düztaş, MHP İlçe Başkanı İbrahim Ali, AK Parti eski İzmir Milletvekili Ali Aşlık eşlik etti. Kahvaltının ardından vatandaşlara seslenen Başterzi, şunları söyledi: "Mahallemiz merkeze yürüyüş mesafesinde olduğu halde, merkez mahalleleri kadar yatırım almamıştır. Benimle birlikte bu anlayış ortadan kalkacak. Selçuk'taki diğer mahalleler nasıl önemliyse Acarlar Mahallesi de aynı öneme sahip. Diğer mahallelere nasıl hizmet yapılıyorsa, Acarlar Mahallesi'ne da hizmet gelecek. Selçuk merkezinde yapılan hizmetlerden, mahallemiz de faydalanacak. Mahallemizin en büyük sorunu taşımalı eğitim. Göreve geldiğimizde yapacağımız ilk iş Acarlar Mahallesi'ndeki taşımalı eğitim sorununu çözmek olacaktır. Mahallemizde gençlerimizin sportif imkanları çok kısıtlı. Buraya yapacağımız spor tesisleriyle gençlerimiz sporla ilgilenecek, kötü alışkanlıklardan uzak duracak. Mahallemize halı saha yapma sözü veriyorum. Bu söz Osman Başterzi sözüdür. Yüzme, basketbol, tenis sporlar içinde, taşımalı eğitim gibi çocuklarımızı spor okullarına taşıyacağız. Köyümüzde düğün salonumuz yok. Kapalı düğün salonu yapacağım. Mahallemizde kavşak ve üst geçit sorunu var. Anayol üzerinde bulunan mahallemizde vatandaşlarımız otobüs duraklarına anayoldan yürüyerek geçiyor. Mahallemizin girişine üst geçit ve kavşak yaparak bu sorunları ortadan kaldıracağız. Bizde bunların hepsini çözecek irade var. Nasip olur da 1 Nisan'da göreve gelirsek, kollarımızı sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Şimdi particiliği bir yere bırakalım. Selçuk için bir şeyler yapalım. 31 Mart'tan sonra partimin rozetini çıkarıp tüm Selçuk'un başkanı olacağım. Bunun için sizlerin desteğine talibim. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; 'Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.' Bizde bu yaşadığımız memleketin her bir köşesini cennete çevireceğimize söz veriyorum."

'500 BİN KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISINA ULAŞTIK'

Türkiye'de 500 bin kök hücre bağışçısı kök hücrelerini Kızılay'a bağışladığını söyleyen Kınık, "Toplum sağlığı açısından kan hizmetlerimiz, kök hücre hizmetlerimiz çok önemli. Çünkü ülkemizde bu işi milli ödev olarak üstlenmiş tek kurumuz. Her gün yaklaşık 9 bin ünite kanı Türkiye'nin 300 noktasında toplayıp yaklaşık bin 500 hastaneye her türlü şartta, koşulda ulaştırmak durumundayız. Yıllık yaklaşık 3 milyon ünite kanı yaklaşık 7 milyon hastaya ulaştırmak için hep beraber çalışıyoruz. Bu önemli bir operasyon. Bu afetlerde, ordumuzun yaptığı operasyonlarda, her türlü olağanüstü şartta hazır olmamız gereken bir durum. Yine kök hücre projesi olan TÜRKÖK Projesi çok başarılı gidiyor. Bugün hedeflediğimiz rakamlara aşağı yukarı ulaştık. Türkiye'de 500 bin kök hücre bağışçısı Kızılay'a bu anlamda kanlarını ve kök hücrelerini bağışladılar. Bunların yaklaşık 350 bin tanesinin doku tiplemesi yapıldı. Yaklaşık 4 bin bağışçı ve hasta ile eşleşme oldu. Yaklaşık bin civarında da başarılı nakil gerçekleştirildi" dedi.