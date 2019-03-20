DHA YURT BÜLTENİ -9

Merkezüssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem Burdur'da da hissedildi. Vali Hasan Şıldak, ilçede can veya mal kaybı olmadığını söyledi. Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesinde saat 09.34'te meydana gelen deprem Burdur'da da şiddetli şekilde hissedildi. Kent merkezinde yüksek katlı binalarda oturan bazı vatandaşlar depremin şiddetiyle kendilerini sokağa attı. Burdur Valisi Hasan Şıldak depremden Yeşilova, Tefenni ve Gölhisar ilçelerinin daha şiddetli şekilde etkilendiğini, il genelinde herhangi bir hasar, can ve mal kaybı olmadığını belirtti. Şıldak, "İl sınırlarımıza çok yakın Acıpayam ilçesinde 5'in üzerinde bir deprem kaydedildi sabah saatlerinde. İlk taramalarımızı yaptık, özellikle Yeşilova, Tefenni ve Gölhisar ilçelerimizle il merkezimizde hissedildi. Köylerimizde, oturulan konutlarda vatandaşlarımızı etkileyecek boyutta hasar yok. Can ve mal kaybı yok. İnşallah tekrarları yaşanmaz. Artçı depremler devam ediyor. Vatandaşımızın endişeye mahal verecek hiçbir durum yok. Geçmiş olsun" dedi.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG ile irtibatlı olduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltınna alınan 38 kişiden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutukandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Polis, soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/YPG ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair haklarında bilgiler bulunan ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 38 şüpheliyi yaptığı eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Van'da 15 kişilik minibüste 40 kaçak yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu 15 kişilik minibüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 40 kaçak yakalandı. İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yaptığı yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. 15 kişilik minibüste 40 kişinin bulunduğu belirlendi. Yapılan kimlik kontrolünde, minibüstekilerin yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Pakistan ve Afganistan uyruklu oldukları saptandı.

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan R.F., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenler

-Kaçak göçmenleri minibüste indirilirken tek tek sayan polis ekipleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-

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20 yılda 15 kez aday oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1999 yılından bu yana bağımsız belediye başkanlığı, milletvekilliği ve muhtarlık olmak üzere 13 kez aday olan Menderes Koçak (57) bu seçimde de belediye başkanlığı ve köyünden muhtarlığa talip oldu. Girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Menderes Koçak, "İkisini kazanmam halinde belediye başkanlığını tercih edeceğim. Çalışmalarım yoğun geçiyor. İlahi güç yardımcı oluyor" dedi.

Sandıklı'ya bağlı Kızılca köyünde oturan evli ve 3 çocuk babası Menderes Koçak'ın adaylık serüveni 1999 yılında köyünden muhtar adayı olmasıyla başladı. Daha önce 4 kez bağımsız Sandıklı belediye başkan adayı, 1 kez Afyonkarahisar bağımsız milletvekili adayı, Sandıklı Çay Mahallesi ve Kızılca köyünden ayrı dönemlerde toplam 8 kez muhtar adayı olan Menderes Koçak, bu seçimde de yine bağımsız Sandıklı belediye başkan adayı ve Kızılca köyü muhtar adayı oldu.

Girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Menderes Koçak, bu seçimde liste başı olduğunu iddia ederek, hem köy muhtarlığını hem de belediye başkanlığı seçimini kazanacağını söyledi. Elektrikli bisikletiyle seçim çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Menderes Koçak, muhtarlık ve belediye başkanlığı seçiminin ikisini de kazanması durumunda belediye başkanlığını tercih edeceğini anlattı.

'SİYASİ HAYATIMIN 20'İNCİ YILINDAYIM'

Menderes Koçak, "Kızılca benim köyüm. İkametim orada ve aynı zamanda Kızılca köyünden muhtar adayıyım. Sandıklı'dan da bilindiği gibi bağımsız belediye başkanı adayıyım. Bugüne kadar benim gibi Türkiye'de rekor kıran yoktur, belediye başkanı aynı zamanda muhtar adayı olan. Şansızlık mı diyelim. Geçen adaylığımda kazanamadım. Ama bu sefer seçimlerde her ikisini de alacağım. İkisini kazanmam halinde belediye başkanlığını tercih edeceğim. Çalışmalarım yoğun geçiyor. İlahi güç yardımcı oluyor. Bazen akşamları yorgunluktan uykum kaçıyorum. Zaman zaman uyku hapı atıyorum. Gece yarılarına kadar uyumadığım zaman oluyor. Sosyal medyadan canlı yayınlar yapıyorum. Boş zamanlarımda da köye giderek orada çalışmalarımı yürütüyorum. 1999 yılında seçimlerde bağımsız belediye başkan adayı oldum. Siyasi hayatımın 20'inci yılındayım. Bu adaylığım ile 5'inci kez belediye başkanı adayıyım. Bir kere de bağımsız milletvekili adaylığım var. 9 kez de Sandıklı Çay Mahallesi ve Kızılca köyünden muhtar adayı oldum" dedi.