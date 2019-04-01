DHA YURT BÜLTENİ -9

Kaza, saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Çifte Hamam Caddesi’nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus polis ekibinde görevli polis memuru Abdullah E. idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen ismi henüz öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 61 ABK 224 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki polis memurları Abdulah E. ile Kaya Ç. yere düşerek yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen meslektaşları ve 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralı polis memurları, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede etkili olan karla karışık yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken, Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasından ilçeye gelen 5 araç, Zine zirvesinde kar ve tipiye yakalandı. Kapanan yolda mahsur kalan araçtakiler, yetkilileri arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye iş makineleri sevk edildi. Ekipler, kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçları kurtarmak için yoğun bir mücadele yürütürken, bölgeye gelen jandarma araçlardaki 15 yolcuyu kurtardı. Kar ve tipi nedeniyle kapanan mezra yolundaki çalışmalar ise sürüyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 5 araç ve içerisindeki 15 yolcu mahsur kaldı. Mahsur kalan yolcular, bölgeye gelen karla mücadele ve jandarma ekipleri tarafından kutarıldı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

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Hopa'da tünel çöktü (2) - Yeniden

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan, 1300 metre uzunluğundaki Kopmuş Tüneli'nde göçük meydana geldi. Dağdan kopan kaya kütleleri, tünelin çıkış bölümüne yakın, 30 metrelik alanın yıkılmasına neden oldu. Güvenlik kameralarının kayıtlarından yapılan incelemede, tünelde göçük altında araç olmadığı belirlendi.

Olay, saat 21.30 sıralarında, Hopa'ya bağlı Esenkıyı köyünde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki 1300 metrelik Kopmuş Tüneli'nde meydana geldi. Dağdan kopan kaya kütleleri, tünelin çıkışına yakın bölümdeki 30 metrelik alanın yıkılmasına neden oldu. Bu sırada göçükten habersiz sürücüler, araçlarıyla girdikleri tünelden yıkıntıyı görünce peş peşe çıktı. İhbar üzerine, bölgeye AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Tünelin güvenlik kameralarının kayıtlarından yapılan incelemede, göçük altında araç olmadığı belirlendi.

VALİ BÖLGEYE GELDİ

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, göçüğün meydana geldiği tünelde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. HOPAK görevlisi Yasin Tatar ise dağdan kopan kayaların, tünelin 30 metrelik alanını tahrip ederek, yıktığını söyledi. Tatar, "Kamera görüntülerine göre, araç görünmüyor. Sabah müdahale edilerek, tünel temizlenecek" dedi.

Öte yandan Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Tünelde sabah saatlerinden itibaren yıkıntının kaldırılması için çalışma başlatılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tünel detayları

Yetkililerin inceleme yapması

HOPAK görevlisinin açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE ARTVİN-DHA

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