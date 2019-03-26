DHA YURT BÜLTENİ -9

Aksaray'da yalıtım malzemesi deposunda yangın Aksaray'da seramik fayans ve ısı yatılım satışı yapan iş yerinin deposunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kontrol altına almak için mücadelesini sürdürüyor.

Aksaray- Adana karayolunun 7'nci kilometresindeki seramik fayans ve ısı yatılım satışı yapan iş yerinin deposunda saat 13.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler depoyu sardı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor. Ekibler özellikle alevlerin, yandaki ekmek fabrikasına sıçramasını önlemeye çalışıyor. Görüntü Dökümü

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-Alevlerden detay

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) ===================== '40 dakika teneffüs' uygulaması, Antalya'da 14 okulda başladı Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında '40 Dakika Ders, 40 Dakika Teneffüs' uygulaması Antalya'da 14 ilk ve ortaokulda pilot olarak başladı. 40 dakikalık teneffüslerde öğrenciler spor, resim ve müzik gibi etkinliklere katılıyor.

Antalya'da pilot uygulaması hayata geçirilen proje, Kepez'deki Kızıllı İlk ve Ortaokulu, Kirişçiler İlkokulu, Döşemealtı'ndaki Fatma- Yusuf Bilgiç İlkokulu, Aksu'daki Cihadiye Ortaokulu, Cihadiye İmam Hatip Ortaokulu, Alanya'daki Mahmutlar Kılıçaslan İlkokulu, Finike'deki İsmail Erol İlkokulu, Gazipaşa'daki Burhan İlkokulu ve Ortaokulu, Kaş'taki Dirgenler İlkokulu, Kemer'deki Merkez İlkokulu, Hacı Mehmet Saygın İlkokulu ve Kumluca'daki Mavikent Çanakçı 75. Yıl İlkokulu olmak üzere toplam 14 okulda uygulanıyor. Uygulama, 2019-2020 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek.

'40 Dakika Ders, 40 Dakika Teneffüs' projesi, öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun alanda bireysel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Teneffüslerde badminton, resim, müzik, halkoyunları, kick boks, futbol, judo, işaret dili gibi etkinlikleri halk eğitim merkezlerinden görevlendirilen öğretmenler; istop, satranç, masatenisi, seksek, yakartop, beştaş, yedi kiremit, mendil kapmaca, ip atlama gibi çalışmalarıysa sınıf öğretmenleri gerçekleştiriyor. Gönüllülük esasına dayalı bu eğitimlere katılan öğretmenlere, aylık yaklaşık 700 TL ek ders ücreti ödeniyor. Teneffüsler 40 dakikaya çıkınca eskiden 08.30-14.30 olan okul saatleri, 08.20-16.00'ya çıktı.

OKÇULUKTAN GÖRSEL SANATA, JUDODAN KİCK BOKSA EĞİTİM

14 pilot okuldan biri olan Kepez'deki Kızıllı İlk ve Ortaokulu'nun müdürü Çağrı Tornacı, uygulamayla öğrencilerin okula ilgisinin arttığını anlattı. Çağrı Tornacı, “40 dakikalık teneffüslerde etkinlikler yapıyoruz. Öğrenciler okçuluktan görsel sanata, judodan kick boksa kadar eğitim alıyor. Bu sayede okula daha istekli gelmeye başladılar. Aileler de bu durumdan çok memnun. Bu uygulamayla çocuk okulda enerjisini atmış oluyor. Organik tarımda çocuk kendini keşfediyor. 2023 eğitim vizyonunda da bu geçerli. Okul 2023 projesi de bu kapsamda bakanlığımızın yürüttüğü bir uygulama. Antalya'da pilot uygulama oldu biz de gönüllü olarak pilot uygulamanın uygulayıcısı olduk. Bu uygulama 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.

SPORDAN BİLİME, SANATTAN BİLİŞİME EĞİTİM ALIYORLAR

Okuldaki öğrencilere judo eğitimi veren antrenör Kübra Güneş, halk eğitim merkezinden gönüllü geldiğini, öğrencilere judo eğitimi verdiğini belirtti. 40 dakikalık teneffüs sayesinde öğrencilerin kendi becerilerini geliştirdiğini anlatan Güneş, ileride geleceğin şampiyonlarının ortaya çıkacağını söyledi.

40 dakikalık teneffüslerde öğrencilere arduino ve robotik kodlama eğitimi veren Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ebubekir Eryılmaz, “Geleceğin birimi olan yazılımı öğrenmeye çalışıyorlar. Hem mekaniği hem de yazılımı birlikte kullanıyorlar. İleride uzaktan kumandalı oyuncak araba, kendi cep telefonlarını bile yapabilecek şekilde programlama öğreniyorlar. Öğrencilerin ilgisi doğrultusunda bunun temelini vermeye çalışıyoruz. İleride inşallah kendi oyununu kendin yap gibi bir projeye çevirebilir miyiz bilmiyoruz ama onun için uğraşıyoruz" dedi.

Okuldaki El Sanatları Öğretmeni Ercan Çerçive ise öğrencilerle ahşap boyama, guaj boya, duvar boyama ve ebru sanatıyla boyama tekniklerini yaptıklarını söyledi. Çerçive, “Bu proje kapsamında çocukların okula ilgi ve alakası değişmeye başladı. Bazen hafta sonları da okuldaki kurslarımıza geliyorlar. Hep beraber hem eğlenip hem de güzel şeyler ortaya çıkarıyoruz. Projenin öğrenciler açısından olumlu faydaları olduğunu düşünüyorum. Okula ilgileri arttığı için ailelerine gün içinde yaptıklarını anlatıyorlar. Ertesi günü sabırsızlıkla bekliyorlar" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde uygulanan 'Okul 2023' projesi sayesinde okula istekli geldiklerini anlatan 5'inci sınıf öğrencileri Berna Çalgın ve Elif Duman, okulda judo, kick boks, dart, okçuluk, organik tarım ve birçok alanda eğitim aldıklarını, bundan çok memnun olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Okul dış plan

- Okul detay

- Öğrenciler detay

- Judo detay

- Spor detay

- Röp: Judo Antrönürü Kübra Güneş

- El sanatları detay

- Röp2: Ercan Çerçive

- Öğrenciler detay

- Öğrenciler röpler

- Röp: Öğretmern Ebubekir Eryılmaz

- Detay

- Röp: Okul Müdürü Ç:ağrı Topnacı röp. Haber. Aslı DURAN- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA) ===================== Bakan Ersoy turizmde yüzde 15'lik artış bekliyor KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla programı kapsamında ziyaret etiği Fethiye ilçesindeki turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. 2019 turizm sezonunda beklentisi sorulan Bakan Ersoy, Türkiye genelinde yüzde 15 artış olacağına inandığını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ihalede çıkan sorunlar nedeniyle restorasyonu duran Telmessos Antik Tiyatrosu'nda inceleme yaptı. Bakan Ersoy, sonrasında gazetecilere açıklama yapıp, sorularını yanıtladı. Antik tiyatroyla ilgili konuşan Bakan Ersoy, "Bizim açımızdan 2 önemi var. Antik tiyatronun Türkiye'ye kazandırılması, turizme kazandırılması açısından önemli. Ama daha da önemlisi. Antik tiyatro, Fethiye'nin tam merkezide bulunuyor. Bu özelliğiyle de dünyada denize sıfır konumda olan tek tiyatro. Restorasyonu tamamlandıktan sonra 500 kişilik bir tiyatro olacak. Burayı, kültür ve sanat merkezi açısından kullanabilmek için faydalı. Turizm sezonunu uzatmak ve daha kaliteli bir turist istiyorsak, kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm yapmamız gerekiyor. Böylelikle burada organize olacak aktivitelerle bizim Kültür Bakanlığımıza bağlı aktiviteler ve özel sektörün gerçekleştireceği aktivitelerle, insanların tesislerden çıkıp şehir merkezine gelmeleri, şehir merkezinde aktiviteleri izledikten sonra tekrar şehir merkezine de turizmden gelir kazandırmaları açısından önemli. Projeyi hassasiyetle destekliyoruz. Önümüzdeki yıl restorasyon programı içine Fethiye'deki antik tiyatroyu katacağız" dedi.

'İSTANBUL'DAKİ LİMAN KONUSUNU BU YIL ÇÖZECEĞİZ'

Kruvaziyer turizmiyle ilgili soruları cevaplandıran Bakan Ersoy, İstanbul'daki liman olmazsa Ege'deki kruvaziyer turizminin bir anlam ifade etmeyeceğini belirterek, "Kurvaziyerin Ege'ye gelmesi ve Ege'den devam etmesi gerekiyor. O yüzden İstanbul'a ihtiyaç var. Biz İstanbul'daki liman işini bu yıl halledeceğiz. Kurvaziyer liman ihalesi gerekiyor. Çünkü Karaköy, Mayıs 2020'de hayata geçecek. Ama o da 3 tane büyük gemi alabiliyor. 5 veya 6 gemiyi kapsayacak yeni bir limana ihtiyaç var. Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile bu işi halletmemiz gerekiyor ve halledeceğiz de. Yer de netleşti. Bir projede uzlaşacağız. Hızlı bir şekilde ihaleye çıkıp netleştireceğiz" diye konuştu.

'2023 TE YURT DIŞINA HAFTALIK 500 UÇUŞ HEDEFLİYORUZ'

Bölgenin en büyük sorununun uçak seferleri olduğu belirtilerek, Türk Hava Yolları'nın herhangi bir desteğinin olup olmayacağı sorulan Bakan Ersoy, "Türkiye'de ağırlıklı yazlık bölgeler, charter destinasyon olarak anılıyor. Yüzde 80-85 yolcu charter uçuşları, tur operatörleriyle geliyor. Burada nitelikli turiste geçiş açısından bir çalışma başlattık. Geçen yılın sonunda Türk Hava Yolları'yla protokol imzaladık. Nisan ayı itibariyle hayata geçiyor. İlk etapta 67 sefer haftalıktı ama şimdi biz onu 72'ye çıkarttık. Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir havalimanlarına, Türkiye'ye en çok yolcu tedariği veren ülkelerden İngiltere'den, Almanya'dan, Rusya'dan ve körfez ülkelerinden, uçuşlara tarifeli seferlere Nisan ayı itibariyle Türk Hava Yolları başlıyor. Türk Hava Yolları'na, biz destek veriyoruz. Haftalık 72 olan direk uçuşları, 2023'e kadar 500 sefere kadar çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

"2019'DA YÜZDE 15 ARTIŞ HEDEFİMİZ BULUNUYOR"

2019 turizm sezonundan beklentileri sorulan Bakan Ersoy, "Yazlık bölgelerde şu anlık bir sıkıntı görünmüyor. Yıl ortalaması Türkiye ortalaması diye bakarsanız benim öngörüm; kişi sayısında yüzde 15'lik artış beklentisi devam ediyor. Erken rezervasyonlar çok daha yüksek. Biliyorsunuz erken rezervasyonlar yüzde 50'nin üzerindeydi ilk etapta. Ama yıl ortalamasında Türkiye genelinde yüzde 15 artış olacağına inanıyorum. Özellikle yazlık bölgelerde bu oran daha yüksek olabilir. Türkiye, 2019 sezonunu inşallah kötü bir şey olmadan atlatır" diye konuştu.

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- Antik tiyatro incelemesi

- Bakan Ersoy'un açıklaması Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA) =================== Gümüşhane'de Ayvalos Kilisesi ve Pavrezi Şapeli için restorasyon talebi GÜMÜŞHANE'nin Mescitli köyü sınırlarında bulunan tarihi Ayvalos Kilisesi ve Pavrezi Şapeli'nin kaderine terk edilmiş görüntüsü TEMA Vakfı Temsilcisi Yusuf Oral'ın tepkisine neden oldu. Oral, tescilli yapıların onarıma alınarak turizme kazandırılmasını istedi.

Mescitli köyü sınırlarında yer alan Bizans döneminden kalma tarihi Ayvalos Kilisesi ve Pavrezi Şapeli, Kültür Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmasına rağmen restore edilmemesi tepkilere neden oldu. Tarihi yapılar, defineciler tarafından da zaman zaman kazılarak talan edilirken, iç kısmında ağaçların büyüdüğü, köklerinin ise kilise ve şapelin duvarlarına zarar verdiği görüldü.

'SAHİP ÇIKMALIYIZ'

TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, tescilli yapıların onarıma alınarak turizme kazandırılmasını istedi. Kilise ve şapelin içi ile çevresinde büyüyen ağaçların tarihi yapılara zarar verdiğini söyleyen Oral, kültür miraslarımızın ciddi tahribatlara maruz kaldığından da yakındı. Oral, "Yaklaşık 30 yaşında ağaçlar var. Bu demek oluyor ki tescillendikten sonra hiç kimse gelmemiş. 'Bakıma ihtiyacı var mı, yok mu?' diye kimse bakmamış. Bunlara müdahale etmemiz gerekiyor. Aşırı derecede tahrip edilmiş durumda bu tahribat büyük ihtimalle yerelde veya dışarıdan gelen definecilerin değerli eşyalar araması sonucu oluşmuş. Kilisenin zeminin gerek duvarlarını kırması sonucu oluşmuş durumdadır. Tarihi bu yapılara sahip çıkmalıyız. Eğer müdahale edilmezse 2-3 yıl sonra yıkabilir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kilise ve şapelden görüntüler Yusuf Oral konuşma Detaylar HABER KAMERA: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- =================== Malatya'ya özgü tat; yassı kadayıf (ÖZEL) Malatya ve çevresinde yapılan, isteğe göre içine ceviz, fıstık ile kaymak koyulan yassı kadayıf, lezzetiyle yiyenlerin en çok tercih ettiği tatlılar arasında yer alıyor. Kadayıfçı Mehmet Emin Doğan (45), yassı kadayıfın, Malatya'ya özgü tatlı olduğunu söyledi.

Toz şeker, yaş maya ve un ile yapılan yassı kadayıf, Malatyalıların vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor. İsteğe göre, içine ceviz, fıstık ve kaymak koyulan yassı kadayıf, sıcak taşların üzerinde pişiriliyor. Bir süre şerbette bekletilen yassı kadayıfın hazır olması, yarım saati buluyor. Kentte yıllardır kadayıfçılık yapan Mehmet Emin Doğan, yassı kadayıfın, Malatya'ya özgü tatlı olduğunu belirterek, "Döken birkaç şehir daha var ama Malatya'nınkini tutturamıyorlar. Çok iri veya başka şekilde oluyor. Malatya'ya has diyebiliriz" dedi.

Kadayıfın yapımında 3 çeşit un kullandıklarını anlatan Doğan, "Kadayıfımızı Konya ve Gaziantep'ten getirdiğimiz unlarla yapıyoruz. 3- 4 çeşit mayalarla kabartma tozu, karbonat, yaş maya, yumurta ve en önemlisi sıcaklık derecesidir. En püf can alıcı noktası da içerisine bıraktığımız sarı un. Onun sıcak suyla temas ettiği andır. Onu tutturamazsanız yassı kadayıfın pek bir şeyi kalmaz. Pişer pişmez, sıcak yenilmesi de tatlının tadına varılmasında başka kuraldır" diye konuştu.