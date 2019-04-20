DHA YURT BÜLTENİ-9

HAKKARİ'DE 4 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU ÇATIŞMADA YARALANAN 6 ASKERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR(EK)

1)HAKKARİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI Hakkari Valiliği 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı saldırı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "19 Nisan 2019 günü ilimiz Çukurca ilçesi sınır hattında bulunan Seriberi Askeri Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan hain saldırı sonucu 4 kahraman askerimiz şehit olmuş, 6 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askerlerimizin tedavileri sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir" denildi. HAKKARİ/DHA 2)GEBZE'DE EYLEME MÜDAHALE EDEN POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI (TEKRAR) KOCAELİ Valiliği, Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda açlık grevinde bulunan mahkumlara destek olmak için cezaevi çevresinde eylem yapmak isteyenlere müdahale edilmesiyle ilgili olarak, yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda açlık grevinde bulunan mahkumlara destek olmak için bir süredir cezaevinin çevresinde eylemde bulunan kişiler, dün yine eylemde bulundu. Polis, eylemin sonlandırılmasını istedi. Polis eyleme devam edenlere müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı. HDP İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabından bir polisin, iddiaya göre eylemde bulunan kadınları copla itekleyerek bölgeden uzaklaştırdığı görüntüleri paylaştı. Konuyla ilgili Kocaeli Valiliği'nde yapılan açıklamada, cezaevleri çevresinde eylem yapmanın yasak olduğu belirterek, şöyle denildi:

"Kandıra ilçesinde bulunan T ve F Tipi Ceza İnfaz Kurumları ile Gebze ilçesinde bulunan Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ ve DHKP-C terör örgütü mensupları bulunmaktadır. Bu bölgelerde stant açma, toplantı ve gösteri yürüyüşü veya basın açıklaması adı altında provokatif eylemler yapılabileceği, yönünde ciddi istihbari bilgiler alınması sebebiyle Kandıra T ve F Tipi Ceza İnfaz Kurumları merkez olmak üzere 5 kilometre yarıçapındaki alan ile Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bulunduğu alan merkez olmak üzere 1 kilometre yarıçaplı alan içerisinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17 ve 22. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine istinaden her türlü 'Açık ve kapalı toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, el ilanı dağıtma' eylem ve etkinlikler 18 Ekim 2018 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." Valilik, yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında gerekli inceleme ve soruşturma işleminin başlatıldığını ifade ederek, şu açıklamada bulundu: "Gebze ilçesinde bulunan M Tipi Kadın Kapalı İnfaz Kurumunda PKK/KCK terör örgütü sözde lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan sözde tecridin kaldırılması amacıyla cezaevlerinde başlatılan açlık grevi eylemlerine yapmış oldukları açlık grevi ile destek veren tutuklu ve hükümlülere destek amacıyla 9 Nisan 2019 tarihinden itibaren terör örgütü müzahir kitlesi tarafından cezaevleri önlerinde eylemler gerçekleştirilmeye başlanılmıştır. 9 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar eylem amacıyla gelenlere yazılı ve sözlü olarak defaten Valiliğimizin 18 Ekim 2018 tarihli yasaklama kararı tebliğ edilmiş, bir kısım eylemci yasaklanan alandan çıkmış, çıkmamakta ısrar edenler alan dışına çıkartılarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmış, bugüne kadar bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 19 Nisan 2019 tarihinde yapılan eylemlere müdahale sırasında yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında gerekli inceleme ve soruşturma işlemi başlatılmıştır." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor! Bursa’da 2 köpek tüfekle vurularak öldürüldü Gemlik’te meslek lisesi yıkılıyor...Bölge halkı yerine spor tesisi istiyor

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- ================================================ 3)DİYARBAKIR'DA 1300 YILLIK ALTIN YAZMALI KİTAP ELE GEÇİRİLDİ DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1300 yıllık papirüs kağıdı üzerine altın yazmalı, dini motifli kitap ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Bismil ve Ergani ilçelerinde 3 kişi 1300 yıllık papirüs kağıdı üzerine altın yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi edindi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçin jandarma ekipleri, 20 Nisan 2019 Cumartesi günü Bismil ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, Arap alfabesinde papirüs kağıdına altın yazmalı, 51 yaprak 102 sayfadan oluşan dini motifli kitabı satmaya çalışan 7 şüpheli suçüstü yakalandı. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınırken, olayla 7 şüpheli hakkında soruşturma işlemleri sürüyor. Görüntü Dökümü:

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- Operasyon anı

- Ele geçirilen kitap

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 11 MB

DİYARBAKIR, (DHA)- ================================================ 4)ULUDAĞ'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDERSE, KAYAK PİSTLERİ AÇILACAK Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da sezonun bitmesine rağmen 20 Nisan'da kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Kayak sezonu kapandı fakat kayak yapacak kadar yüksek kar kalınlığı mevcut.

Türkiye'nin en önemli kayak ve Kış turizm merkezlerinden Uludağ'a Nisan ayında kar yağdı. Kayak sezonunu kapatan Uludağ'da lapa lapa kar yağmaya devam ediyor. . Gece ve sabah saatlerinde aralıksız yağan karla birlikte Uludağ beyaza büründü. Marmara'nın en yüksek noktası olan ve tatil merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar kalınlığı 28 santimetre olarak ölçüldü. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kar yağışı beklenen Uludağ’da hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 11, en yüksek sıfırın altında 5 derece olduğu öğrenildi. Uludağ'da kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar aralıklara devam etmesi bekleniyor.

20 Nisan'da yağan kar ile ilgili açıklama yapan Karinna Otel yöneticisi Harbi Türk, " Uludağ'da kış bitmedi, Şuanda yağan kar Ocak ayında Şubat ayında nasıl kar yağdı ise onun ile aynı, böyle girse kapattığımız kayak pistlerini de açacağız. Kar görmek isteyen ve kayak yapmak isten bütün tatilcilerin Uludağ'a bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kar yağışından detaylar

- Otel müdürü ile röp

- Detaylar

Süre: 01.15 Boyut: 140 MB

Haber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA) ================================================ 5)BULAŞIKLARI YIKAMAYAN EŞİNİ BIÇAKLAYIP UYUDU Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen Güngör A. (41), bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiye tartıştığı eşi Emine A.'yı (36) bacağından bıçakladıktan sonra, koltukta uyudu. Eve gelen polis, kocayı uyandırıp gözaltına aldı.

Olay Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Pınarbaşı Mahallesi Aşıklar Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre gece yarısı alkollü halde eve gelen Güngör A., yemek için mutfağa girdi. Bulaşıkların yıkanmadığını görünce de uyuyan eşi Emine A.'yı uyandırdı. Çift, yıkanmayan bulaşık nedeniyle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sırasında Güngör A., mutfaktan aldığı ekmek bıçak ile Emine A.'yı bacağından bıçakladı. Ardından da koltuğa geçip, uykuya daldı.

Emine A. ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Emine A. hastaneye kaldırırken, polis ekipleri Güngör A.'yı uyandırıp gözaltına aldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Emine A. polise verdiği ifadesinde, "Uyuyordum, eşim geldi ve beni uyandırarak mutfağa götürdü. Tezgahın üstünde duran bulaşıkları göstererek, 'bunları neden yıkamadın, neden temizlik yapmadın' dedi. Ben de 'yorgun olduğum için yıkayamadım, yarın yıkayacağım' dedim. Arkamı döndüm. O esnada mutfaktan aldığı bıçak ile beni bacağımdan bıçakladı, sonra da odaya giderek koltukta sızdı, kaldı" dedi.

Polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Bıcaklanan Emine A.'nın hastaneye kaldırılmasından görüntüler

- Hastaneden detaylar

- Şüphelinin gözaltına alınıp sağlık raporu alınmasından görüntüler

- Detaylar Haber: Serkan AKKUŞ-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA) ============================================== 6)VAN'DAKİ CİNAYETİN ZANLISI YAKALANDI Van'da bir işyerinin önünde kavga ettiği M.Ö.'yü (29) iddiaya göre bıçakla boğazını keserek öldüren S.E. (24), polisin yaptığı operasyonla yakalandı. S.E., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. S.E. alacaklı olduğu için M.Ö.'nün yanına gittiğini ve çıkan tartışma sonucu elindeki bıçakla M.Ö.'nün boğazını keserek olay yerinden kaçtığını söyledi.

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Sanat Sokağı'nda bulunan bir iş yerinin önünde geçtiğimiz çarşamba günü çıkan bıçaklı kavgada M.Ö. yaralandı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı M.Ö., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri olayın şüphelilerinin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. İş yerinin giriş çıkış ve çevre güzergahları üzerinde bulunan güvenlik kameralarından olay öncesi ve sonrasını inceleyen ekipler, şüphelinin S.E. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon yapan ekipler, şüpheli S.E.'yi, olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli S.E. verdiği ifadesinde, maktulün taşeron olarak inşaat işleri yaptığını, 8 aydır yanında çalıştığını, olay günü alacağını istemek üzere maktulün yerini öğrenerek yanına gittiğini ve aralarında çıkan tartışma sonucu elindeki bıçakla maktulün boğazını keserek olay yerinden kaçtığını söyledi. Gözaltına alınan S.E., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Yakalanan şüphelinin emniyetten çıkarılması HABER: Orhan AŞAN/VAN, (DHA) ============================================== 7)CEP TELEFONU HIRSIZLARI POLİSE YAKALANDI Antalya'da alışveriş için gittiği iş yerinde D.D'nin çantasındaki cep telefonu çalan Gürcistanlı K.T. ve M.T., polis ekiplerince yakalandı. İki şüphelinin aynı gün A.V.'nin de telefonunu çaldığı tespit edildi.

Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde bir iş yerinde 4 Nisan'da alışveriş yapan D.D., çantasındaki cep telefonunun çalındığı fark edince polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin Gürcistanlı K.T. ve M. T. olduğunu tespit etti. Şüpheliler kaldıkları pansiyona gözaltına alındı. Yapılan sorgularında şüphelilerin aynı gün A.V.'nin de cep telefonunu çaldığı belirlendi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelilerin polisle birlikte şubeden çıkışı

-Ekip arabasına binmesi

-Asayiş dış plan

-Detaylar Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) ============================================= 8)DARBE GİRİŞİMCİLERİNE KARŞI KULLANILAN ARAÇLARIN MAKETİNİ YAPTI Van'ın Erciş ilçesinde kaynak ustası olan Suat Çekmez (53), topladığı demir hurda malzemelerden, 15 Temmuz gecesi darbe girişimcilerine karşı kullanılan araçların maketlerini yaptı. Erciş'te yaşayan ve 35 yıldır kaynak ustası olan 3 çocuk babası Suat Çekmez, küçük sanayi sitesindeki dükkanında topladığı hurda malzemelerden, 15 Temmuz gecesi darbe girişimcilerine karşı kullanılan araçların maketlerini yaptı. İlkokul mezunu olan Çekmez, çocukluğundan beri maket araba meraklısı olduğunu belirterek, boş zamanlarında çeşitli araçların maketlerini yaptığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminde verilen mücadeleden çok etkilendiğini anlatan Çekmez, yaptığı bir maket tankı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere Ankara'da yetkililere teslim ettiğini söyledi.

Ağabeyinin Kıbrıs'ta vatani görevini yaparken şehit olduğunu da belirten Çekmez, "Boş zamanlarımda hobi olarak çeşitli araba maketleri yapıyordum. Ancak ne olduysa 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra oldu. Cadde ve sokaklarda o tankları gördüğümde gözlerim doldu. Ve bu maketleri yapmaya başladım" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Yapılan tank ve iş makinalarının maketleri

-Suat Çekmez İle röportaj

-Maket araçlardan genel ve detaylar HABER: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) ======= 9)KÜÇÜK KIZIN ATATÜRK SEVGİSİ Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Çağla Şiir Karamanoğlu'nun dedesiyle gezmeye çıktığında ilk durak olarak evlerinin yakınındaki liseyi ziyaret ederek, okul bahçedeki Atatürk büstünü sevip, okşaması tebessüm ettirdi.

Karahasanlı Mahallesi'ndeki Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, öğretmen ve öğrencileri dışında her gün başka bir misafiri oluyor. Okulun yanında evleri bulunan 3 yaşındaki Çağla Şiir Karamanoğlu, dedesiyle birlikte gezintiye çıktığında ilk olarak okula geliyor. Kapıdaki güvenlik görevlisine "Ben Atatürk'ün yanına geldim" diyerek bahçeye giren minik Çağla, ardından büstün yanına gidiyor. Dedesinin kucakladığı minik Çağla, önce elleriyle Atatürk büstünü okşayıp seviyor, ardından öpüyor. Çağla, Atatürk'e olan sevgisi gösterdikten sonra okulun bahçesinden dedesiyle birlikte ayrılıp, parka ya da evine dönüyor.

Çağla'nın Atatürk'e olan sevgisi, okuldaki öğretmenlerin de dikkatini çekti. Minik kızın her gün okula gelip, Atatürk büstünü öptüğünü gören bir öğretmen, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Okulun güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen görüntülerde, Çağla'nın Atatürk'e olan sevgisini gösterdiği anlar yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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- Cep telefonuyla çekilen görüntülerde minik Çağla'nın dedesiyle Atatürk büstü yanına gelmesi

- Dedesinin kucakladığı Çağla'nın büstü elleriyle okşaması ve öpmesi

- Çağla'nın konuşması

- Okulun güvenlik kamerası görüntülerinde torun ile dedenin okula girip büste gitmeleri Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ================================================== 10)Mersin'de, akılla durgunluk veren sahtecilik

MERSİN’de paraların belirli yerlerini keserek, sahte banknotların üzerine yapıştırıp, banka ATM’lerine yatıran, ardından aynı miktarı orijinal banknot olarak çektiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden, 2'si tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paraların belirli bölümlerini kesip, sahte banknotların üzerine yapıştırılarak ATM'ye yatırıldığı şikayeti üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüphelilerden K.G.’yi takibe aldı. K.G.’nin paraların bazı yerlerini kesip, sahte banknotların üzerine yapıştırdığı, ATM sisteminden geçecek hale getirip, bankaya yatırdığı saptandı. K.G.'nın yatırdığı miktarı, arkadaşları ve ailesine aynı bankanın bir başka ATM'sinden orijinal banknot olarak çektirdiği tespit edildi.

Mersin polisi, aynı yöntemle Gaziantep, Amasya ve Kayseri’de de bankaya para yatırıp, orijinal banknot çeken K.G.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi. Ekipler, K.G. ile 3 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 100 liralık 68 sahte sahte banknot ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.G. emniyet binasının çıkışında "Kolay değil, 3 yılımızı verdik. Enflasyonu düşürecektik, bırakmadınız" dedi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden K.G. ve S.O. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlılar emniyetten çıkartılırken

-Bir zanlı konuşurken

-Zanlılar araca bindirilirken

-Araçlar emniyetten çıkarken

-Emniyet binasının görüntüsü

-Zanlıların ATM'lere para yatırım çekme görüntüler

-Genel ve detay (BOYUT:209,51 MB) (SÜRE:1,51 DK) Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) ==================================================

10)Mersin’de extacy operasyonu