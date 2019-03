DHA YURT BÜLTENİ -9

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Uludağ'da bir otelde düzenlenen Dünya Meteoroloji Günü kutlamasında konuştu. Etkinliğe, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Meteoroloji Genel Müdürü Mutlu Coşkun ve Dünya Meteoroloji Teşkilatı Genel Sekreter'i İvan Cacic'de katıldı. Etkinlik öncesinde meteoroloji çalışanlarından oluşan kor, çeşitli şarkılar seslendirerek büyük alkış topladı. Açılış konuşamalarının ardından konuşan Bakan Pakdemirli, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gözlem sistemlerinin ülke sathına yayılması ve sürekli faal tutulması için gayret sarf etmekte ve teknolojik altyapısını sürekli güçlendirmektedir. Günümüzde bu kapsamda ülke sathına yayılmış bulunan 1866 adet gözlem sistemi ile ülkemizde 7 gün 24 saat esası ile çalışarak meteorolojik hadiseleri takip etmektedir. Bu kapsamda 9 Şubat 2019'da Antalya Havalimanında açılışını gerçekleştirdiğimiz "Alçak Seviye Rüzgâr Kırılımı Uyarı Sistemiö gibi uçuş güvenliğine katkıda bulunan yatırımları da hayata geçirdik." dedi. ERKEN UYARILAR ZARARI ÖNLÜYOR Hava şartlarını önceden tespit etmenin ve vatandaşlara uyarıda bulunmanın önemli bir nokta olduğunu söyleyen Pakdemir'li, "2018 yılı yağış tahmin tutarlılığı %91,4 olarak gerçekleşirken, sıcaklık tahmin tutarlılığında %87,2 ile şu ana kadar en yüksek tutarlılık oranına ulaşılmıştır. 2018 yılında 798 adet kuvvetli meteorolojik hadise için erken uyarı yayınlanmıştır. Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin getirdiği bakış açısıyla ilk defa Bakanlığımız döneminde gerçekleştirilen bir uygulama. Böylelikle meteorolojik erken uyarılar TZOB üyesi 4,8 milyon çiftçinin cep telefonuna gönderiliyor. Erken uyarılardan bahsetmişken yine Bakanlığımız döneminde uygulamaya konulan Meteo Uyarı'dan bahsetmeden geçemeyeceğim. 34 Avrupa ülkesi tarafından belirlenen standartlara uygun olarak artık meteorolojik uyarılar renk kodları ile veriliyor. İlçe bazında verilen uyarılar böylelikle çok daha kolay anlaşılıyor. Yine bizim dönemimizde ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte "Vira Bismillahö diyerek açtığımız Balık sezonunda, meteorolojik uyarıları tam 2.500 balıkçımızın cep telefonuna göndermeye başladık. Balığın ağınızda olması için meteorolojik uyarıların cebinizde olması lazım dedik ve bunu da sağladık. Tabii bu arada 2018 yılı içerisinde saniyede 167 trilyon işlem gerçekleştiren Süper Bilgisayar sistemimiz hizmete girdi. Bu sistem ile sayısal hava tahmin modellerimizi daha yüksek çözünürlükte çalıştırarak tüm ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu meteorolojik desteği sağladık, sağlamaya devam ediyoruz." dedi. "VATANDAŞLARI POLENLERE KARŞI UYARACAĞIZ" Meteoroloji alanında çeşitli projeler geliştirdiklerini belirten Pakdemirli," Genel Müdürlüğümüz bünyesinde "Tıbbi Meteorolojiö alanında değerlendirilebilecek çalışmalar yapılmaktadır. Bunların başında aşırı sıcak ve soğuk hava dalgalarına yönelik tahmin ve uyarılar gelirken, ilkbahar ve yaz mevsiminde zaman zaman ülkemizi etkileyen ve kalp ve solunum yolu rahatsızlığı olanlar, hamileler, çocuklar ve yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için risk teşkil eden "Çöl Tozlarının Taşınımıö konusunda da tahmin ve uyarılar yapılmaktadır. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ile Ege Üniversitesi işbirliğiyle; Polen ölçümleri yapılıyor. Meteorolojik gelişmeler ve polen hareketleri inceleniyor. Proje ile vatandaşlarımızı yakında "polenlereö karşı uyaracağız. İzmir ili pilot bölge olarak seçilmiştir." diye konuştu. "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KÜRESEL OLARAK ŞAHİT OLUYORUZ" Dünya Meteoroloji Teşkilatı Genel Sekreyer İvan Cacic yaptığı konuşmada, "Her yıl Dünya Meteoroloji Gününün tüm insanlar için hayati önemi olan bir temayı ele alma geleneği bulunmakta. Bildiğiniz gibi bu yılki tema Güneş, Dünya ve Hava. Bunlar, hayatımızı, tarihimizi ve geleceğimizi şekillendirmede birlikte hareket eden hayati unsurlardır. Güneş ve Dünya arasında, bizim uzayda eşsiz bir hayat sürmemizi sağlayan ilahi bir birliktelik var. Kabul etmek gerekir ki bu eşsiz hayatın mutlak suretle bağlı olduğu unsur da Hava'dır. Yaşamın bize sunduğu bu kutsal hediyeye rağmen kaderimiz, başta karbondioksit olmak üzere sera gazı emisyonlarının, sanayi devriminden itibaren ve özellikle son 50 yıldaki muazzam artışıyla, maalesef gölgelenmiştir. Bu sera gazı emisyonlarındaki artışın negatif etkisi olan İklim değişikliğine küresel olarak hâlihazırda şahit oluyoruz. Seller ve kuraklık gibi şiddetli meteorolojik ve hidrolojik hadiselerin sıklığında ve şiddetinde artış var. Kuşkusuz gezegenimizi iyileştirmek için "iklim değişikliğinin nedenlerini azaltmakö adlı tedaviye başlamanın tam zamanı. Diğer bir hayati tedavi ise; sadece şimdiye kadar ne yaptığımızı değil aynı zamanda 10, 20 ve 30 yıl sonra neler bekleyebileceğimizi düşünerek iklim değişikliğinin yeni gelişen olumsuz sonuçlarına uyum sağlamaktır. " dedi

Zeybekci, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajic ile buluştu

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı AK Parti'li Nihat Zeybekci, kendisini ziyarete eden Sırbistan Başbakan Yardımcısı aynı zamanda Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic onuruna yemek verdi. Balkan göçmeni ve Boşnak derneklerine üye olan İzmirlilerin de katıldığı yemekte konuşan Nihat Zeybekci, "Hepimizin kahramanı olan, tüm milletin kahramanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü birilerine kullandırtmayın. Atatürk'ün kimseye ihtiyacı yoktur" dedi. Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic ise "Hiçbir ülkeye birisi için gidip de oy istemedim şimdiye kadar. Ama ilk kez bir ülkeye gelip değerli dostum ve kardeşim için destek istiyorum" dedi.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı aynı zamanda Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı olan Rasim Ljajic, İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı AK Parti'li Nihat Zeybekci'yi ziyaret etti. Zeybekci, seçim çalışmaları hakkında bilgi alan ve kendisine destek veren Rasim Ljajic onuruna, Balkan göçmeni ve Boşnak dernekleri üyelerinin de katılımıyla Balçova Termal Otel Kardelen Salonu'nda yemek verdi. Yemeğe katılan Balkan dernekleri başkanlarının konuşmalarında desteğini açıkladığı Nihat Zeybekci, iş ve siyaset hayatının kısa bir film eşliğinde anlatıldığı toplantıda daha sonra kürsüye çıktı. Sırbistan Başbakan yardımcısının, kendisinin İzmir'in makus talihini değiştirmeye talip olduğunu duyunca ziyaret ettiğini söyleyen Nihat Zeybekci, "Israrla 'Ben de geleceğim orada kardeşlerimiz var' dedi. 4 yıllık bakanlığım süresinde Dışişleri Bakanı kadar olmasa da dünyayı dolaşan birisiydim. Özellikle kültür coğrafyasıyla bizim için yönünü Türkiye'ye dönmüş olanların ülkesine gittiğimiz zaman kolumuzdan tutarlar, sarsarlardı. 'Güçlü durun' derlerdi. 'Bize bir şey olursa Türkiye var diyoruz. Siz bu çadırın direğisiniz. Size bir şey olursa biz ne yaparız' dediler. Onların aklında hep bir şey vardır. Bize Allah korusun bir şey olursa bir nereye gideriz. Ondan dolayı bin yıldan beri bu topraklarda bize karşı bizim başımızın dik, sırtımızın pek, refah içinde olmamızı pek istemezler. Açıkça söylemeseler de maşalarıyla dolaylı olarak hep gösterirler. Ama bu topraklarda, bu ülkede bu bayrağı gördüğü zaman yüreği titreyenler, vatanının bölünmezliği için gerekirse Çanakkale'de, gerekirse 15 Temmuz da canını feda edebilirler. İşte bu bilinçle İzmir'e hizmetkar olmaya karar verdik. 20 yıldır İzmir patinaj yapmıyor, geriye doğru kayıyor. İzmir, 1997 yılında Ankara'nın önünde Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisiydi, İzmir 2000 yılında Ankara'yla eşit hale geldi. 2013 yılında Türkiye'nin üçüncü büyük ekonomisi haline geldi. Ankara'nın karşısında 18 yılda 3'te bir değer kaybettik. İzmir'de genç işsizlik yüzde 26.5. Her 4 gencimizden birisi işsiz. Allah aşkına burası Artvin, Niğde, Van değil. Burası yaratılıştan dünyanın en zengin şehri. İzmir'in varlık içinde yokluk çekmesi İzmirli kardeşlerimizin suçu değildir" dedi.

İzmir ve Antalya'yı turizm gelirleri üzerinden karşılaştıran Nihat Zeybekci, "2018 yılında Antalya'ya 19 milyon turist geldi. 19 milyon turist demek 100 milyar TL demek. İzmir'e gelen 1 milyon 40 bin turist. 5.5 milyar gelir. Antalya'da refah artarken İzmir olarak biz seyrettik. Antalya İzmir'in tam yarısı. Antalya'da yatak kapasitesi, İzmir'in 22 katı fazla. Türkiye almış başını gidiyor. Ama İzmir olarak biz yerimizde sayıyoruz, geriye gidiyor" dedi.

SIRBİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISINDAN DESTEK

Toplantıda son olarak kürsüye çıkan Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic ise "30 yıldır siyasetin içindeyim. Ama emin olun samimiyetle şunu söylüyorum; hiçbir ülkeye birisi için gidip de oy istemedim şimdiye kadar. O ülkede yaşayanlar en iyisini onlar bilirler. Ama ilk kez bir ülkeye gelip değerli dostum ve kardeşim için destek istiyorum. Hani derler ya elimi ateşin üzerine koyarım. Bunu Nihat için söyleyebilirim. Çünkü neden? Sarf ettiği çaba, emeklerini bildiğim için bunu söylüyorum. Yakın işbirliği içindeydik. Herkes her şeyi vadeder burada da gelen aday her şeyi vadeder. Adaylar neler vadediyor? Seçim mantık işidir, bilinç işidir. Lütfen hepinizden şunu rica ediyorum; Seçiminizi yaparken oyunuzu kullanırken mantıklı düşünün. Nihat Zeybekci iyi bir insandır. Hamurunda, özünde iyi bir insan ve öyle iyi bir insan siyasette yerini bulsun. Geçmişte kimlere neler yaptı ne tür hizmetleri var? Geçmişe de bir bakın, Nihat iyi bir işadamıydı, iyi bir siyasetçiydi, başarılıydı. Yaptıkları teminatıdır derler ya. Bu somut bir örnek. Ankara'daki saygınlığı Nihat Zeybekci'nin seçimde vadettiklerini gerçekleştirebilecek seviyededir" diye konuştu.