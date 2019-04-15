DHA YURT BÜLTENİ-9

1)HDP'Lİ AHMET TÜRK, GÖREVE BAŞLADI MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen HDP'li Ahmet Türk, İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını alıp, göreve başladı. HDP'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Figen Altundağ, Mardin Milletvekili Ebru Günay ve çok sayıda partiliyle birlikte sabah saatlerinde adliyeye gelip, İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. Adliye çıkışında açıklama yapan Ahmet Türk, Mardin için var gücüyle çalışacaklarını ifade ederek, halkın iradesinin ortaya çıkması konusunda çok büyük bir çaba ve destek gösterildiğini söyledi. Türk, "Ben bütün halkımıza teşekkür ediyorum. Belediye elbette halkın hizmet göreceği bir yerdir. Bu hizmeti en doğru bir şekilde yapmak için var gücümüzle çaba içinde olacağız. Yaptığımız her çalışmayı şeffaf bir şekilde halkımızla paylaşacağız. Umut ediyorum ki halka layık olmak için elimizden geldiğince ben, ekibim, arkadaşlarım Eş Başkanım hep birlikte büyük bir heyecanla bu halka hizmet etmeyi esas alacağı" dedi.

'SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÇABALARIMIZ OLACAK'

Türkiye'de demokratik geleceği esas alan yaklaşımlarının olduğuna vurgu yapan Türk, "Bu ülkede demokrasinin kalıcı olması, sorunların çözülmesi için çabalarımız olacak. Buradan hem Cumhurbaşkanına hem Adalet Bakanı'na hem halkımıza çağrıda bulunuyorum. Bunun için çaba gösterilmesi gerekir" dedi.

'EMEKÇİNİN HAKKINI KORUYACAĞIZ'

Buradaki açıklamasının ardından Ahmet Türk ve beraberindekiler Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Türk, "Neler yaptığımızı, imkanlarımız neler, tüm bunları halkımızla paylaşacağız. Şundan emin olmanızı istiyorum; şeffaf ve adil bir yönetim olacak. Biz emekçinin hakkını asla ve asla yemeyeceğiz. Ama gerçekten halkımızın beklentilerine yanıt verecek siyaseti izlemeyen ve duruşu göstermeyenler elbette ki bizim açımızdan o halkı temsil etmezler. Burada gereken düzeltmeleri yapacağımızı da ifade etmek istiyorum. Biz siyasi bir partiyiz, kendimize göre kadro oluşturma hakkımız var. Üst düzeydeki insanlarla nasıl çalışabiliriz onun kararını bizler vereceğiz ama emekçinin hakkını hukukunu koruyacağız" diye konuştu.

Ahmet Türk, daha sonra başkanlık makamına geçerek tebrikleri kabul etti.

Görüntü Dökümü:

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- Türk'ün İl Seçim Kurulu'na gelişi ,

- Türk'ün açıklamaları

- Belediyeye gelişi

- Belediyede yaptığı açıklama

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU 500 MB ================================================ 2)DİYARBAKIR ADLİYESİ'NE GELEN ARANAN 1259 KİŞİ YAKALANDI DİYARBAKIR'da adliye girişinde çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan bin 259 kişinin yakalanırken, aralarında fare zehri, biber gazı ve kesici delici olmak üzere bin 388 aletin ele geçirilmesi dikkat çekti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye hizmet binasına gelen haklarında arama kaydı olup, yakalanan kişilerin bilançosunu açıkladı. Adliye ana hizmet binası girişlerinde bulunan X-Ray cihazı ile tespit edilen, güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda, 426 adet farklı ebatlarda bıçak, 152 adet makas, 738 adet neşter-jilet, 5 adet biber gazı, 67 adet kesici ve delici özellikte cisim olmak üzere toplam 1388 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. Adliyeye1 Ocak 2018 tarihi itibariyle gelen 620 bin 363 kişinin UYAP yakalama sorgusu yapılıp, yapılan sorgu sonucunda çeşitli suçlardan arama ve yakalaması bulunan 1259 kişi yakalandı.

'CİDDİ SONUÇLAR ALDIK'

Adliye binalarında alınan güvenlik önlemleri sayesinde ciddi sonuçların alındığını ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, adliyeye girenlerin haklarında yakalama kararı olup olmadığını sistemden sorguladıklarını ve hakkında yakalama kararı olan kişinin adliyeye girmemesini sağladıkların söyledi. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Başsavcı Güre, şunları söyledi:

"Adalet hizmetinin daha sağlıklı yerine getirilmesi için aldığımız bazı önleyici tedbirler vardır. Bunlardan bir tanesi de gerek vatandaş gerek hakim savcı ve personel girişlerinde kontrol noktaları ve üst arama noktalarını sıkı bir şekilde uygulamamızdır. Geçen süre zarfında adliyeye girmemesi gereken çeşitli nesneleri sergilemiştik. Tekrar bu toplu sergiyi bu şekilde basınla paylaşmak istedik. Bu gördüğünüz nesnelerin hepsi adliye içerisine girmiş olsaydı gerek hakim savcı gerek avukat gerek personel gerek burada hizmet almaya çalışan vatandaşlar açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecek nesnelerdir. Adliyeye giren vatandaşların haklarında yakalama kararı olup olmadığını sistemden sorguluyoruz ve hakkında yakalama kararı olan herhangi bir vatandaşın girmemesini sağlıyoruz. Tespit ettiklerimizin de yakalama infazlarını hemen kapıda yapıyoruz. bununla ilgilide istatistiklerimiz var. Geçen sene itibariyle hakkında yakalama kararı olan 2 bine yakın kişi adliyeye girmek üzereyken yakalanmıştı. Buradan çok ciddi sonuç aldık. Üst araması yapmamızın sebebi de adliye içerisine kesici, delici, ateşli veya patlayıcı bir cismin girmemesini sağlamak ve bununla adliye içerisinde bulunan hizmet alan ve hizmete veren kişilere zarar verilmemesini sağlamak. Burada her iki uygulama yönünden de başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. 2,5 sene içerisinde adliye içerisinde ufak çaplılar dışında nahoş olay olmadı. Üzülerek ifade ediyorum, dava taraflarının birbirleriyle olan olaylarında ölümlü vaka meydana gelmişti. Bu olayda adliye içerisine bu sıkı tedbirlerden dolayı tarafların silahları sokamamasından dolayı adliye dışında meydana gelmişti ki bund…

Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen malzemeler

- Kesici ve delici aletler ile diğer malzemelerden detaylar

- Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin salona gelmesi

- Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler Haber-kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 580 MB ====================================================== 3)TARİHİ KÖPRÜDEKİ SPREY BOYALI YAZILAR TEPKİ ÇEKTİ TOKAT'ta Yeşilırmak üzerinde bulunan, 769 yıllık Selçuklu eseri Hıdırlık Köprüsü'nün ayaklarına sprey boya ile yazılan yazılar tepki çekti.Yeşilırmak üzerine 1250 yılında Selçuklu döneminde kesme taştan inşa edilen 5 kemerli Hıdırlık Köprüsü son görüntüsüyle tarihseverlerin tepkisini çekti. 151 metre uzunluğunda ve 7 metre eninde olan ve estetik yapısıyla dikkat çeken Hıdırlık Köprüsü, 2013 yılında araç trafiğine kapatıldı. Kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, yeni evlenen çiftlerin fotoğraf çektirdiği tarihi köprünün ayaklarına son günlerde bazı kişilerce sprey boya ile zarar verildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce köprü ayaklarına bir çoğu aşk mesajı içeren yazılar yazıldı. Tarihi eserlere sahip çıkılması gerektiğini belirten çevre sakinleri, sorumsuzca davrananların bulunarak cezalandırılmasını istedi.