DHA YURT BÜLTENİ - 9

İstanbul Patriği Efes'teki ayine katıldı

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Aziz Yuhanna Bazilikası'nda Aziz Yuhanna'nın ölümü sebebiyle düzenlenen ayini İstanbul Patriği I. Bartholomeos yönetti. I.Bartholomeos, ayinin sonunda dostluk mesajları vererek Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

İzmir Rum Ortodoks Cemaati İstanbul Patriği I. Bartholomeos'u İzmir'in Selçuk ilçesinde ağırladı. İstanbul Patriği I. Bartholomeos Selçuk Aziz Yuhanna Bazilikası'nda yapılan ayine katıldı. Patrik Bartholomeos'un katılımıyla her yıl mayıs ayında gerçekleşen ayine Türkiye ve yurt dışından birçok hristiyan ilgi gösterdi. Ayine, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un eşi Vlassia Pavlopoulos, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, İzmir Rum Ordadoks Cemaati Başkanı Yorgo Teodorisdis, din adamları ve her yaştan çok sayıda vatandaş katıldı. Hz. İsa'nın en genç havarisi ve İncil'in yazarlarından biri olan Aziz Yuhanna'nın ölümü nedeniyle yapılan ayine katılan Bartholomeos Yunanca dualar etti. Mumların yakılarak dua ve ilahilerin okunduğu ayin, yaklaşık 2 saat sürdü. Bartholomeous, ayinin sonunda yaptığı konuşmada Hristiyan Ortodoks cemaati adına tüm Müslüman alemine en içten dileklerini ilettiğini belirterek "Bugün bize bu imkanı veren, almamız gereken izinler için gerekli kolaylığı sağlayan hükümet ve yerel makamlara teşekkür ederiz. Yeni seçilen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu'na bugün buraya gönderdiği çiçekler için müteşekkiriz. Orucunuzu ve dualarınızı Allah'ın kabul etmesi için dua ediyor, 1 ay sonraki Ramazan Bayramı'nızı coşkuyla kutlamanızı temenni ediyoruz" dedi.

Bartholomeous daha sonra kutsanmış ekmekleri ayine katılanlara dağıttı.

'HALKLAR ARASINDA DOSTLUK KÖPRÜSÜ'

Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri olan İncil yazarı Aziz Yuhanna'nın son yıllarını Efes'te geçirdiğini ve burada öldüğünü anlatan İzmir Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Yorgo Teodoridis İstanbul Patriği I. Bartholomeos'un İzmir ziyaretinden duydukları heyecanı dile getirdi. Halklar arasında var olan en önemli dostluk köprüsünün kültürel etkinlikler olduğunu belirten Teodoridis "Türkiye inanç turizmi alanında çok önemli bir yere sahip. Bu bağlamda yapılan ayın ve kültürel etkinlikler yurt dışında da çok ses getiriyor. Kültürümüzü ve inançlarımızı özgür bir şekilde yaşarken ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak bizlerin asli görevidir. Anadolu'nun kadim halklarından olan biz Rumlar her anlamda ülkemizin barış ve dostluk elçileriyiz" dedi.