DHA YURT BÜLTENİ -9

Kılıçdaroğlu: Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz (2)

'HUZUR DOLU BİR TÜRKİYE İSTİYORUM' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, partililerle buluştu. Belediye başkan adaylarının 31 Mart yerel seçiminden zaferle çıkacağını kaydeden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "1 Nisan'dan sonra geleceğiz, Hekimhan'a tekrar geleceğiz, Malatya'ya da tekrar geleceğiz. Beraber gideceğiz, belediye başkanlarımızın birer kahvesini içeceğiz. Yeter mi? Hayır. Bir de diyeceğiz ki 'Söz verdiniz, şunu şunu yapacağız'. O sözlerin de hep beraber takipçisi olacağız. Huzur dolu, bereket dolu bir Türkiye istiyorum. İşsizliğin olmadığı, kavganın olmadığı, ayrımcılığın olmadığı; her insanın evinde mutlu, huzurlu olduğu, çocukların yatağa aç girmediği, huzur içinde yaşadığı, herkesin düşüncesini rahatlıkla ifade ettiği, düşüncelerin yasaklanmadığı, insanların kinle öfkeyle ayrıştırılmadığı bir Türkiye dileğiyle herkesi selamlıyorum" diye konuştu. Görüntü Dökümü

-----

- Katılanlar

- Kılıçdaroğlu'ndan detay

- Kalabalıktan görüntü

- Kılıçdaroğlu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 290 MB Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,(DHA) =================== Otomobilde ölü bulundu Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yol ayrımında kaldırıma hafif çarparak duran otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler polise haber verdi. 52 yaşındaki Mustafa Çakır'ın öldüğü belirlenirken, ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Olay sabah saatlerinde D-100 Karayolu Körfez Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Yol ayrımında duran 26 KN 738 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz bir kişi olduğunu görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, araç içerisindeki Mustafa Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yol ayrımında refüje hafif çarpan araç üzerinde ve olay yerinde incelemede bulundu. Mustafa Çakır'ın cenazesi Körfez Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Mustafa Çakır'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

-----------------------

-Araçtan görüntü

-Polisin olay yeri inceleme çalışması

-Cenazenin araçtan çıkarılması

-Detay

Haber:Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) ================== Diyarbakır'daki 'kaliforniyum' operasyonunda 1 tutuklama Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda kaliforniyum olduğu değerlendirilen 7 gram kimyasal madde ile bin 195 tarihi sikkeyi satmaya çalışırken suçüstü yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Salı günü düzenlenen operasyonda bin 195 parça tarihi sikke ile kaliforniyum olduğu değerlendirilen 7 gram kimyasal madde ele geçirildi. Ele geçirilen kimyasal madde ile tarihi eserleri satmaya çalışan İ.B. ile alıcı oldukları belirtilen 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadelerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden İ.B. tutuklanırken, isimleri açıklanmayan diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) gönderilen kimyasal maddenin incelemesinin ise sürdüğü belirtildi. Görüntü dökümü

------------

- Diyarbakır Adliyesi

- Sergilenen sikkeler ve kimyasal madde

- Sikkeler ve kimyasal maddeden detay

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 319 MB Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞDİYARBAKIR,(DHA) =================== Mandalara caz dinletiyor Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Mahmudiye Mahallesi'nde yaşayan Adem Kaya ailesine ait manda yetiştiriciliği işini sürdürmeye başladı. Kaya mandalara caz müzik dinletmenin verimi arttırdığını iddia ederek, "Caz müziğin mandaları sakinleştirdiğini anlayınca ahıra ses sistemi kurarak onlara da dinletmeye başladım. Bu sayede süt verimini artırdım" dedi.

Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Havacılık Bölümü'nde üniversite eğitimini tamamlayıp memleketine dönen 27 yaşındaki Adem Kaya, babasıyla omuz omuza verip, 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında aldığı mandalarla kendi işini kurdu. Caz müzik dinlemeyi seven Kaya, mandalarında müzik sayesinde sakinleştiğini fark etti. Bunun üzerine ahıra ses sistemi kuran genç çiftçi, sağım ve bakımını yaptığı zamanlarda hayvanlara müzik dinleterek süt üretimini de arttırdığını söyledi.

HAYVAN DAMINA SES SİSTEMİ KURDU

Okuldan mezun olduktan sonra askerlik görevini yerine getirerek ailesinin yanına dönmeye karar verdiğini söyleyen Kaya, yalnız kalan ailesine yardım etmek için köyünde kalmaya karar verdiğini belirtti. Ailesinin mandacılık yaptığını ve aile işini sürdürmek için 'Genç Çifti' projesine başvurduğunu anlatan Kaya, "Projeden bana 5 tane manda desteği çıktı. Ailemle beraber bu işi yapmaya başladım. 1,5 yıldır bu işi yapıyorum. Caz müzik dinlemeyi seviyorum kendim. Müziği hayvanlara dinlettirdiğimde de hayvanların sakinleştiğini gördüm. İlk başlarda hoparlör ile dinletmeye başladım. Baktım onlar da keyif alıyorlar, ses sistemi kurdum. Dama sabah girdiğimde sağım işlemlerini, bakım işlemlerini müzik eşliğinde yapıyorum" dedi.

'MANDALARIN SÜT VERİMİ ARTTI'

Mandaların ineklerden farklı olarak daha yabani olduklarını söyleyen Kaya, "Caz müzik ile hayvanlarımın süt veriminin arttığını gördüm. Mandalar inekler gibi uysal hayvanlar olmadığından sakinleşiyorlar. Daha doğal ve daha kaliteli ürün elde etmek için bu yola başvurdum. Şimdi kaymak, peynir ve tereyağı üretip internetten bunların satışını yapıyorum. Süt üretimi yaklaşık yüzde 10 civarı arttı. Süt verimi artmasa bile hayvanların müziği duyunca verdiği tepki beni mutlu ediyor. Müziği duyduklarında yabancı birsi gelse bile daha sakin oluyorlar" diye konuştu.