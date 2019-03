DHA YURT BÜLTENİ -9

Denizli depremi Burdur'da da hissedildi

Merkezüssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem Burdur'da da hissedildi. Vali Hasan Şıldak, ilçede can veya mal kaybı olmadığını söyledi.

Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesinde saat 09.34'te meydana gelen deprem Burdur'da da şiddetli şekilde hissedildi. Kent merkezinde yüksek katlı binalarda oturan bazı vatandaşlar depremin şiddetiyle kendilerini sokağa attı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak depremden Yeşilova, Tefenni ve Gölhisar ilçelerinin daha şiddetli şekilde etkilendiğini, il genelinde herhangi bir hasar, can ve mal kaybı olmadığını belirtti. Şıldak, "İl sınırlarımıza çok yakın Acıpayam ilçesinde 5'in üzerinde bir deprem kaydedildi sabah saatlerinde. İlk taramalarımızı yaptık, özellikle Yeşilova, Tefenni ve Gölhisar ilçelerimizle il merkezimizde hissedildi. Köylerimizde, oturulan konutlarda vatandaşlarımızı etkileyecek boyutta hasar yok. Can ve mal kaybı yok. İnşallah tekrarları yaşanmaz. Artçı depremler devam ediyor. Vatandaşımızın endişeye mahal verecek hiçbir durum yok. Geçmiş olsun" dedi.