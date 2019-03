DHA YURT BÜLTENİ -9

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 267 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

==============

Peribacalarında yıkım esnafı düşündürüyor

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde peribacaları yakınında yapılan otel inşaatının geçen 14 Şubat'ta yıkılması ardından bölgede şimdiye kadar 33 yapı daha yıkıldı. Bölge esnafı ve rehberler, doğal yapıyı bozan binalara karşı çıkarken, doğa ile uyumlu yapıların yıkılmaması gerektiğini söyledi.

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde Göreme beldesinde peribacaları yakınında yapılan otel inşaatı, geçen 14 Şubat'ta yıkıldı. Ardından bölgede yapılan inceleme sonrası Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Çavuşin beldelerinde bulunan bağevi, otel inşaatı, çay bahçesi ve at çiftliğinin olduğu 33 yapı daha yıkıldı. Yapılan yıkım çalışmaları esnafı düşündürmeye başladı.

Göreme'de Esentepe mevkiinde esnaflık yapan Yaşar Özdemir, bölgede turizmi desteklemeye çalıştıklarını söyleyerek, "Son 3 yıldır bölgede turizm düşük gidiyor. Bu sezona çok iyi başlayacağımızı düşünürken, yıkım kararıyla karşı karşıya geldik. Yetkililerden bir an önce buralara gelerek yapılarımızın düzenli ya da düzensiz olduğunu kontrol etmelerini istiyoruz. Çünkü 30 yıllık bir işletmeyiz. Biz burada turistlere hizmet veriyoruz. Ancak yıkım bu şekilde devam ederse turizm olumsuz etkilenecek. Burası bir rant yeri değildir" dedi.

'AHŞAP YERLERLE İNSANLAR TİCARETİNİ YAPIYOR'

Kapadokya bölgesinde rehberlik yapan Şahin Görücü ise, "Bazı yapıların yıkımlarını onaylıyorum. Çünkü doğaya zarar veriyor. Buna da zaten herkes karşı çıkmalıdır. Şu an bulunduğumuz yer gibi böyle barakalarla, ahşap yerlerle insanlar ticaretini yapıyor. Bizim insanlarımız için de iyi oldu. Doğayı bozmamak kaydıyla ahşap yapılara hiç kimse karşı çıkmaz. Vadiye, ana yapıya zarar veriyorsa herkes karşı çıkmalıdır" dedi.

Rehber Adem Bülbül de, "Peribacalarının içerisine yapılan otellerle burada hizmet veren dükkanların aynı sınıfa sokulmamasını istiyoruz. Gelen misafirlerin bir şekilde tüm şartlarda hizmet verebilmesini istiyoruz. Çirkin bir görüntü olduğu söyleniyorsa belli şartlar altında bunlar düzeltilebilir" diye konuştu.

'DOĞAYLA ENTEGRE OLAN YERLERE İZİN VERİLMELİDİR'

Bölgede 14 yıldır rehberlik yapan Aylin Ekici ise "Bölgenin fiziksel ve birtakım sıkıntılarına şahit olduğumuzu düşünüyorum. Yıkım kararı kimi yerde çok yerinde, kimi yerde ise tekrar düşünülmesi gerekiyor. Kapadokya hakikaten özel bir yer. Biz manevi olarak emanetçisiyiz; ama çok ciddi anlamda da bir dünya mirasıdır. Muhteşem vadiler var. Bu vadiler içerisinde gerçekten zaman zaman bizi de çok derinden üzüyor. Hatta olmaması gereken bir yapılaşma var. Zamanında bunlara izinler verilmiş ya da belirli bir kontrolü sağlanmamış. Biz vadilerde yürüyüş yapıyoruz. Zaman zaman vadi içerisinde insan dinlenip oturmak istiyor. Bir şeyler içmek istiyor. Doğayla uyum içerisinde tamamen doğaya entegre olarak küçük kafe tarzı yerlerin olmasına müsaade edilmelidir. Bu asla katliam boyutunda değil de turistlere hizmet vermek anlamında olmalıdır. Önemli olan doğayla iç içe olmasıdır ve asla doğaya zarar vermemesidir" ifadelerini kullandı.