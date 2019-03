DHA YURT BÜLTENİ -9

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin hiçbir zaman esaret altına girmediğini ve girmeyeceğini, kıyamete kadar da bağımsız kalacağını belirterek, "Bu ruh, bunu Sivas'ta yeniden hatırlatmış; dosta, düşmana ezberletmiştir. Sivas'ta bu ruhu görmek, bu ruhu yaşamak, bizim için iftihar meselesi" dedi. Adalet Bakanı Gül, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Sivas'a geldi. İlk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Gül, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Salih Ayhan ile bir araya geldi. Bakan Gül'e, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ile AK Parti Sivas Belediye Başkanı adayı Hilmi Bilgin eşlik etti. Bakan Gül, bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirttiği Sivas'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi ilk başlattığı, ilk meşaaleyi yaktığı şehir olduğunu söyledi. Gül, "Sivas, Milli Mücadele'nin bir ön sözüdür. Her Sivaslı, her Türk milletinin bir mensubu da Sivas'taki bu kongreyle başlayan Milli Mücadele ile hep gurur duymuştur, gurur duymaktadır" diye konuştu. Türkiye'nin hiçbir zaman esaret altına girmediğini ve girmeyeceğini, kıyamete kadar da bağımsız kalacağını vurgulayan Bakan Gül, "Bunu bu ruh, Sivas'ta yeniden hatırlatmış, bütün dosta düşmana bunu ezberletmiştir. Sivas'ta bu ruhu görmek, bu ruhu yaşamak, bizim için de büyük bir iftihar meselesi, büyük bir şeref. Sivas'a Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hükümet yatırımları itibarıyla eğitimde, ulaşımda, adalet yatırımlarında, sağlık yatırımlarında ve üniversite ile çok büyük destekleri olmuştur" dedi. Adalet Bakanı Gül, daha sonra Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Sami Aydın'la bir araya gelen Bakan Gül, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Belediye ziyaretinin ardından Gül, kent meydanındaki tarihi Buruciye Medresesi ile Şifaiye Medresesi'ni gezdi. Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ni de gezen Gül, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Gül, daha sonra Sivas Adliyesi'ni ziyaret etti. Gül'ü Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile Anayasa Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya karşıladı. Bakan Gül, burada Adliye personeli ile fotoğraf çektirdi.

Okula gidemeyen Meryem'e evinde eğitim imkanı

BİTLİS'te, Serebral Palsi hastası olarak dünyaya gelen ve bu yüzden okula gidemeyen 4. sınıf öğrencisi Meryem Gül (11), Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmenlerin yardımıyla evde eğitim alıyor. Milli Eğitim Şube Müdürü Kayhan Subaşı, kent genelinde hastalığı nedeniyle okula gidemeyen 76 öğrenciye evinde eğitim imkânı sunulduğunu belirtti.

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Evde Eğitim Hizmetleri' uygulaması kapsamında okula gidemeyen öğrdenciler için evlerinde eğitim imkanı sunuyor. Beynin kas hareketlerini kontrol edememesi olarak kendisini gösteren serebral palsi hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Meryem Gül de bu imkândan yararlanıyor. Hüsrevpaşaya Mahallesi'nde yaşayan 4. sınıf öğrencisi Meryem Gül, kendisine sunulan imkândan memnun olduğunu belirtirken, baba İrfan Gül, hastalığı nedeniyle okula gidemeyen kızlarına, evde eğitim veren öğretmenlere teşekkür etti. Anne Naile Gül ise serebral palsi hastalığı ile dünyaya gelen kızının kalçasındaki çıkığı nedeniyle de şu ana kadar 4 ameliyat geçirdiğini söyledi, "Kızımın olması gereken 3 ameliyatı daha var. Allah devletimize zeval vermesin. Milli Eğitim Müdürlüğü ile çok iyi işler çıkarıyorlar. Öğretmenlerimiz eve kadar geliyorlar. Kar kış demeden her şekilde Meryem için seferber olmuşlar. Kızım Meryem de derslerinde çok başarılı" diye konuştu.

BİTLİS'TE 76 ÖĞRENCİYE EVİNDE EĞİTİM VERİLİYOR

Meryem'i evinde ziyaret eden Milli Eğitim Şube Müdürü Kayhan Subaşı da hastalığı nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler için her türlü imkanı sağladıklarını belirterek, "Meryem ortopedik engelinden dolayı okula gidemeyen bir kızımız. Okula gidememesinden dolayı eğitimini tamamlayabilmesi ve akranlarından geri kalmaması adına, evde eğitim uygulaması kapsamında ihtiyaç duyulan bütün branşlarda öğretmen görevlendirmesini yapıyoruz. Öğretmenlerimiz de Meryem ve diğer bu kapsamdaki öğrencilerimize eğitimlerini evlerinde gerçekleştirmektedirler. Meryem çok başarılı bir öğrencimiz. Kent genelinde ise toplamda 76 öğrencimiz evde eğitim görüyor" dedi.

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi, kas hareketini ve koordinasyonu etkileyen bir grup bozukluk olarak etki eden bir hastalık. Birçok durumda, görme, duyma ve his duyusu da etkilenebiliyor. Doğum öncesinde anne karnında oluşan nedenlerle görülebileceği gibi, doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar ya da çocukluğun ilk yıllarında çeşitli nedenlerle de ortaya çıkabiliyor.