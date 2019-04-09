DHA YURT BÜLTENİ -9

Diyarbakır'da HDP'liler mazbatalarını almak için Seçim Kurulu'na başvurdu Resmi olmayan sonuçlara göre HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye başkanı seçilenler, mazbatalarını almak için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre HDP'den Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile Bağlar, Sur, Yenişehir ve Kayapınar belediye başkanlıklarına seçilenler, mazbatalarını almak için İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi. Dilekçelerini veren HDP'liler adına gazetecilere açıklamada bulunan Adnan Selçuk Mızraklı, mazbatalarını alıp, göreve başlamak istediklerini söyledi.

Kendisiyle beraber 4 merkez ilçe belediye başkanı ve bazı meclis üyeleriyle birlikte İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdiklerini belirten Mızraklı, "Seçimler gerçekleştirilmiş olmasına rağmen hala seçimin sonuçlarını teyit etmekle bunu kamuoyuna açıklamakla yükümlü olan Yüksek Seçim Kurulu bu açıklamaları sürekli ertelemektedir. Nedenini, gerekçelerini kamuoyundan saklamakta. Bölgemizde ve özellikle Diyarbakır başta olmak üzere telafisi mümkün olmayan oldukça ezici sonuçlarla seçmen iradesi çıkmış olmasına rağmen sürekli mazbataların verilmesi geciktirilmektedir. Bunun üzerine bizler bugün Diyarbakır'daki büyükşehir ve 4 ilçemizin belediye eş başkanları ve seçilmiş meclis üyeleri olarak İl Seçim Kurulu'na geldik. Bu durumun açığa çıkarılması için bir an önce bize bilgi verilmesi noktasındaki tutumumuzu gösterdik ve dilekçelerimizi verdik. Bir an önce bu mazbatalar verilmeli" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- İl Seçim Kurulu önü

- Selçuk Mızraklı ve beraberindekiler

- Selçuk Mızraklı'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 306 MB Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA) ==================== Keşan'da mobilya ve beyaz eşya mağazalarında yangın Edirne'nin Keşan ilçesinde, çarşı merkezinde yan yana bulunan 2 mobilya ve beyaz eşya mağazasında çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin 3 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 08.30 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi Önder Caddesi üzerinde yan yana bulunan 2 mobilya ve beyaz eşya mağazasında meydana geldi. Mobilya mağazasının bodrum katındaki depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri, çevrede toplanarak olayı izleyen ve cep telefonlarından canlı yayın yapanları güçlükle uzaklaştırdı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Yangın nedeniyle çarşı merkezinde birçok iş yeri açılamadı. Yangına İpsala, Uzunköprü, Malkara itfaiye ekiplerinin yanı sıra Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 3 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları çalışmaları sürerken, iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan mağazalar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yangını izleyenler ve cep telefonuna çekenler

-Dumandan etkilenen itfaiyeci

-Dumanla kaplı sokaklar ve yürüyenler

-İtfaiye ve iş makinesinin müdahalesi

-İtfaiyecinin yangınla ilgili bilgi vermesi

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA) ===================== Dünyaca ünlü Akbük Koyu'ndaki ağaç katliamının şüphelileri adliyede Muğla'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan, bölgede kamp alanı işleten S.T. ve eşi N.T. ile yanlarında çalışan M.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Menteşe ilçesinin kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'na, pazar günü sabah saatlerinde balık tutmaya gidenler, ağaçların kesildiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Akbük Günübirlik Alanı'nda kalan koyda yapılan incelemede, yaklaşık 30 menengiç ağacının kesildiği belirlendi. Jandarma, ağaçları kesen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ağaçların kesilmesi, doğaseverlerin de tepkisine neden oldu.

Jandarma ekiplerince olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Görüntüler izlendiğinde, otomobil plakasından şüphelilerin, Akbük Koyu'nda kamp alanı işleten S.T. ve eşi N.T. ile yanlarında çalışan M.T. olduğu belirlendi. Evlerine operasyon düzenlenen 3 kişi, gözaltına alındı. İfadelerinde, koydaki diğer işletmecileri zor durumda bırakmak için ağaçları kestiklerini söyledikleri öğrenilen şüphelilerden S.T. ile M.T.'nin evlerinde yapılan aramalarda, 2 motorlu testere, 1 balta, 1 orak ve üzerinde talaş bulunan kıyafetler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.