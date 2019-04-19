DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BAKAN ERSOY, "TURİZMİ 12 AYA YAYMAK GİBİ BİR HEDEFİMİZ VAR" KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmi şehir merkezlerine çekerek 12 aya yaymak gibi bir hedefleri olduğunu belirtip, "Bodrum Kale içinin ve çarşı merkezinin eski güzel günlerine dönmesi için Bodrum Kalesi'ndeki organizasyonlara önem veriyoruz. Amacımız otellerinde, villalarında kalan misafirlerin bu vesilelerle şehir merkezine inmesi, şehirdeki esnafa da faydalı olarak turizmin tabana yayılmasını sağlamak. Bununla ilgili ilk çalışmamızı da Bodrum'da başlatmış olduk" dedi. Bakan Ersoy, Bakanlığı tarafından işletilecek ilk halk plajının Bodrum, ikincisinin ise İzmir'in Çeşme ilçesinde olacağını ve Ramazan Bayramı'ndan önce hizmete alınacağını, turizme katkıda bulunmak için Kissebükü Koyu'ndaki tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkartılması için 22 Nisan Pazartesi günü itibariyle çalışmalara başlanacağını da açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu sabah çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak için Bodrum'a geldi. Bakan Ersoy, ilk olarak Bodrum Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Bakan Ersoy, ardından burada Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği yetkilileri ile basına kapalı bir toplantı yaptı. Toplantı sonrasında Bakan Ersoy, incelemelerde bulunmak üzere restorasyon çalışmaları süren Bodrum Kalesi'ne geçti. Bakan Ersoy'a, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras eşlik etti. Bakan Ersoy Bodrum Kalesi'ndeki incelemeleri sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "18 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'ni açma hedefimiz var. Bu nedenle tekrar denetim için geldik. 18 Mayıs'ta inşallah bir gecikme olmadan Bodrum Kalesi'nin birinci etabını alacağız. İkinci etap bölümünü de inşallah 18 Mayıs 2020'de hizmete alarak kalenin tamamının restorasyon çalışmasını tamamlamış olacağız. Ayrıca bu sabah Borum Mimarlar Odası ile bir toplantımız oldu. Biliyorsunuz artık buranın Sualtı Arkeoloji Müzesi yetersiz, bu yüzden daha geniş bir sualtı arkeoloji müzesine ihtiyaç var. Daha önce Bodrum Mimarlar Odası'nın yeni müzesi yapılması için üzerinde çalıştığı alanla ilgili bilgileri kendileriyle görüştük. Gerekli proje bilgilerini aldık, Ankara'ya döner dönmez üzerinde çalışacağız. Bu sene içinde Bodrum Mimarlar Odası ile uyumlu hareket ederek, projelendirip, sualtı arkeoloji müzesinin inşaatına başlayacağız" dedi.

'KİSSEBÜKÜ'NDEKİ TARİHİ KALINTILAR GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILACAK'

Deniz turizmine katkı sağlaması için Kissebükü Koyu'ndaki tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başlanacağını belirten Bakan Ersoy, "Bodrumlular'a iyi bir haber daha vereyim. Kissebükü Koyu'nda bazı tarihi kalıntılar var. Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı'nın, bu kalıntıların yapılacak kazılarla gün yüzüne çıkarılarak, teknelerle gelen ziyaretçilere açılmasıyla ilgili bizden bir ricası vardı. Bu projeyi araştırdık ve uygun bulduk. Pazartesi günü itibariyle Bodrum Müzesi'nin başkanlığında kazı kurtarma çalışmaları başlıyor. Hızlı bir şekilde onu da sonuçlandırıp, oradaki kalıntıları gün yüzüne çıkarıp, ziyaret edilebilecek hale getireceğiz" diye konuştu.

'KALE İÇİ VE ÇARŞI CANLANACAK'

Bodrum Kalesi'ndeki konser alanının da 1 Haziran itibariyle açılmasını planladıklarını belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Bodrum Kalesi'nin kuzey bölümünde bir sahne var. Bu nedenle de başka bir işlevi de var. Sözümüz var, hızlı bir yatırım ile o sahneyi de 1 Haziran'a yetiştiriyoruz. Bizim restorasyon ekibimiz, sahnenin olduğu yerden hızlı bir şekilde çekiliyor şu an. Sahnenin montajı ve sandalyelerin montajıyla beraber 1 Haziran'dan itibaren Bodrum Kale içi sahnesini hizmete alacağız. Ben hem Güzel Sanatlar Bölümümüz olsun hem de Opera Bale Bölümü olsun kendilerine direktifi verdim. 1 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında haftada en az bir, bazen iki olmak üzere repertuvarlarını burada sahleyecekler. Buradaki amacımız, turizmi şehir merkezlerine çekmek, 12 aya yaymak. Bodrum Kale içinin ve çarşı merkezinin eski güzel günlerine dönmesi için Bodrum Kalesi'ndeki organizasyonlara önem veriyoruz. Amacımız otellerinde, villalarında kalan misafirlerin bu vesilelerle şehir merkezine inmesi, şehirdeki esnafa da faydalı olarak turizmin tabana yayılmasını sağlamak. Bununla ilgili ilk çalışmamızı da Bodrum'da başlatmış olduk" dedi.

'TURİZMCİLERE FAYDALI OLMASI İÇİN ERKEN AÇIKLANDI'

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasıyla turizm merkezlerinin sezona daha iyi bir başlangıç yapacağını da belirten bakan Ersoy bayram tatiliyle ilgili şunları söyledi:

"Dün kabinede özellikle tartıştık bu konuyu. Cumhurbaşkanımızdan da rica ettik, 'Erken açıklanırsa turizme faydalı oluyor' diye. Cumhurbaşkanımız takdirde bulundu ve akşam tatil ilan edildi. Arife günü pazartesiye denk geliyor. Cuma ile birleştiridiğinde tatil 9 gün oluyor. Bunu erken açıklamamızın nedeni

tatile çıkacakların planlarının önceden yapabilmeleri ve turizmcilerinde bu işten faydalanmalarını sağlamak."

'BAKANLIĞIN İŞLETECEĞİ HALK PLAJI AÇILACAK'

Bodrum'daki Bardakçı Koyu'nda açılacak olan halk plajı konusuna da değinen Bakan Ersoy, "Geçen sene bir sözüm daha vardı biliyorsunuz halk plajlarıyla ilgili. İlkini de inşallah biz bayramdan önceye yetiştiriyoruz. İlk halk plajlarını Bodrum ve Çeşme'de bayramdan önce hizmete almış olacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilecek bu plajlar, kar amaçlı olmadığı için çok makul fiyatlarla hizmet verecekler. Onlarında ilkini Bodrum'da, ikincisini ise Çeşme'de hizmete alacağız" dedi.

ÇARŞIYI DOLAŞIP TURİSTLERLE SOHBET ETTİ

Bakan Ersoy, Bodrum Kalesi'ndeki incelemesinin ardından Bodrum Çarşısı'nda dolaşıp, yabancı turistlerle konuştu. İngilizce konuşan Bakan Ersoy İngiltere ve Litvanya'dan gelen turistlere iyi tatiller diledi.

Bakan Ersoy, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın turizme yönelik projeleri ve özellikle kaçak yapılaşma ve çarşıdaki düzenlemelerle ilgili çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra, İstanbul'a gitmek üzere Bodrum'dan ayrıldı. Bunlar da ilginizi çekebilir Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı 46 tırdan oluşan yardım konvoyu Kilis’ten yola çıktı Ordu’da heyelan

Görüntü Dökümü

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-Bakan Ersoy'un Bodrum Kalesi'ndeki incelemelerinden görüntü

-Bakan Ersoy'un açıklamalarından görüntü

-Bakan Ersoy'un Çarşı'da dolaşması

-Bakan Ersoy'un turistlerle sohbet etmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA) ================================================= 2)YEĞENİNİ BIÇAKLA YARALADI ANTALYA'da Mehmet Sesli (60), sokakta tartıştığı yeğeni Mehmet Fırtına'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Tahılpazarı Mahallesi 473 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan ve sokakta karşılaşan Mehmet Sesli ile yeğeni Mehmet Fırtına, tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Başına aldığı darbe üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkartan Mehmet Sesli, yeğeni Mehmet Fırtına'yı boynu, bacağı ve karın bölgesinden bıçakladı. Kan içinde kalan Fırtına, çağrılan ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mehmet Sesli ise polis tarafından gözaltına alındı. Sesli, polise verdiği ifadesinde, yeğeninin aniden başına vurduğunu, bu yüzden bıçakladığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheliden görüntü

-Polisin şüpheliden bilgi alması

-Polis ile şüphelinin konuşması

-Detaylar '289 MB// 2 DK 43 SN'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) ==================================================== 3)KARAYOLLARINDA ÜCRET ÖDEMEYEN YABANCI PLAKALI ARAÇLARA CEZA YAĞDI TÜRKİYE'ye gelerek karayollarında HGS ve OGS ücreti ödemeden geçiş yapan yabancı plakalı araçlara para cezası uygulanmaya başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşturulan tahsilat bürosunda 11 Nisan'dan bugüne tadar 1 milyon 363 bin lira para cezası uygulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'ye ülkeye giren ve ücretli karayollarındaki HGS ile OGS ücreti ödemeden geçiş yapan araçlara yönelik, 'Ücretli karayollarında yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve idari para cezalarının tahsiline ilişkin yönetmeliğin 8'inci maddesinin 11 Nisan'dan itibaren yürürlüğe koydu. Ticaret Bakanlığı, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantılı gümrük idarelerinden çıkış yapacak olan yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş HGS ve OGS geçiş ücretleri ile para cezalarının tahsilatına pilot bölge olarak seçilen, Kapıkule Sınır Kapısı'nda tahsil etmeye başladı.

Kapıkule'de oluşturulan büroda 11 Nisan'da başlayan uygulamada, ülkeden çıkış yapan TIR ve küçük yabancı araçlara plaka sorgulaması yapıldı. Bugüne kadar yapılan sorgulamalarda ücret ödemediği tespit edilen 500'den fazla araçtan 1 milyon 363 bin 82 lira 26 kuruş ceza tahsil edildi.

BULGARİSTAN UYARMIŞTI

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, günübirlik alışveriş için Edirne'ye akın eden ve Türkiye'ye ziyaret edecek vatandaşlarını, Türkiye'ye yurtdışından giriş yapan yabancı plakalı araçlara OGS ve HGS kontrol sisteminin 11 Nisan'dan itibaren gümrük kapılarında yürürlüğe girmesi üzerine uyarmıştı. Uyarıda, Türkiye'de ücretli karayollarında yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve para cezalarının tahsiline ilişkin kararın uygulamaya girdiği ve OGS ve HGS kullanmadan geçiş yapan araçların sisteme işlendiği, ülkeden çıkış yapan yabancı plakalı araçların tespiti ve cezaların tahsiline başlandığı kaydedildi. Açıklamada, cezaların nasıl ve nerede ödeneceğine ilişkin bilgiler de verilirken, Bulgar vatandaşlarından trafik kuralları ve karayollarındaki ücret düzenlemelerine uymaları çağrısı yapılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kapıkule'deki yabancı plakalı araçlar

Kapıkule Drone ile yukarıdan detaylar

Kapıkule Sınır Kapısı

Farklı açılardan detay

Çıkış yapan yabancı plakalı araçlar

Ceza yazılan yabancı plakalı araçların listesi

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

Detay görüntüler Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) ==================================================== 4)SİVAS MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI SİVAS merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra Sivas'ta öğrenci yapılanmasında faaliyet yürüten kişilere yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Şanlıurfa, İstanbul, Sinop, Siirt, Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgüt hiyerarşisinde 'Ev abisi' pozisyonunda faaliyet yürüttükleri ileri sürülen M.A., L.B., E.G., M.T. ve E.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntü

-Şüphelilerin götürülüşü Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) ================================================= 5)İŞİTME ENGELLİ 2 ÖĞRENCİNİN RESİM YETENEĞİ GÖZ DOLDURUYOR BİTLİS'te biri doğuştan diğeri ise geçirdiği hastalık sonucu işitme engeli bulunan 2 lise öğrencisi resim yetenekleri ile göz dolduruyor. Ortaokulda resim öğretmenlerinin kendilerini fark etmeleriyle Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler, ortaya koydukları çalışmalarla profesyonel ressamları aratmıyor.

Bitlis'te yaşayan doğuştan işitme engeli bulunan 11'inci sınıf öğrencisi Edanur Çiftçi ile geçirdiği ateşli hastalıktan sonra işitme yetisini kaybeden Çağdaş Başar, resim yetenekleriyle dikkat çekiyorlar. Ailenin 6 çocuğundan en büyüğü Edanur'un kendisi gibi işitme engelli olan 2 kardeşinden biri özel bir okulda eğitim alıyor. Geçirdiği ateşli bir hastalığın ardından duyma yetisini kaybeden Çağdaş Başar ise 2016 yılında Acun Ilıcalı'nın desteğiyle yapılan tedavilerin ardından yüzde 80 oranında duymaya başladı ancak halen konuşamıyor.

'BU ÖĞRENCİLERE SINAVLARDA POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMALI'

Ortaokuldaki öğretmenlerinin yeteneklerini keşfetmesiyle Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi'ne yönlendirilen öğrenciler şimdi yaptıkları resimlerle göz dolduruyor. Okuldaki resim öğretmeni İlknur Esergül ile iyi bir iletişim kuran yetenekli öğrenciler çalışmalarını birçok resim yarışmasına da gönderiyor. Öğrencilerin şuanda 11'inci sınıfta olduğunu belirten Esergül, öğrencilerin önümüzdeki yıl üniversite sınavlarına gireceklerini söyledi. Bu öğrencilerin resim dışında diğer derslerinin özel durumlarından dolayı iyi olmadığını belirten Esergül, "Çünkü taban derslerini işitme yetisi olmadığından dolayı alamamış. Ancak resim yetenekleri çok iyi. Kendileri ile okulda sadece ben iletişim kuruyorum. İşaret diliyle anlaşabiliyoruz. Ancak bu tür öğrenciler için üniveriste TYT sınavında baraj sorunu ortadan kaldırılıp, sadece yetenek sınavı ile üniversitelere yerleştirilmelerini istiyoruz. Çünkü alt yapı eksikliğinden dolayı diğer öğrencilerle aynı kategoride değerlendirilemez. YÖK’ün bu tür öğrenciler için pozitif ayrımcılık yapmasını talep ediyoruz. Bu çocukların yetenekleri çok iyi bunlara destek vererek, topluma kazandırmak gerekiyor. Bunun için de üniversitelerimiz başta olmak üzere yetkililerin bu konuda hassas davranmalarını bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi tabelasından detay

-Öğrencilerin koridorlarda yürümesinden detay

-Sınıftaki derslerinden detay

-Atölyelerdeki çalışmalarından görüntüler

-Yaptıkları tablolardan ve karakalem çalışmalarından detaylar

-Resim Öğretmeni İlknur Esergül ile röportaj

-Genel ve özel detaylar Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA) ================================================ 6)KÜÇÜK SEMİYE'NİN FENERBAHÇE HAYALİ GERÇEK OLDU SAMSUN'daki Şehit Mahir Emen İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Semiye Koral'ın Fenerbahçe hayali gerçek oldu. Sosyal medya üzerinden küçük kızın Fenerbahçe sevgisinden haberden olan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından Semiye Koral'a imzalı bir forma ile mektup gönderildi. Ayrıca küçük kızın okuluna 150 adet kitap hediye edildi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deniz Elçileri Öğrenci Topluluğu öğrencileri 2 ay önce kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta olan Asarcık ilçesi Gökgöl Mahallesi'nde bulunan Şehit Mahir Emen İlkokulu'na giderek burada duvar cephe güzelleştirme ve çocuklar için de yüz boya etkinliği düzenledi. Bu sırada 4'üncü sınıf öğrencisi Semiye Koral (10), yüzene FB yazdırarak Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve çok sevdiğini, bir forma almak istediğini söyledi. Bunun üzerine bir üniversite öğrencisi tarafından çekilen video sosyal medya üzerinden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ulaştırıldı. Ali Koç, küçük kıza imzalı bir Fenerbahçe forması ile mektup ve okulun kütüphanesi için de 150 kitap gönderdi. 2 gün önce forma, mektup ve kitaplar okula ulaştı. Formayı alan küçük kız büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Öğrenciler gelen yeni kitapları da okumaya başladı. İki gündür okula Fenerbahçe formasını giyerek gelen Koral, "Ali Koç başkanıma çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu etti. Onu ziyaret etmek istiyorum. Ben çok büyük bir Fenerbahçe taraftarıyım. Takımımı çok seviyorum. Hep bir formam olsun istemiştim. Beni çok sevindirdiler. Verilen kitaplar nedeniyle arkadaşlarım da çok mutlu oldu. Her zaman içimde bir Fenerbahçe sevgisi varö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Okul dışından detay

-Öğrencilerden detay

-Sınıftan detay

-Röportajlar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ASARCIK(Samsun), (DHA) ================================================ 7)ANTALYA'DA DENİZ DİBİNDE TEMİZLİK ANTALYA'da, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği yapıldı. Dalış yaparak temizlik yapan Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, "Su altını vahşice kirletmişiz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Çevre Festivali kapsamında, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği yapıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu eşliğindeki öğrenciler, tarihi limanda dalış yaparak su altında temizlik yaptı. Dalış sırasında denizden buzdolabından oto teybine, çaydanlıktan sandalyeye, araç lastiğinden sandalyeye kadar pek çok çöp çıkarıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da dalış yaparak temizlik çalışmalarına destek verdi. Başkan Uysal, su altından klozet taşı ile sarı çizme çıkardı.

'VAHŞİCE KİRLETMİŞİZ'

Dalış sonrası basına açıklama yapan Ümit Uysal, "Aşağıda durum pek parlak değil. Su altını vahşice kirletmişiz. Geniş kapsamlı bir temizliğe ihtiyaç var. Bir miktar çıkarabildik, ama bunun gibi yüzlerce çalışma gerekli. İnsanoğlunun en kötü davranışı, diğer canlılarla ortak kullandığı doğayı vahşi bir şekilde kirletmesi ve tahrip etmesi. Kirletmeyelim. Çevremizi, doğamızı koruyalım. Dünyamızda, Türkiye'mizde, Antalya'mızda değerli bir doğaya sahibiz, bunu korumamız lazım" dedi.

'EGO İNSANDAN EKO İNSANA GEÇELİM'

Su altında battaniye, halı, şişe, kutu gibi atıkların yanı sıra lastik ve demir atıklar olduğuna dikkati çeken Başkan Uysal, "İnanılacak gibi değil. Buranın geniş kapsamlı temizliğe alınması lazım. Su altına insanoğlunun neler yaptığını gördük. Umarım insanlık bunu yapmayacak kaliteye ulaşacaktır. Ego insandan, eko insana geçelim istiyoruz. Her şeyi kendinin sanan egoist insandan, çevreye saygılı eko insana geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

DENİZE ÇAMUR TOPLARI ATILDI

Dalış etkinliği sonunda ise denize, çıkardığı kimyasalla su altını temizleyen Japonca 'Bokashi' adı verilen 'ferma çamur topları' bırakıldı. Çamur topları içindeki kimyasallar sayesinde su altında oluşan yosunlaşma ve kirliliği engelliyor.