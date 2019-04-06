DHA YURT BÜLTENİ -9 

Batman'da yol kenarında 12 metre derinliğinde obruk oluştu Batman'da karayolu kenarında 12 metre derinliğinde obruk oluştu. Köylülerin fark ettiği obruk nedeniyle yolun bir şeridi kapatılarak önlem alındı.

Batman-Silvan karayolunun 10'uncu kilometresindeki Balıkçı köyü yakınlarında 12 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde obruk oluştu. Dün akşam saatlerinde obruğu fark eden köy sakinleri, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri, tedbir amacıyla obruğun açıldığı bölgede yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Diyarbakır Karayolları 9'uncu Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ile beraberindekiler obruğun oluştuğu bölgede incelemelerde bulundu. Obruğun kapatılması için çalışma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

-----------

- Obruktan görüntü

- Köylülerin görüntüsü

- Obruk bölgesinde alınan önlemler

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) ===================================

Lise öğrencilerinden şehitlere vefa Isparta'da 12'nci sınıfa giden 5 öğrenci, 22 şehidin fotoğrafları ile özgeçmişlerinin bulunduğu tablolar hazırlayıp, sınıfların girişlerine astı.

Isparta Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri Hayati Sonay Çobankaya(18), Semih Demir(18), Bahadır Akyıldız(18), Osman Berke Çakmak(18) ve Recep Eren Türkoğlu(18), 'şehitleri daima hatırlamak ve vefa göstermek' amacıyla yaklaşık 1 yıl önce proje başlattı. Sınıf kapılarına asılmak üzere şehitlerin fotoğrafları ve özgeçmişlerinin yer aldığı tabloların hazırlandığı projeye, okul idarecileri, öğretmenler ve diğer öğrenciler de destek verdi. 22 ŞEHİDE ÖZEL TABLO HAZIRLANDI

15 Temmuz darbe girişiminin kahramanlarından Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile İzmir Adliyesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısını önleyen Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in de aralarında bulunduğu 22 şehidin özgeçmişleri ve fotoğraflarının bulunduğu tablolar hazırlanarak, okuldaki sınıfların girişlerine asıldı. 'UNUTULMAMASI GEREKİYOR'

Öğrencilerden Hayati Sonay Çobankaya, bu projeyi gerçekleştirmenin kendilerine nasip olduğunu belirterek, kutsal ve değerli bir iş yaptıklarını düşündüğünü söyledi. Çobankaya, "Böyle kahramanlık hikayeleriyle büyüdüm. Hep etrafımda böyle şeyler gerçekleşti. Çok önem veririm. Projede aklımda tek bir şey vardı. Bir zamanlar onlar da nefes alıyordu, onların da aileleri vardı. Bunların unutulmaması gerekiyor. Çok büyük mücadeleler vermişler. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Özgeçmişleri bulmamızda bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'GURURLUYUZ'

Osman Berke Çakmak da projeyi yapmaktaki ortak amacın şehitlerin ruhunun okulda yaşatılması olduğunu vurguladı. Çakmak, "Dayısı ve annesi bizzat bu teşkilatın ve kurumun içinde bulunan bir öğrenci olarak böyle bir proje yaptığımız için gururluyuz" diye konuştu.Semih Demir de şöyle dedi:

"Projeye başlarken çok düşündük, 'Neler yapılabiliriz' diye. 'Sınıflara tablo yapalım' diye düşündük. Okul müdürümüz, öğretmenlerimiz ve öğrenci arkadaşlarımız bize yardımcı oldu. Bütçemiz yoktu. Sınıf sınıf dolaşarak para topladık. Öğretmenlerimiz para konusunda yardımcı oldu. Onlar sayesinde bu projeye imza attık. Biz aslında bu projeyi 'ben yaptım' demek için değil 'biz yaptık' demek için yaptık. Onları onurlandırmak için yaptık."

Bahadır Akyıldız ise projenin amacının şehitlerin ismini yadetmek, hatıralarını yaşatmak olduğunu söyledi. ŞEHİTLERİN İSİMLERİ

Fotoğrafları ve özgeçmişelri sınıfların girişlerine asılan şehitlerin isimleri ise şöyle:

"Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin, Şehit İstihkam Yüzbaşı Alper Kocaman, Şehit Piyade Kıdemli Üsteğmen Tayfun Sümer, Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan, Şehit Hava Astsubay Üstçavuş Furkan Yavaş, Şehit Polis Memuru Durmuş Öcal, Şehit Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik, Şehit Hava Astsubay Üstçavuş Nejdet Aydoğdu, Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut, Şehit Sağlık Astsubay Üstçavuş Mekan Şahin, Şehit Piyade Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim, Şehit Piyade Üsteğmen Enes Demir, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz, Şehit Polis Özel Hareket Gökhan Osman Karaduman, Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan, Şehit Polis Özel Harekat Mahmut Bilgin, Şehit Piyade Teğmen Emre As, Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Gökhan Özüpek ve Şehit Piyade Binbaşı Bedir Karabıyık."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

Sınıfların girişlerine asılan şehitlerin özgeçmişinin ve fotoğrafının bulunduğu tablolardan detaylar, Öğrencilerle röportaj

Detaylar

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA-DHA) =================================== Polislerden mektup yazan öğrencilere sürpriz ziyaret Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Fındıklıkoyak İlkokulu öğrencileri, polislere mektup yazdı. Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulu ziyaret ederek mektup yazan öğrencilere sürpriz yaptı. Fındıklıkoyak Mahallesi'ndeki ilkokulun öğrencileri, öğretmen Ayşe Vuslat Arslan aracılığıyla polislere mektup yazdı. Mektuplarında sevgilerini anlatıp onlara dua ettiğini anlatan öğrencilerden Sude Naz Avcu, polisleri okula davet etti. Göksun İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Oktay, Sude Naz ve arkadaşlarının davetini karşılıksız bırakmayıp polis memurlarıyla birlikte öğrencileri ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler veren, yanlarında getirdikleri yemeği birlikte yiyen polisler, daha sonra okulun bahçesinde futbol oynadı. Polis araçlarına da binen öğrenciler, çok sevdikleri polislerle eğlenceli bir gün geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -(ÖZEL)

-------------

- Polis otolarının gelişi - Öğrencilerin karşılaması - Mustafa Oktay'ın Sude Naz'a kimlik vermesi - Polislerin öğrencilerle ilgilenmesi - Mustafa Oktay'ın konuşması - Polislerin okuldan ayrılması Haber-Kamera: Dündar KUNDAKÇI -KAHRAMANMARAŞ-DHA) Sonda yardımıyla beslenen 4 çocuk babası terzinin yaşam azmi Van'ın Erciş ilçesinde 10 yıl önce kanser nedeniyle yemek borusu kapatılan terzi Murat Yıldız (50), sonda yardımıyla midesinden beslenmesine rağmen, mesleğini sürdürüyor. Yaşam azmini kaybetmeyen Yıldız, terzilik yaparak kazandığı parayla eşinin ve 4 çocuğunun geçimini sağlıyor Terzi Murat Yıldız, daha iyi şartlarda yaşamak için 2000 yılında ailesi ile birlikte memleketi Erciş ilçesinden göç ederek İzmir'e yerleşti. Yıldız, burada mesleğini sürdürürken, 2009 yılında rahatsızlandı. Hastanede yapılan incelemede, Murat Yıldız'ın genzinde tümör tespit edildi. Yemek borusu kapatılıp, beslenmesi için midesine sonda takılan Yıldız, gördüğü tedavilerin ardından 2013 yılında tekrar memleketi Erciş ilçesine döndü. En küçüğü 3, en büyüğü 17 yaşında 4 çocuğu ve eşiyle ile birlikte amcasının Latifiye Mahallesi'nde kendisine verdiği eve yerleşen Murat Yıldız, yaşama azmini hiç kaybetmedi.

İlçe merkezinde terzi dükkanı açan Yıldız, burada kazandığı parayla çocuklarını okutuyor, ailesinin geçimini sağlıyor. Beslenme giderlerinin devlet tarafından karşılandığını belirten Murat Yıldız, "Tedavi olmazsam 1 yıllık ömrümün kaldığı söylenmişti. Ben bunu kendime dert etmedim. Allah şifa verdi, Allah'ın ve doktorların sayesinde şifa buldum. Yemek borum tamamen kapandı ama irademi ve inancımı da hiç kaybetmedim. 'Ben bu hastalığı yeneceğim' dedim ve yendim" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Murat Yıldız'ın çalışması

-Mideye bağlanan sonda

-Murat Yıldız ve eşiyle röportaj

-Yıldız'ın eve gelişi ve ailesinden detaylar =================================== Afrika'dan Dicle Vadisi'ne şahin göçü Diyarbakır Dicle Vadisi'ne, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Afrika'dan şahinler göç etmeye başladı. Vadiye renk katan şahinlerin bir süre sonra yaz mevsimini geçirmek ve üremek üzere Türkiye'nin dört bir yanına dağılacağı belirtildi. Afrika kıtasındaki şahin sürüleri, yaz mevsimini geçirmek ve üremek üzere Diyarbakır'daki Dicle Vadisi'ne geldi. Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Afrika'dan Diyarbakır'a 'kızıl şahin', 'arı şahini', 'tepeli arı şahini' ve 'paçalı şahin' türlerinin geldiğini aktardı. 20 yılı aşkındır bölgede kuşları gözlemleyen Prof. Dr. Ahmet Kılıç, şahinlerin bir süre sonra Türkiye'nin dört bir yanına dağılacağını ve yaz mevsiminde üreyeceğini belirterek, "Bu şahinler sonbahar mevsiminde ailenin yeni bireyleriyle beraber yeniden geldikleri Afrika ülkelerine dönecek ve kışı orada geçirecekler" dedi.

Şahinlerin çiftçi dostu olduğunu, tarla faresi, kertenkele, kurbağa, yılan yediğini anlatan Prof. Dr. Kılıç, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da baharın gelişi ile birlikte güneyden konuklarımız var. Dicle Vadisi önemli yerlerden biridir. Onların hem dinlendiği hem de avlandığı yer için korunaklı bir bölge. Buradan, Güneydoğu'da bunlar çevreye yayılacaklar. Beş şahin türümüz var, bunlar birbirlerine yakın görünümde ancak farklı türlerdendir. Ayrıca bölgemizde 'deliceler' var. Dört ile beş tür var ve onlar da burada ürüyorlar. Şu anda Diyarbakır'da yüzlercesini görme şansımız var. Deyim yerindeyse şu anda burada görsel bir şölen var. Şahinlerden yana çeşitlilik çok fazla. Beslenebildikleri için burayı tercih ediyorlar. Özellikle ağaçlarda yuva yapmayla bilinirler. Bölgemiz de bu bakımdan oldukça verimlidir. İnsanların da ilgisi var. Bu konuda bizim yıllardan beri gördüğümüz, şahinlere karşı insanların kötü bir etkisi yok." KAÇAK AV UYARISI

Şahinlerin kaçak avcılar tarafından avlanmasına fırsat vermeyeceklerini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Son yıllarda duyuyoruz, bazı kaçakçılık işleri ile uğraşanlar kızıl şahinlere müdahale ediyor. Bu konuda bölge halkımızdan beklentimiz, bunlara fırsat verilmemesidir. Kaçak avcılar, yavruları yuvadan alıyor ve bunları eğiterek satıyorlar. Bunları hem avlanma hem de kaçakçılık işlerinde kullanabiliyorlarmış. Bunları duyduk. Ayrıca ticaretinden dolayı yuvaları deyim yerindeyse talan ediyorlar. Yumurtalar, yavrular alınınca bir yıllık emek boşa gidiyor. Bu konuda da bölge halkından ricamız, hassas olmalarıdır. Bu gibi illegal işler yapanlara yardımcı olmasınlar" diye konuştu.