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DHA YURT BÜLTENİ-9

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 14:51 | Son Güncelleme

1)KAZADA ÖLEN 7 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ İZMİR'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi'nde, pikniğe gitmek için yola çıkan ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yan yatan ticari araca, hafif ticari bir başka aracın çarpması sonucu  hayatını kaybeden 3'ü çocuk 7 kişi, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

1)KAZADA ÖLEN 7 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

İZMİR'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi'nde, pikniğe gitmek için yola çıkan ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yan yatan ticari araca, hafif ticari bir başka aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 3'ü çocuk 7 kişi, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kaynaklar Mahallesi girişindeki Kaynaklar Mezarlığı yakınında dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada Buca'dan Kaynaklar yönünü giden Turan Kaplan'ın (38) kullandığı 35 JN 734 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan araç, karşı şeride geçip, yan yattı. Bu sırada Faruk İşçi yönetimindeki 45 TA 2734 plakalı hafif ticari araç, yolda yana yatmış haldeki 35 JN 734 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada tavan bölümünden darbe alan araçta bulunan 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Faruk İşçi ise ağır yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan İşçi, buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin plaka bilgisinden ailenin yakınlarına ulaşması sonrasında kazada ölenlerin Turan Kaplan, eşi Evin Kaplan (31), 7 aylık kızları Zeynep Lina Kaplan (1) ile Asel Kaplan (7), yeğeni Özgür Kaplan (13) ile kız kardeşi Funda Kaplan (26) ve konuşma engelli kardeşi Ferit Kaplan (21) olduğu belirlendi. Kazadan sonra yapılan araştırmada Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olan Turan Kaplan'ın, ailesi ve kardeşleriyle Buca Gölet mesine alanına pikniğe gittiği öğrenildi.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Kazada yaşamını yitirenler için Buca Abil Efendi Camisi’nde öğle namazında tören düzenledi. Cenazeye ölenlerin yakınları, Buca Belediye Başkanı CHP’li Erhan Kılıç katıldı. Kılıç ölenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi. Piknik yapmaya giderken yaşamını yitiren 7 kişinin cenazeleri cami avlusunda yan yana dizildi. Cenazeye katılanlar gözyaşlarını tutamazken, bazı yakınları ayakta durmakta zorlandı. Cenaze namazının ardından ölenler için helallik alındı. Yakınları tarafından cenaze aracına yüklenen 7 kişi Kaynaklar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü
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- Cenazeden görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN

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