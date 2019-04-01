DHA YURT BÜLTENİ -9

Olay, akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi’ne bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Ali S. (24) ile Alihan A. (22) dolaşmak için dışarı çıktı. 2 arkadaş yürüyüş yaptıkları sırada iddiaya göre yanlarına gelen Taha G. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede sonlanırken, Ali S. ile Alihan A. olaydan sonra bir alışveriş merkezine gidip tuvalete girdi. Bu sırada iki arkadaşı takip eden Taha G., tuvaletlere girerek elindeki bıçakla lavaboda ellerini yıkayan 2 kişiyi bacaklarından bıçakladı. Kaçmaya çalışan şüpheli Taha G., alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerince yakalanarak polise teslim edildi. Yaralı Ali S. ile Alihan A. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Aydın'da çimento fabrikasının bacasında patlama

AYDIN'ın Söke ilçesinde, faaliyette olan bir çimento fabrikasındaki bacaların birisinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Patlamada tonlarca toz çimento yere aktı. Çevreye yayılan toz çimentolar büyük hasara yol açarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki bir çimento fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışma sırasında bacalardan birisinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrasında açılan delikten tonlarca çimento yere ve çevreye yayıldı. Patlama sorası olay yerine ekipler sevk edilirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Patlayan bacanın yapımı için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(Cep telefonu kamerası)

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-Patlama sonrası bacadan akan çimento

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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