DHA YURT BÜLTENİ -9

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dünyada özellikle Batı ülkelerinde son yıllarda giderek yükselen yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığının geldiği, getirildiği nokta ortadadırö dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Ordu’nun Ünye ilçesine gelerek, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler ile seçim çalışmalarına katıldı. Atatürk Parkı sosyal tesislerde partililer ve sivil toplum kuruluşlarıyla düzenlenen kahvaltı programına katılan Numan Kurtulmuş, burada Yeni Zelanda’da camilere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saldırganın Türkiye ile ilgili kaleme aldığı sözlere de dikkat çeken Numan Kurtulmuş, “Türkiye ile ilgili akla hayale gelmeyecek kadar densiz sözlerini kaleme almış. Diyor ki ‘Türkler boğazın doğu yakasında yaşayabilirler ama batı yakasına Avrupa’ya geçmek isterlerse onları orada öldürürüz, yok ederiz’. Şunu çok açık bir kere daha söylemek isteriz; İstanbul Sultan Fatih’in fethinin bize mirasıdır. İstanbul dün Müslümanlarındı, bugün Müslümanlarındı, kıyamete kadarda Müslüman Türk milletinin şehri memleketi olmaya devam edecek. Anadolu ve Trakya topraklarında boğazın iki tarafında varız, dün de vardık , bugün de varız, kıyamete kadar da var olmaya devam edeceğiz. Bu sözlerin söylenebilir olması, bu kadar açık bir katliamın ortaya konulabilir olması üzerinde bütün dünyanın düşünmesi lazımö dedi. 'BÜTÜN İNSANLARIN OTURUP DÜŞÜNMESİ GEREKEN HADİSEDİR' Dünyada özellikle Batı ülkelerinde son yıllarda giderek yükselen yabancı düşmanlığı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığının geldiği, getirildiği nokta ortadadır. Maalesef adamın tüfeğine yazdıklarını gördünüz. Nerede Müslümanlara karşı saldırı yapan varsa onun ismini yazmış. Neredeyse tamamıyla Osmanlı ve İslam düşmanı Haçlı zihniyetiyle yazılmış sembollerle silahını donatmış. Bu hepimizin, bütün insanların oturup düşünmesi gereken hadisedirö diye konuştu. '200’E YAKIN PROJE VAR' AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler de Yeni Zelanda’da yapılan saldırıyı kınadı. Ünye ilçesinde yapacakları hizmetleri anlatan Güler, "Ordu’da 200’e yakın proje açıklayacağız. Tüm Ünyeliler benim tabi danışmanım, akıl hocam. Projelerinizi hazırlayın, yeter ki tek bir liste haline gelsin ben gözüm kapalı imzalarım. Onun için gölgede duranın gölgesi olmaz diye bir söz var. O bakımda sizler de gölgede oturmayacaksınız, hep beraber Ünye’yi topyekun kalkındıracağız. Ünye’yi iyi bilen biri olarak bu şerefi birlikte paylaşarak bunu gerçekleştireceğizö ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi’nde 3 formül üzerinde çalışma yapacaklarını da anlatan Hilmi Güler, “Bizim hareketimiz şu; 3 formülümüz var. Biri paranın yönetimi. Ben adil olarak Ünye’nin hakkını da düşünerek eşit bir şekilde adil olarak dağıtacağım. Gerek kültürel, gerek altyapı yatırımları ne olursa olsun. Para yönetimi böyle. İkincisi insan yönetimi. Burada da liyakate önem vereceğiz. Kim işi iyi biliyorsa onunla birlikte çalışacağız. Üçüncüsü kaynak yönetimi. Zaten Ünye’nin her tarafı kaynak. Limanı büyüteceğiz, büyük bir konteyner limanına çevireceğiz. O olduğu zaman zaten Ünye daha da büyük noktaya gelecek. Bizim Karadeniz-Akdeniz yolunun çıkış noktası. Yarın bunu özellikle vurgulayacağım. Türkiye’ye sadece Ordu’ya, Ünye’ye değil Türkiye’ye bir aort damarı açıyoruz. Akdeniz’in bütün ürünleri buradan Karadeniz’e dağıtılacak. Karadeniz’inki de Akdeniz’e dağıtılacakö diye konuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör saldırısı sonrası bazı açıklamalarının iç siyasete alet edildiğini savunan Özkoç, "Sayın Genel Başkanımız, olaydan duyduğu derin üzüntüyü mitinglerinde söylemiş, müzik yayınlarını yasaklamıştır. Konuya dair yaptığı değerlendirmelerin içinden cımbızla bazı bölümlerinin çekilip, bunu yaklaşan seçimler öncesinde iç siyasete alet edenleri kınıyoruz" dedi. CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Özkoç, partisinin İzmir İl Başkanlığı binasında, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen, 49 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü Türk 48 kişinin yaralandığı silahlı terör saldırısıyla ilgili konuştu. Saldırıyı kınadıklarını belirten Özkoç, şunları söyledi: "Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan saldırıda 49 Müslüman kardeşimizi kaybettik. Olaydan sonra TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partiler ortak bir basını açıklaması yapıp, bu alçakça saldırıyı kınadık. Genel Başkanımız olay duyulduğu andan itibaren mitinglerde seçim müziklerini yasakladı. Ayrıca açıklamalarında Hristiyan dünyasındaki haçlı saldırılarını, İslam dünyasındaki terör olaylarını tek tek, ayrıntılarıyla anlattı. İslam dünyasındaki, dini siyasete alet etmenin sakıncalarını tek tek anlattı. Orta Doğu'da ayrıca Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasını gerektiğini söyledi. İslam dünyasının silah satıcılarının tuzaklarına düşmemesi gerektiğini ifade etti. İslam dünyasının bu durumla mücadele etmesi gerektiğini yine ayrıntılarıyla anlattı. Ancak tüm bu açıklamaların içerisindeki bir cümleyi bütünden ayırıp, asılsız, saçma sapan yayınlar yaptılar. Bu alçak girişimi kınıyoruz. Ölen Müslümanları iç siyasete alet etmeyi de kınıyoruz. Ayrışma dilini kullanan herkesi lanetliyoruz. Ülkemizde barışın hakim olması için dua ediyoruz." 'İÇ SİYASETİNE ALET ETMEK KADAR ALÇAKÇA' Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan CHP'li Özkoç, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun terör saldırısı sonrası bazı açıklamalarının iç siyasete alet edildiğini savunarak, şöyle konuştu: "Genel Başkanımız İslam dünyasından bahsederken, Batı dünyasında Hristiyan aleminde yaşanan terör olaylarını, dini kökenli savaşları ayrıntılarıyla anlattı. İslam dünyasındaki terör olaylarında, aynı dine mensup insanların birbirlerini öldürmesine dikkat çekti. İslam dünyasının kendi sorunlarını kendilerinin halletmesi gerektiğini ifade etti. Bunu söylerken, İslam dünyasına da çağrı yaptı. Terör olayları oluyorsa bunun araştırılması, sonlarını kendimizin getirmemiz gerektiğini ifade etti. Ülkemizde seçim var. Yaşanan bir acı olay var. Yazılan her kelimeyi şiddetle kınıyoruz. Eğer kendi içimizde böyle düşmanlıklar yaparsak bunun sonucunda zararı gören, ülke olarak biz oluyoruz. Bunun için ayrıştıran bir dil değil; birleştiren bir dil kullanmalıyız." CHP'li Özkoç, ayrıca partisinin milletvekillerinden oluşan heyeti, bilgi almak ve oradaki ailelerle görüşmek üzere Yeni Zelanda'ya göndereceklerini belirtti.

Marketten mama çalarken kamera ve kasiyere yakalandı

Diyarbakır'da girdiği marketten reyonda aldığı bebek mamasını, montunun içine gizleyip çalmaya çalışırken kasiyer ve güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, İskanevleri semtinde bulunan markette meydana geldi. Markete müşteri gibi giren ismi öğrenilemeyen kişi, reyondaki bebek mamasını alıp montunun içine sakladı. Marketten ayrılmak isteyen şüphelinin hırsızlık yaptığını fark eden kasiyer, montuna sakladığı bebek mamasını istedi. Market çalışanlarıyla bir süre boğuşan şüpheli, ihbarla gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık anı ve sonrasında yaşananlar ise marketin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

