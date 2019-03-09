DHA YURT BÜLTENİ -9

Bakan Varank, Van'da tekstil atölyesini ziyaret etti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1,5 yıl önce hizmete açılan ve 250 kişinin istihdam edildiği Van'daki Blutek Moda Tekstil Atölyesini ziyaret edip, çalışanlarıyla sohbet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaret, açılış ve toplantılara katılmak üzere bugün sabah saatlerinde Van'a geldi. Ferit Melen Havalimanı'na inen Bakan Varank,Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Ak Parti İl Başkanı Kayhan Türmenoğlu, Ak Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takve partililer tarafından karşılandı. Van'da 1,5 yıl önce hizmete açılan ve 250 kişinin istihdam edildiği Bluteks Moda Tekstil Atölyesini ziyaret eden, Bakan Varank, burada eşofman üreten kadın ve erkek çalışanlarla sohbet edip, yaptıkları iş hakkında bilgi aldı. Bakan Varank, daha sonra Van Kent Merkezi'ndeki Pennirciler Çarşısının açılışına katıldı. Görüntü Dökümü

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-Bakan Varank'ın tekstil atölyesine gelişi

-Tekstil atölyesini gezmesi

-Çalışanlarla sohbet etmesi

-Bakandan detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- ================== Şanlıurfa'da esnafın marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı Şanlıurfa'da, halde komşu iki esnaf arasında iş yeri önüne konulan marul kasaları nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde bulunan Ticaret Merkezi Pazarı'nda meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen komşu iki esnaf arasında dükkan önüne konulan marul kasaları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavga, diğer esnafın araya girmesiyle sonlandı. Kavgaya karışan esnaftan biri bıçakla yaralandı, diğeri ise ihbarla gelen polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-İşyerinde çıkan kavga

-Birbirlerine saldıran esnaflar

-Kavga eden esnafları ayırmaya çalışanlar

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 16MB Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA) =================== Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Bitlis'te Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Bölge gezisi kapsamında Bitlis'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Tayin Daire Başkanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan 10'uncu Tugay Komutan Vekili Albay Bülent Sayar, Bitlis İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ile birlikte Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Çağatay heyeti Bitlis Valiliği önünde İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte karşıladı. Heyet, Valilik önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Orgeneral Arif Çetin, bir süre Vali Çağatay ile görüştükten sonra İl Jandarma Komutanlığına geçerek öğle yemeğine katıldı. Görüntü Dökümü

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-Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in karşılanması

- Valilik önünde hatıra fotoğrafı çekilmesi

- Valilik ziyaretçi defteri imzalanması

- Valilik makamında toplantı

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE / BİTLİS,(DHA) ================= Kaçak teknesi yelkenli yat olarak kullanılacak Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı yapılırken suç üstü yakalanan ve 3,5 yıldır Yeniköy Limanı’nda bağlı olan 23.5 metre uzunluğundaki yelkenli yat, yeni sahibi tarafından bakım ve onarım için Tuzla Tersanesi'ne götürülürken, paniğe neden oldu. Bir klavuz kaptanın eski görüntüsünden şüphelenip ihbar ettiği yelkenli yat, yapılan incelemelerin ardından yoluna devam etti. Ezine Milli Emlak Müdürlüğü tarafından açılan ihaleyle satılan yelkenli yatın, bakım ve onarımın ardından yeni sahibi Muzaffer Başaran tarafından Bodrum veya Marmaris’te kullanacağı öğrenildi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na 84 kaçak göçmeni götürürken 19 Kasım 2015 tarihinde yakalanan ‘AMORE 48’ adlı 23.5 metre boyundaki yelkenli yat, Ezine ilçesindeki Yeniköy Limanı’na bağlandı. Yelkenli yat, aradan 3.5 yıl geçtikten sonra, geçen ay Ezine Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ihaleyle satışa çıkarıldı. Muzaffer Başaran isimli vatandaş satın aldı. Özel tekne statüsündeki yelkenli yata, bakım ve onarım için bir defaya mahsus seyir izni verildi. Uzun süre limanda bağlı kaldığı için boyası eskiyen yelkenli yat, Yeniköy Limanı’ndan Tuzla Tersanesi'ne doğru yola çıktı. Yat, Çanakkale önlerine geldiğinde ise boğazdan transit geçiş yapan gemilerdeki bir kılavuz kaptan, teknenin eski olmasından şüphelenerek, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne bildirdi. Buradaki yetkililer de telsiz ile Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, durdurduklaru yelkenli yatı incelemek üzere şehir iskelesine bağladı. Yapılan incelemede, yelkenli yattaki yangın tüpü ve can yeleği sertifikalarının sürelerinin geçmiş olduğu görüldü. Tutanak tutuldu. Çanakkale Liman Başkanlığı yetkilileri, eksiklerini tamamlayan yelkenli yatın yoluna devam etmesi için izin verdi. Tutanak nedeniyle tekne sahibine idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Muzaffer Başaran'ın Tuzla’da yapılacak olan bakım ve onarımın ardından yelkenli yatı, Bodrum veya Marmaris’te kullanacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Teknenin boğazda görüntüsü.

Teknenin şehir iskelesine girmesi ve yanaşmasından görüntüler.

Sahil Güvenlik ekipleri ve tekneden görüntüler. Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) ================== Kadın bestekârların eserlerini seslendirdiler Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, kadın bestecilerin eserleri seslendirildi.

Ali Osman Çakır'ın şefliğini yaptığı Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde dün akşam verdiği konseri, Burhaniye Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır ve yaklaşık 250 kişi izledi. 20 kişilik koro, kadın bestecilerin eserlerini seslendirirken, kadın ve erkek üyeler şarkıları solo da okudu. Salonu dolduran izleyiciler, amatör koruyu konser sonunda uzun süre alkışladı.

Koro Şefi Ali Osman Çakır'a çiçek veren Burhaniye Belediyesi Başkan Vekili Cemil Bahadır, "Bu seneki etkinliklerimiz daha farklı oldu. Burhaniye'mizin Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği'nin kadın bestecilerimizden derlemiş olduğu konserle vatandaşlarımız güzel bir gece geçirdiler. 8 Mart'ı çok güzel bir şekilde gece ve gündüz etkinlikleriyle de kutladık. Koro şefimiz Ali Osman Çakır ve koroda yer alan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Koro üyelerinden İnayet Çeltikçi de, "Körfez Gönül Dostları Derneği olarak Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle bir konser verdik. Konserimizde tamamıyla Türk kadın bestecilerin eserlerine yer verildi. Solist arkadaşlarımızın çoğu kadındı. Erkek arkadaşlarımız da bize destek oldu. Halkımız da sevgi gösterdi. Teveccüh gösterdi. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Şef Ali Osman Çakır ise "Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın bestecilerin bestelemiş oldukları eserlerden bir program yaptık. Bunu seyircilerimize dinletmek istedik. Zannediyorum başarılı da olduk. İnşallah, bundan sonra daha güzel çalışmalar sergileyeceğiz. Konserimize katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.