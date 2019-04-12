DHA YURT BÜLTENİ-9

1)TUŞBA'DA HDP'Lİ ADAYIN YERİNE MAZBATA ALAN AK PARTİ'Lİ GÖREVE BAŞLADI YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden uzaklaştırılan adaylara seçilse de mazbata verilmeyeceğini açıklamasının ardından, Van'n Tuşba ilçesinde HDP'li Belediye Başkan adayı Yılmaz Berkiye'nin yerine yarışı ikinci sırada tamamlayan AK Parti'li Salih Akman'a mazbata verildi. Van İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını alan AK Parti'li Akman, belediyeye gelerek görevi eski Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe'den devraldı. Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 33 bin 114 oy alarak seçimi kazanan HDP'li Yılmaz Berki, KHK ile Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İlşleri Daire Başkanı görevinden ihraç edildiği gerekçesiyle, YSK'nın aldığı kararla mazbatasını alamadı. Karar gereği, yarışı ikinci sırada tamamlayan AK Parti'li Salih Akman'a mazbata verildi. Bugün Van İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını alan Akman, ardından Tuşba Belediyesi'ne geçerek görevine başladı. Akman'ı belediye binası önünde, belediye başkan yardımcıları, belediye personeli alkışlarla karşıladı.

Daha sonra belediyenin konferans salonunda devir teslim töreni gerçekleştirildi. AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililerin katıldığı törende, AK Parti'li eski Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe görevi yeni başkan Salih Akman'a devretti. Her iki başkan, birbirlerine çiçek verirken, AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu, bugüne kadar ilçeye yaptığı hizmetlerinden dolayı eski başkan Özgökçe'ye plaket verdi.

'HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIZ'

Görevi devreden eski Belediye Başkanı Özgökçe, ilçeye yaptığı hizmetleri anlatırken, belediyeyi sıfır borçla yeni başkana devretmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni Başkan Akman ise yaptığı hizmetlerinden dolayı Özgökçe'ye teşekkür etti. Akman, "Sizler bizim belediye başkanımızsınız. Sizlerin deneyim ve tercübelerinde elbette yararlanacağız.vRabbim Tuşba ilçesinde halkımıza hizmet etmeye bizlere nasip etti. Allah nasip ederse şu andan itibaren 5 yıl boyunca bıkmadan, usanmadan, yorulmadan ve mazeret üretmeden çalışmak için yola çıkıyoruz. Allah rızasını kazanmak, halkımızın sorunlarını çözüp mutlu, huzurlu bir şehirde yaşamalarını sağlamak, insanımızın gönlüne taht kurmak için çalışmalarımızın ana fikri gönül belediyecilği yapmak olacaktır. Adaylığımız sırasında ilçemeze bağlı tüm mahallelerimizin her birini üçer kez ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizi her zaman devam edeceğiz. Çünkü biz masabaşı belediyeciliği değil, gönül belediyeciliği yapacağız. Projelerimizi teker, teker hayata geçireceğiz. Tuşba ilçesinde partili, partisiz ayrımı yapmadan herkesin belediyesi, herkesin belediye başkanı olarak hizmet edeceğiz. Van'ın her alanda örnek olacak ilçeyi haline getireceğiz" dedi.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise partilerinde aday olanların GBT'lerinin yapıldığını belirterek, "Partimizde belediye başkan adayı olan herkesin yasal hakkı olacak şekilde bir değerlendirmeye tabi tutulup, GBT'leri yapılmış. 2014'te kazandığımız her yerde, her fırsatta dile getirdiğimiz Tuşba ilçemiz AK belediyeciliğe bir rol model olmuştur. Eski başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, göreve yeni başlayan başkanımıza da hayırlı olsun diyoruz" diye konuştu. HDP'NİN OTURMA EYLEMİNE POLİS İZİN VERMEDİ AK Parti'li Salih Akman mazbatasını alırken HDP'lilerde Tuşba Belediyesi önüne gelerek protesto eylemi yapmak istedi. Aralarında HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ve HDP Van il Başkanı Ümit Dede'nin de aralarında bulunduğu partililer, Tuşba Belediyesi önünde oturma eylemi yapmak istediklerini söylerken güvenlik güçleri, her türlü basın açıklaması, oturma eylemi, yürüyüş ve mitinglerin valilik kararıyla yasaklandığını hatırlatarak izin vermedi. Bir süre güvenlik güçleriyle görüşen HDP'liler daha sonda belediye önünden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Tuşba İlçe Belediye binasından detaylar

-Belediye binası önünde toplanan kalabalık

-Ak Parti Tuşba Belediye Başkanı görevine başlayan Salih Akman'ın belediye binası önüne gelişi

-Akman'ın karşılanması

-Akman'ın Belediye Başkanlık makamına gelişi

-Akman ve eski belediye başkanı Fevzi Özgökçe'nin başkanlık makamından görüntüleri

-Akman'ın konuşması

-Akman'ın görevi devalması

-Salondaki kalabalıktan detaylar

-HDP'lilerin Tuşba Belediyesi önüne gelmesi

-Polis ile HDP'lilerin görüşmesi

-HDP'lilerin belediye önünden ayrılması

SÜRE: 3 DAKİKA 51 SANİYE

BOYUT: 745 MB

====================================================== 2)HIRSIZLIKTAN ARANAN HÜKÜMLÜ, KAPININ ARKASINDA BULUNDU KAYSERİ'de hakkında 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdal Y. (44), annesinin evine yapılan operasyonda, saklandığı kapı arkasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdal Y.'nin Fevzi Çakmak Mahallesi Esen Sokak'ta yaşayan annesi Ayşe Y.'nin yanında kaldığını tespit etti. Eve baskın yapan polise anne Ayşe Y., oğlunun evde olmadığını söyledi. Buna rağmen evde arama yapan polis, Erdal Y.'yi, oturma odasının kapısının arkasında saklanırken buldu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Görüntü Dökümü:

----------------------

-Hırsızlık zanlısının polis tarafından yakalanma anı

-Anne Ayşe Y'nin polise oğlunun evde olmadığını söylemesi

-Genel detay Süre: 4.12 Boyut: 247 MB Haber-Kamera: İsmet KÖZELO/KAYSERİ, DHA ======================================================

3)KUŞLARIN EKMEK KAVGASINI KARGALAR KAZANDI EDİRNE'de Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi bahçesinde beslenmeleri için tavus kuşlarına verilen ekmek kırıntılarından oluşan yeme, kargaların üşüşmesiyle başlayan kavgaları kameralara yansıdı. Yaklaşık yaklaşık 5 dakika süren ekmek kavgasının kazanını, kargalar oldu.Edirne'de içinde UNESCO Dünya Kültür Mirasları geçici listesinde bulunan Avrupa ödüllü Sağlık Müzesi'nde bulunduğu Sultan 2'nci Bayazid Külliyesi bahçesinin maskotları konumunda bulunan tavus kuşları, besicileri tarafından ekmek kırıntılarından oluşan yeme kargalar dadandı. Yemeklerini kargalarla paylaşmak istemeyen tavus kuşları, kendileri takip eden kargaların adeta saldırısına uğradı. Sürü ile yemlere saldıran kargaları, tavus kuşları zaman zaman kabarıp üzerlerine saldırarak alanda kovalamaya çalıştı. Sürü ile alanı çevreleyen kargalar adeta ekmek kavgasına dönüşen mücadele sonunda tavus kuşlarını uzaklaştırdı. Kavgaya kazanan kargalar, kalan yemlere hücum etti. Görüntü Dökümü:

----------------------

Kuşların tavus kuşlarının yemine saldırması

Tavus kuşlarının kargaları kovması

Kargaların ısrarı

Kargaların tavus kuşlarını alandan uzaklaşması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) 4)TARİHTEKİ İLK PARALARI SİGARA PAKETİNDE SAKLAMIŞLAR İZMİR’in Bergama ilçesinde yapılan operasyonda, 1261 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihte parayı ilk kullanan toplum olarak bilinen Lidyalılar’a ait tarihi sikkelerin sigara paketinden çıkması, polisleri bile şaşırttı. Söz konusu sikkelerin yurt dışında 40 bin avrodan alıcı bulduğu belirtildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bergama ilçesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İlçede ikamet eden M.K., Ö.Y. ve H.Ö.’yü teknik ve fiziki takibe alan ekipler, geçen Salı günü şüphelilerin evlerine ve iş yerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Toplam 2 ev ve bir işyerinde yapılan 3 farklı aramada Roma, Bizans, Helenistik ve çeşitli İslam devletlerinin dönemlerine ait 949 gümüş ve bronz sikke, 185 bronz mühür, 69 bronz yüzük, 17 tıbbi malzeme, üzerinde hayvan ve insan tasvirleri bulunan 8 tabak, 18 metal ok ucu, 6 hayvan tasvirli bileklik, 5 insan tasvirli mermer heykel başı, 2 cam gözyaşı şişesi, 2 insan yüzlü obje ve pirinçten yapılan hayvan tasvirli testi ele geçirildi. Baskınlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.

ARALARINDA DEĞERLİ ESERLER DE VAR

Polisin yaptığı baskınlarda ele geçirilen tarihi eserler arasında, tarihi değeri yüksek olan kıymetli eserlerin de olduğu bildirildi. Bizans dönemine ait

içinde ölen kişilerin arkasından dökülen gözyaşlarının biriktirildiği şişelerin, Roma döneminde dini törenlerde kullanılan hayvan tasvirli pirinç testilerin ve parayı kullanan ilk toplum olarak bilinen Lidyalılar’a ait sikkelerin yüksek tarihi değere sahip olduğu, bu sikkelerinin Avrupa’da 40 bin avrodan alıcı bulduğu bildirildi.

TARİHTEKİ İLK PARALARI SİGARA PAKETİNE KOYMUŞLAR

Öte yandan, polisin şüphelilerin iş yerine yaptığı baskın sonrasındaki aramada, Lidya sikkelerinin bir sigara paketinin içinde saklanması, bir kısım tarihi eserin ise mutfak çekmecelerine yerleştirilmesi şaşkınlık yarattı. Şüphelilerin Bergama’nın çeşitli köylerinde bulunan eserleri düşük fiyatlara satın aldığı ve Avrupa’da bağlantılı oldukları kişilere yüksek fiyatla sattıkları tespit edildi. Görüntü Dökümü

---------------------

- Polisin yaptığı aramadan görüntü

- Lidya sikkelerinin sigara paketinden çıkmasından görüntü

- Mutfak çekmecelerinden çıkan tarihi eserlerden görüntü