DHA YURT BÜLTENİ -9

Görüntü Dökümü

---------

-Kaçakların sahil güvenlik karakoluna getirilmesinden görüntü.

-Kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)

===============

Müftüden 'Mavi Balina' ve 'Momo' uyarısı

Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, 'Mavi Balina' ve 'Momo' gibi oyunlar sebebiyle çocuk intiharlarının arttığını belirterek, "Eğer siz gençliği boş bırakırsanız, manevi duygular ile beslemezseniz, ulaşabileceği her türlü yerden özellikle internet oyunlarından bir takım kötü alışkanlıkları elde edebiliyor. İşte biz gençlerle ilgili sohbetlerde bu konuların üzerinde duruyoruz" dedi. Sula, Erzurum'da Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor ile Yurt-Kur müdürlükleriyle ortak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Müftü Hasan Hüsnü Sula, çocukların yaşamını tehdit eden oyunlarla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Erzurum'da Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor ile Yurt-Kur müdürlükleriyle ortak çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Sula, Kuran kurslarında da bu konudaki eğitimlere ağırlık verdiklerini söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yurtlarda kalan öğrencilere yönelik projeler yürüttüklerini belirten Sula, özellikle sosyal medya bağımlılığından kaynaklanan sıkıntılara dikkat ettiklerini vurguladı. Sokak çocuklarının bakımıyla ilgili de çalışmalar yaptıklarını kaydeden Sula, internette yayılan ve ölümle sonuçlanan oyunlarla ilgili de gençliğe ve çocuklara sahip çıktıklarını bildirdi. 4-6 yaş arası çocuğun en fazla ahlaki bir takım özelliklerinin verilebileceği yaşlar olduğunu söyleyen Sula, "4-6 yaş arası kurslarımızda sadece Kuran-ı Kerim öğretilmiyor. Çalışma programlarında sevgi, merhamet, saygı, adalet, yardımlaşma, sabır, güvenilirlik, iyilik, dürüstlük, dua, şükür, özür dileme gibi insani ilişkilerde yararlı olacak her türlü öğütler veriliyor. Çocukların daha küçük yaşlardan itibaren görev ve sorumluluklarının neler olduğu benimsetiliyor" dedi.

Gençliğin manevi duygular ile beslenmesi gerektiğini aktaran Müftü Sula, şunları söyledi:

"Eğer siz gençliği boş bırakırsanız, manevi duygular ile beslemezseniz, ulaşabileceği her türlü yerden özellikle internet oyunlarından bir takım kötü alışkanlıkları elde edebiliyor. Hatta zaman zaman dıştan gelen bir takım yayınların içerisinde subliminal mesajlar veriliyor. Eğer siz çocuğa ana baba sevgisi, canın kıymetini, canı verenin ancak Allah olduğunu, yanlış ve doğruyu ayırt edebilme melekesini veremezseniz maalesef bunun sonucunun felakete gittiğini görebiliyoruz. Mesela 'Mavi Balina' oyununa, arkadaşından duyup merak ediyor 'Acaba nasıl? Bir kereden bir şey olmaz' diyerek başlanıyor. İşte biz gençlerle ilgili sohbetlerde bu konuların üzerinde duruyoruz."

Çocuklarla ilgili son tehlikenin 'momo' diye bilinen oyun olduğunu ifade eden Sula, "Daha üç beş yaşında çocuk, silahları öğreniyor. Hatta ana babasını öldürdüğü zaman puan alıyor. Bununla iki türlü mücadele edilebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Daire başkanlıkları bu konuda özellikle çocuklara yönelik yayınlar yapmaktalar. Orada aile, ahlak, her türlü sağlam bilgiyi, insanı mutlu bilgiye ulaştıracak bilgileri anlatan yayınlar çokça yapılmaya başlandı. Aile setleri oluşturuldu" dedi.