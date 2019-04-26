DHA YURT BÜLTENİ -9

Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Bahçelievler İlkokulu'nda rehber öğretmen Ö.A. (40), iki erkek öğrenciyi evine götürerek taciz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burhaniye ilçesinde bulunan Bahçelievler İlkokulu rehber öğretmeni evli ve 2 çocuk babası Ö.A. iddiaya göre, önceki gün yaşları 9 ve 11 olan iki kardeşi evine götürerek tacizde bulundu. Öğretmenlerinin yanından ayrılarak evlerine dönen çocuklar, durumu annelerine anlattı. Bunun üzerine aile, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek öğretmen Ö.A. hakkında şikayetçi oldu. Dün akşam saatlerinde Ö.A’nın evine giden polis ekipleri, taciz zanlısı öğretmeni gözaltına aldı. Sağlık muayenesi için Burhaniye Devlet Hastanesine götürülen Ö.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.A. savcılık ifadesinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rehber öğretmen Ö.A’nın yine taciz suçlamasıyla devam eden bir davasının daha olduğu öğrenildi. Bunlar da ilginizi çekebilir Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu... Ağır engelli çocuğu bulunan anneler erken emekli olabiliyor Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, 4. Aile Forumu'na katıldı

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) =================== Bursa'da 3 aylık bebek kundağında ölü bulundu Bursa'da 3 aylık bebek Mune D., annesi Lemli D., tarafından kundağında ölü olarak bulundu. Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde 3 aylık bebeği Mune D.'yi ezmiren anne Lemli D., yatak odasına giderek uyudu. Sabah saatlerinde uyanarak bebeğinin kundağına giden anne Lemli D., bebeğinin nefes almadığını fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mune D.'nin hayatı kaybettiğini belirledi. Olayın ardından anne Lemli D., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Talihsiz bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü:

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-Mahalleden detay

-Polis ekiplerinden detay

-Ambulanstan detay Süre: 0.38 dk Boyut: 72 MB Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)

================ Karı- koca, işkence görüntüsü yüzünden vurulmuş Bursa'da 4 gün önce Mehmet K.'nin, Süleyman Kaya (44) ile eşi Halime Kaya'yı (43) sokak ortasında silahla vurup yaraladığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. Uyuşturucudan kaynaklanan alacak meselesi yüzünden bir kişiye çetenin işkence yaptığı, suçu da Kaya çiftinin oğulları Mahsur Kaya'nın üzerine aldığı ve 3 ay cezaevinde kaldığı belirtildi. Çiftin, işkence görüntülerini mahkemeye delil olarak sunmasının ardından Mehmet K. tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Olay, 4 gün önce merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Kaya (44) ile annesi Halime Kaya (43) evlerine giderken Mehmet K. ile yanındaki 4 kişi ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Mehmet K. belinden çıkarttığı tabanca ile Kaya çiftine ateş etti. Saldırıda Süleyman Kaya ve Halime Kaya bacaklarından yaralandı. Süleyman Kaya da eşinin çantasından aldığı silahla Mehmet K.'ye karşılık vermek istedi, ancak silah tutukluk yaptı. Olay anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Çağırılan ambulansla Kaya çifti, hastaneye kaldırıldı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OLAYIN ALTINDAN İŞKENCE ÇIKTI

Kaya çiftinin oğulları Mahsur Kaya hakkında 'darp', 'hürriyeti tahdit', 'yaralama' suçlarından dava açıldığı, 3 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldığı, olayın da bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre yaklaşık 7 ay önce H.B., uyuşturucu ticaretinden doğan alacak verecek meselesi yüzünden Mahsur Kaya, Aziz D., Hasan D., Mehmet K., Can T., Mücahit A. ve Ceylan B. tarafından bir bağ evine götürüldü. Burada H.B. dövüldü, işkence gördü. Şüpheliler daha sonra, cep telefonu kamerasıyla "Kadına neden tecavüz ettin?" diye seslendikleri H.B.'nin görüntüsünü çekti. Uyuşturucu çetesinin lideri olduğu belirtilen Mehmet K., "Biz sana cezaevinde bakarız" diyerek Mahsur Kaya'nın suçu üzerine almasını istedi.

ŞİKAYET ÜZERİNE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

İşkence gören H.B., olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler Can T., Mücahit A., Aziz D. tutuklandı, diğer şüphelilere ise ulaşılamadı.

3 TUTUKLU SERBEST KALDI, MAHSUR KAYA TUTUKLANDI

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 şüpheli hakkında 'darp', 'hürriyeti tahdit', 'kemiklerin kırılacak derecede silahla yaralama' suçlarından dava açıldı. Polis tarafından aranan 4 sanık duruşma günü mahkemeye gelerek ifade verdi. İfadelerin ardından tutuklu üç sanık tahliye edilirken, Mahsur Kaya tutuklandı.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ MAHKEMEYE SUNDU

Süleyman Kaya, olayın ardından savcılığa verdiği ifadesinde, şüphelilerin uyuşturucu yüzünden bir kişiye işkence yaptığını, suçu da oğlunun üzerine yıktıklarını söyledi. İşkence görüntülerinin ellerine geçtiğini, delil olarak da mahkemeye vereceklerini söyleyince kendilerini tehdit ettiklerini, olay günü de Mehmet K.'nin, kardeşi, babası ve arkadaşının yanında kendilerine vurduğunu kaydetti. Kaya, "Avukatımız Tuncay İlçim aracılığı ile işkence görüntülerini mahkemeye sunduk. Halen firarda bulunan şüphelinin yakalanıp, adalete teslim edilmesini istiyorum" dedi.

Polisin Mehmet K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- ================== Un pazarındaki düşüşü, Yemen, Suriye, Angola ihracatı telafi etti Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, 2016 yılına gelene kadar hızla yükselen un ihracatının, 3,5 milyon tonluk zirvesinden 2018'de 3,3 milyon tona düştüğünü söyledi. Ulusoy, "Her ne kadar büyük tonaj kayıplarımız yokmuş gibi gözükse de bunun sebebi, büyük kayıplarımızı yeni pazarlar ile kapatıyor olmamız. Özellikle Yemen, Suriye ve Angola'ya yapılan ihracatın 2017'ye göre 2018'de 296 bin ton yükselmesi, Irak pazarında yaşanan 158 bin tonluk kaybı telafi etti" dedi.

TUSAF'ın Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te düzenlediği 15'inci Uluslararası Kongre ve Sergisi, yerli ve yabancı sektör paydaş katılımıyla başladı. 'Global Ticaret, Buğday ve Lisanslı Depoculuk' temasıyla düzenlenen kongrenin açılış konuşmasını yapan TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'nin 68 ilinde faaliyet gösteren 535 aktif un sanayicisinin, 25 milyar TL'lik gayrisafi hasıla ürettiğini söyledi. Türkiye'nin 2014-2018 dönemindeki 5 yılda gerçekleştirdiği 74 milyar dolarlık bitkisel ürünler ihracatının 5 milyar dolarını un sanayicilerinin yaptığını belirten Ulusoy, Türkiye'nin son 6 yıldır dünyanın en çok un ihraç eden ülkesi unvanını kazandığını söyledi.

YEMEN, SURİYE VE ANGOLA'YA ÖNEMLİ İHRACAT

2016 yılına gelene kadar hızla yükselen un ihracatının 3,5 milyon tonluk zirvesinden 2018'de 3,3 milyon tona düştüğünü belirten Ulusoy, "Her ne kadar büyük tonaj kayıplarımız yokmuş gibi gözükse de bunun sebebi, büyük kayıplarımızı yeni pazarlar ile kapatıyor olmamız. Özellikle Yemen, Suriye ve Angola'ya yapılan ihracatın 2017'ye göre 2018'de 296 bin ton yükselmesi, Irak pazarında yaşanan 158 bin tonluk kaybı telafi etti. Türkiye'nin son 14 yıldır en büyük un pazarı olan, 2018 de ihracatımızın yarısını gerçekleştirdiğimiz Irak pazarındaki en önemli rekabet avantajımız, güneydoğu bölgesinde üretilen buğdayın arz fazlasının, mamul un haline getirilerek Irak'a satılmasıydı. İhracat rejiminde yaşanan değişimle bu avantaj ortadan kalkmış oldu. Umut ediyoruz ki yeni sezonumuzda, yurtiçi piyasalarda oluşan buğday ve undaki fiyat istikrarı kalıcı olur, böylelikle geçici olarak getirilen eşdeğer eşya sınırlaması kaldırılır" diye konuştu.

ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE KAPSAMINDA UNUN ÇUVALI 85 LİRA

Gümrük kanununda yapılacak değişiklikle ithal edilen buğdayın gereksiz yere iç bölgelere, iç bölgelerde üretilen arz fazlası buğdayın da gereksiz yere limanlara nakledilmesinin önüne geçilmesini isteyen Ulusoy, hammaddenin eşdeğer eşya olarak değerlendirilmesine müsaade edilmesini talep etti. Ekim ayında açıklanan enflasyonla topyekün mücadele programına, en somut desteği, çuvalı 85 liradan un kampanyası ile federasyonlarının verdiğini belirten Ulusoy, "Halkımızın en temel gıdası olan ekmeğin fiyatının muhafaza edilebilmesi için, ekmeğin maliyetinde yüzde 30 payı olan un sektörü elinden geleni yaptı. Ayrıca, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının aksine, unda yaşanan enflasyonun, TÜİK verilerine göre, TÜFE değerlerinin çok altında kaldığı görülmektedir. 2016 Ocak ayından 2019 Şubat sonuna kadar toplam TÜFE artışı yüzde 49 iken, unda gerçekleşen artış sadece yüzde 22'dir. Aynı dönemde ekmekte yaşanan fiyat artışı ise TÜİK enflasyon verilerine göre yüzde 38'dir. Yani un sanayicilerimiz görevini fazlasıyla yerine getirdi" dedi.

BUĞDAY EKİM ALANLARINDA DARALMA

Türkiye'de son 20 yılda buğday ekim alanlarında sürekli daralma eğilimi gördüklerini kaydeden Ulusoy, 2000 yılında 9,4 milyon hektar olan buğday ekim alanının yüzde 23 azalarak, 2018 yılında 7,3 milyon hektara daraldığını söyledi. 2019 yılında da bu alanın yüzde 5 daha azalmasının beklendiğine dikkati çeken Ulusoy, "Buğday fiyatının sürekli kontrol edilmesi, ancak diğer yem bitkilerinde regülasyon olmaması, fiyatın buğday aleyhine gelişmesine sebep oluyor. Özellikle kıraç arazilerde arpa, diğer arazilerde mısır pamuk gibi alternatif ürünlerin gelirinin daha yüksek olması, çiftçimizin buğday ekiminden kaçışını maalesef hızlandırıyor. Çok şükür ki, bu sene yağışların iyi seyretmesi sayesinde, daha yüksek bir verimle, geçen seneki gibi 20 milyon tonluk rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

ÇİFTÇİNİN BUĞDAYI TARLADA KALMAYACAK

Buğday ekim alanları arttığında, buğday arz fazlası ile karşı karşıya kalabileceklerini kaydeden Ulusoy, "Ancak buğdayda 5 milyon ton arz fazlası bile üretsek, un sanayicilerimiz bunu güçlü ihracat talepleri ile eritecek kapasiteye sahip. Yani korkmadan buğday ekim alanlarımızı, buğday üretimimizi artırabiliriz. Un sanayicimiz sayesinde, çiftçimizin buğdayı hiçbir zaman tarlada kalmayacaktır" dedi.

TÜRKİYE, AVRASYA'NIN TAHIL ÜSSÜ HALİNE GELEBİLİR

Lisanslı depoculukta çok önemli adımlar atıldığı yıllardan geçtiklerini anlatan Ulusoy, 2015 yılında 154 milyon lira olan ürün senedi işlem hacminin 2018 yılında 2,7 milyar liraya yükseldiğini söyledi. 64 lisanslı hububat deposunun toplam kapasitesinin 3,4 milyon tona ulaştığına vurgu yapan Ulusoy, şöyle konuştu:

"Mevcutlarla beraber 144 şirketin toplam 12 milyon tonluk lisans ön başvurusu mevcut. 12 milyon ton kapasiteye ulaştığımız günleri, inanın hayal etmesi bile çok güzel. Çünkü dünyaya liderlik ettiğimiz un pazarının yanında, tarım ürünleri ticaretinde öne çıkmamız için bu altyapıya ihtiyacımız var. Geçen yıl döviz kurunda yaşanan yükseliş, yurtdışındaki buğday fiyatlarının 30 yıldır ilk kez, yurtiçindeki buğday fiyatları ile eşitlenmesine sebebiyet verdi. Eğer bu dengeyi koruyabilirsek, dünya piyasaları ile entegre olabiliriz. Bu sayede artan lisanslı depo kapasitesi ile Türkiye, Avrasya'nın tahıl üssü haline gelebilir. Güçlü Türkiye, güçlü tarımı, güçlü un sanayisi ve lisanslı depoculuğu ile dünyanın tahıl sektöründeki en önemli oyuncularından biri olmaya adaydır."

METRELERCE UZUNLUKTAKİ AÇILIŞ KURDELESİ

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, sergi alanının kurdelesini kesti. Katılımcılar metrelerce uzunluktaki kurdeleyi aynı anda kesmek için çaba gösterdi. Kongre, 28 Nisan'a kadar devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Katılımcılardan görüntü

Eren Günhan Ulusoy'un konuşması

345 MB -- 03.47 /// HD Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ===================== Gaziantep'te hırsızlık şüphelileri yakalandı Gaziantep'te, 2 otomobil ve 1 motosiklet çalan 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde çalınan 2 otomobil ve 1 motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Hırsızlıkların meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin K.B. (20) ve F.Y. (19) olduğunu belirledi. Kimlikleri saptanan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin hastaneden çıkarılışı

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90,5 MB Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA) ==================== Emekli polis memuru kazada öldü

İzmir'in Bergama ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen emekli polis memuru Ramazan Kıray (53), bir otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Çanakkale- İzmir karayolu Eğrigöl Mevkii'nde meydana geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar çalıştıktan sonra 2 yıl önce emekli olan polis memuru Ramazan Kıray, geçen pazartesi günü vefat eden kayınpederi Sadık Akgün'ün cenaze töreni için ailesiyle beraber Kınık'ın kırsal Poyracık Mahallesi'ne geldi. Salı günü kayınpederini toprağa veren Ramazan Kıray, göz ameliyatı olmak üzere geçen çarşamba günü Antalya'ya döndü. Dün (perşembe) ise ameliyat sonrası taburcu oldu. Aynı günün gecesi İzmir'in Kınık ilçesine gelmek üzere Antalya-İzmir seferini yapan özel bir firmaya ait otobüse binen Kıray, Çanakkale- İzmir karayolu Eğrigöl Mevkii'nde bir akaryakıt istasyonu önünde indi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan Kıray'a, İzmir'den Çanakkale yönüne giden İsmail Karahasan (49) yönetimindeki 10 ABF 845 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin ön camından içeriye giren Kıray, kanlar içinde kaldı. Sürücü Karahasan'ın ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kıray'ın kaza yerinde öldüğü belirlendi.

Ramazan Kıray'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemenin ardından cenaze, yakınlarına teslim edildi. Eşi Filiz Kıray, kızları Melike Kıray ile Nilgün Kıray, 3 gün içinde 2 yakınını yitirmenin üzüntüsünü yaşadı. Kıray'ın bugün kayınpederinin yanında törenle toprağa verileceği belirtildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü İsmail Karahasan hakındaki işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yapan aracın görüntüsü

- Ölen Emekli polis Ramazan Kıray'ın fotosu Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA) ================== 36 aracın lastiklerini bıçak saplayıp patlattılar Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler gece park halindeki 36 aracın lastiklerini bıçak saplayarak patlattı.

Darıca Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Berna Sokak, Orhangazi Caddesi Belge Sokak, Cengaver Sokak, Cuma Sokak, Çevre Sokak, Cevher Sokak, Alev Sokak ve Doğu Sokak’ta park halinde bulunan 36 aracın lastikleri gece kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçak saplanarak patlatıldı. Sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkan araç sahipleri, araçlarının lastiklerinin patlatıldığını görünce polise haber verdi. Bazı araçların 4 lastiği birden patlatılırken, araç sahipleri tamirci çağırarak lastiklerin değiştirilmesini sağladı. Polis çevrede araştırmada bulunarak iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Aracının lastiği patlatılan Nusret Çetin, “Bunu yapanlar bakımı yapılmayacak şekilde bilinçli olarak yapmış. Daha önceden de lastiklere vidalama yapıyorlardı. Bu yaklaşık olarak 6-7 aydan bu yana oluyor. Biz bu konuda mağduruz.ö dedi.

Aracının lastikleri patlatılan başka bir sürücü ise, “Bazı araçların 4 lastiğini, bazılarının ise 2 lastiğini patlatmışlar. Olay gece olmuş, polise haber verdik.ö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Lastikleri bıçaklanarak patlatılan araçlar

Bıçaklanarak patlatılan lastikteki kesik izi

Nusret Çetin ile başka bir araç sürücüsünün konuşması Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) ================== Hem kemençe yapıyor hem çalıyor Bursa'da, 35 yıldır hobi olarak el işçiliğiyle kemençe yapan Kazım Işık (55), evinin bahçesine genellikle Karadeniz'de görülen kulübelerden yaparak, atölyeye çevirdi. Burada hem kemençe yapan hem de çalan Işık, "Bir genç gelse, 'Kemençeyi öğrenmek istiyorum, bana yardımcı olur musun?' dese yardımcı olurum. Kemençe hediye ederim; çünkü bana da böyle ağabeylik yapanlar oldu" dedi.

Kemençe çalmayı Gümüşhane'de yaşarken, küçük yaşlarda öğrenen Kazım Işık, gençlik yıllarında Bursa'nın Mudanya ilçesine gelip, yerleşti. Elinden düşürmediği kemençenin yapmını da zamanla öğrenen Işık, çalmayı bırakmadı. Evinin bahçesine genellikle Karadeniz'de görülen kulübelerden yapan Işık, atölye olarak kullanmaya başladı. Hobi olarak 35 yıldır el işçiliğiyle kemençe yapan Işık, çalmayı öğrenmek isteyen herkese, kapısının açık olduğunu söyledi. Kemençe yapımı hakkında bilgiler veren Kazım Işık, "Kemençe yapmak için ağacı elimize aldık. Diyelim ki bir ardıç ağacından kemençe yapacağız. İlk olarak matkapla ağacı deliyoruz. Deldikten sonra törpüyle beraber işlem görüyor ve kemençe kaba taslak ortaya çıkıyor. Geri ince işçilikleri kalıyor. İnce işçilik bittiği zaman bunun kapağını takıyoruz. 3 gün böyle bekledikten sonra ses ayarlarını yapıyorum. Tellerini takıp sonra da vernik ve cila sürüyorum. Kemençemiz böyle hazır oluyor" diye konuştu.

Kemençe çalarken, huzur bulduğunu dile getiren Işık, "Kendimi çalarken, çok rahat hissediyorum. Dünya benim oluyor. Benim en yakın arkadaşım kemençe. Güzel müzik herkes tarafından sevilir. Müzik insan ömrüne ömür katıyor. Kemençe olmasaydı daha çok yaşlanmış olabilirdim" dedi.

'KEMENÇE HEM AĞLAMAMIZI HEM GÜLMEMİZİ SAĞLIYOR'

Kalitesiz, basit kemençede çalmayı öğrenmenin mümkün olmadığını belirten Işık, "Ben ya da torunum dahil kalitesiz bir kemençeyle çalmamız mümkün değil. Gitmeyen arabayla yol alma şansınız yok. Bu durum da dediğime benziyor. Kemençe olayı tam olarak şu. Benim yetiştiğim Karadeniz'de kemençesiz düğün olmaz. Mutlaka kemençe olması lazım. İyi günümüzde de kemençe çalıyoruz kötü günümüzde de kemençe çalıyoruz. Kemençe hem ağlamamızı hem gülmemizi sağlıyor" diye konuştu.

Kemençe kültürünün yok olmaması için yıllardır çaba gösterdiğini aktaran Kazım Işık, "Genç yaşta biri bugün bana çıkıp gelse ve 'Kemençeyi öğrenmek istiyorum, bana yardımcı olur musun?' dese bütün samimiyetimle söylüyorum; yardımcı olurum. Şimdiye kadar yardımcı olduğum çok kişi oldu. Gelsin, evimde çayını, kahvesini içsin. Gerekirse ona harçlık dahi veririm. Yeter ki samimi olsun, bizi bir ağabey gözüyle görsün. Ben onlara kemençe hediye ederim; çünkü bana da böyle ağabeylik yapanlar oldu" dedi.