DHA YURT BÜLTENİ-9

Akif ÖZDEMİR- Can ÇELİK- Çağlar ÖZTÜRK-Mustafa ERCAN, Adnan AÇIKGÖZ-Nuri PİR-Ufuk AKTUĞ/ADANA, (DHA)-

'İktidardan olursa belediyede çok para, olmazsa az para olur' anlayışının da yanlış olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “İzmir'de metro çalışmalarının metresi 50 milyon, İstanbul'da 150 milyon, Ankara'da ise 100 milyona yapılıyor. Nasıl oluyor bu durum? Aynı sistem çalışıyor, aynı iş yapılıyor. İşin özü belediyelerde para var. Herkesin belediye başkanı olacaksınız. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Bu şerefli ve onurlu bir görevdir. Bunu herkes yapamaz" dedi. MUHTARLARA BÜTÇE VERİLSİN ÖNERİSİ Muhtarların bütçesi olmadığına da değinen Kılıçdaroğlu, muhtarlara emlak vergisinden yüzde 1'lik pay verilerek sosyal yardımların muhtarlar tarafından dağıtılması gerektiğini anlattı. 2018 yılında Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk, 28 milyon dolarlık buğday, 13 milyon dolarlık tütün ithal edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Yunanistan'ın 10 katı büyüğüz. Kime hizmet ediyorsunuz? Yunanistan çiftçisine. Türkiye'de çiftçi mi kalmadı? Yakında çiftçi de kalmayacak, bu durumları bilerek sandığa gidin" dedi. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ise 25 yıllık siyasi hayatında birçok oda başkanıyla birlikte görev yaptığını ve hiç kimseyi ötekileştirmeden bugünlere geldiğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yardım alanlara başka partilerce telefon açıldığını öne süren Böcek, “Telefon açıp 'Böcek gelirse yardımlar kesilebilir. İşçiler işten çıkarılabilir' deniliyor. Herkesin içi rahat olsun böyle bir şey olmaz" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, buradaki toplantısının ardından AESOB binasından ayrıldı.

Gelir dağılımı çarpıklığı olduğunu da belirten Kılıçdaroğlu, kira stopajının kiracı tarafından ödendiğine dikkati çekerek, esnafın bu durumdan şikayetçi olmasına rağmen stopajı kaldırmayan partiye gidip yine oy verdiğini söyledi. Türkiye'de yaşayan esnaf ve sanatkarın ikinci sınıf vatandaş yerine konulduğunu ve esnafı bu duruma getiren bir partiye nasıl oy verildiğini de anlamadığını ifade eden Kılıçdarolu, dükkan açan Suriyelilerin vergi vermediğini, hastanelerde ücret ödemediğini, diğer esnaf ve sanatkarın her yerde vergiye tabi tutulduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve İYİ Parti’nin yer aldığı ‘millet ittiakı’nı eleştirerek, “Zillet ittifakını oluşturan adaylar diyor ki beka sorunu yoktur. Beka sorunu olup olmadığını gelip büyük ceddimiz Ertuğrul Gazi’nin manevi huzurunda söylesinler. Yüzleri varsa Söğütlüyle paylaşsınlar. Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardırö dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel seçimleri startını Osmanlı Devleti’nin kurulduğu Bilecik’in Söğüt ilçesinden başlattı. Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret eden Bahçeli, dua okuduktan sonra Söğüt Meydanı’na geçti. Burada toplanan binlerce kişiye seslenen MHP lideri Bahçeli, CHP ve İYİ Parti’nin yer aldığı ‘millet ittifakı’nı eleştirerek Türkiye’nin ‘beka sorunu’ olmadığını söyleyenlere tepki gösterdi. Seçim çalışmalarına Bilecik’in söğüt ilçesinden başlamasını bir tesadüf olmadığını ifade eden MHP Genal Başkanı Devlet Bahçeli, “Söğüt, 720 yıldır sönmeyen beka meşalesidir. Söğüt, 720 yıldır istikbalimize yön veren medarı iftiharımızdır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerin hazırlık ve kampanya sürecinde ilk durağımız Söğüt’tür. Burayı tesadüfen seçmedik. Buraya iş olsun diye gelmedik. Söğüt, tırmandığımız zirvelerin yamacı, fetihlerimizin giriş kapısı, iftihar edilecek mazimizin şanlı bir sayfasıdır. Söğüt bir başlangıçtır ama en hayırlısı en başlangıçlardır. Söğüt, ikinci Ergenekondur, ikinci Türeyiş Destanıdır. Yakın veya uzak coğrafyalara tebliğ edilen Oğuz Destanı’nın ağırlık merkezidir. Dağılmış, ufalanmış ve birliği bozulmuş son vatanımızın üzerinde doğan umut güneşi Türk’ün ülkü beşiğidir. Beyliklere bölünmüş, istilalara uğramış, kardeşliği zayıflamış, birlikte yaşama mefkuresi kesintiye uğramış yurdumuzun Söğüt’te kendine gelmiş Söğüt bilinciyle Bilecik’e uzanmıştır. İlhamımızı buradan alıyoruz. Gücümüzü tarihten kazanıyoruz. Sırtımızı sizlere yaslıyoruz. Söğüt varsa umut vardır. Gölgesi hepimize yetecektir. Söğüt varsa huzur vardır. Söğüt varsa kök vardır, kaynak vardır, kudret vardır. 31 Mart seçimlerine 3 haftalık bir süre kala 400 çadırlık Türkmen obasının hedef ve ülküleriyle mücadelemizi sürdürüyoruzö dedi.

3)BAHÇELİ: BÜYÜK MİLLETLERİN HER ZAMAN BEKA MESELESİ VARDIR

Türkiye’nin terörle mücadelesine değişene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli birliği yıkmayı planlayanların tarih boyunca farklı senaryolar denediğini ancak başarılı olamadığını söyledi. Türk milletinin oynanan oyunları gördüğünü anlatan Bahçeli, “Muhterem Söğütlü kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım Türkiye’yi karanlığa itmek istiyorlar. Türkiye köşeye sıkışsın diyorlar. Milli bekamızı hedef alıyorlar. Milli birliğimizi yıkmayı planlıyor. Dünün tekfurları neyse bugünün işbirlikçileri de aynıdır. Dünün Bizans’ı neyse bugünün ihanet ortakları tıpatıp aynısıdır. Güney sınırlarımız boyunca terör devleti kurmak için çalışıyorlar. PKK, PYD, YPG bir yandan FETÖ ve kripto damarı bir yandan ülkemizin düşmesini gözlüyorlar. Emperyalizm zaaf anımızı bekliyor. Zalimler rehavetimizi kolluyor. 1920’de barbar Yunan komutan nasıl ki büyük hünkarımız Osmangazi’nin kabrini alçakça tekmeleyip ‘Osman bak ben geldim haydi kal da memleketini kurtar’ dediyse bu vandalın peşinden giden de mukaddesatımızı ve mukadderatımızı çiğnemeyi amaçlıyorlar. Gezi parkı olaylarında denediler, başaramadılar. 6-7 Ekim olaylarında denediler başaramadılar. Doğu ve Güneydoğu il ve ilçelerinizde çukur açtılar, hendek kazdılar, işgal ve isyana kalkıştılar başaramadılar. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle bir kez daha deneme yaptılar, başaramadılar ancak yine de durmadılar, geri çekilmediler, ıslah olmadılar. Türkiye’yi Suriye’yi çevirmek için kolları sıvadılar. Türkiye’den Irak çıkartmak için pusuya yattılar. Ekonomi tetikçileriyle üzerimize geldiler. Dövüş silahını çektiler faiz ile rant lobisini harekete geçirdiler. Küresel tefeciler, bölgesel işbirlikçiler, kanlı emeller, taşeron örgütler, siyaset artıkları devamlı açığımızı aradılar, devamlı sabotaj ve suikastla heves ettiler. Çok şükür hevesleri her zaman kursaklarında kaldı. Bundan sonra da kalmaya and olsun devam edecektir. Çünkü Türk milleti oynan oyunları gördü. Zalimleri tanıdı. Zulme aşılamayacak bir duvar çekti. Ne var ki düşmanlık değişmesi, kirli senaryolar değişmedi, hain niyetler değişmedi. Değişen sadece zamandı, sadece aktörlerdiö şeklinde konuştu.

‘BEKA SORUNLARIMIZ GEÇMİŞE NAZARAN AĞIRLAŞMIŞTIR’

Türkiye’nin her zamankinden daha ağır bir beka sorunu olduğunu kaydeden Devlet Bahçeli, “Milli bekamız ölümcül yara alırsa bunun altından nasıl kalkılacak. Zillet ittifakını oluşturan adaylar diyor ki beka sorunu yoktur. Beka sorunu olup olmadığını gelip büyük ceddimiz Ertuğrul Gazi’nin manevi huzurunda söylesinler. Yüzleri varsa Söğütlüyle paylaşsınlar. Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır. Çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler. Bu hedefe ulaşmak için pek çok badireye göğüs gererler. Çileye katlanırlar, hezimet ve yenilgilerden tekrar doğmayı bilirler. Türk milleti büyüktür. Her zaman da büyük kalacaktır. Bugün beka sorunlarımız geçmişe nazaran ağırlaşmıştır. Söğüt’e bakan bekayı görür. Bekanın sıcaklığını hisseder. Söğüt’ü idrak etmeyi bilenler bekayı bal gibi anlar. Şeyh Edebali’nin öğütleri bekadır. Hikmet sahibi büyüğümüz, damadı Osmangazi’ye ne diyordu, insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşatmak bekayla ilgilidir. Devlet ise bekasıyla yaşayacaktır. Beka olmadan ekmek olur mu, beka olmadan ucuz yedim pahalı aldım demek mümkün mü beka olmadan siyaset yapmanın bir manası söz konusu mu Türk milletinin kahraman evlatları yeri geldiğinde çekirge yiyerek mukaddesatını savundu. Aziz ecdadımız yeri geldi günlerce aç susuz kalıp vatanını müdafaa ettiö diye konuştu.