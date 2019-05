DHA YURT BÜLTENİ -9

Görüntü Dökümü

--------

-Cenazelerden detay

-Cenaze namazına katılan yakınları

-Cenaze namazlarının kılınması

-Baba Metin Karagöl'ün dua etmesi

-Cenazelerin omuzlarda taşınarak cenaze aracına konması

-Recep Karagöl'ün fotoğrafı

-Furkan Karagöl'ün fotoğrafı

(SÜRE: 03.18 BOYUT: 370 MB)

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

================

Kadınlar limanda tonlarca yükü kaldırıyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kurulu bulunan DP World Yarımca Limanında, yüzlerce ton ağırlıktaki konteynerin kadınlar tarafından yükleme ve indirme işlemleri yapılıyor.

Körfez’de 4 yıl önce 500 milyon dolardan fazla yatırımla kurulan ve yılda 1,3 milyon konteyner elleçleme kapasitesine sahip DP World Yarımca Limanında ileri teknolojiler kullanılıyor. Limanın bir ucundaki kontrol merkezinde bulunan operatörler, 1,5 kilometre uzaklıktaki tonlarca ağırlıktaki yükü, bir kol yardımıyla gemilere yükleme-indirme işlemi yapabiliyor. Limanda 500 kişi çalışırken, yüzde 16’sını kadınlar oluşturuyor. Kadınlar limanda en zorlu işler arasında yer alan yükleme-indirme işlerinde de görev alarak, dev vinç ve iş makinelerini kullanıyor.

'ERKEK ARKADAŞLARIMIZLA AYNI ŞARTLARDA GÖREV YAPIYORUZ'

Konteyner istifleme operatörü Emel Ören, "Limanda konteyner istifleme makinesi operatörü olarak görev yapıyorum. Burada eğitimleri aldıktan sonra vinç operatörü oldum. İş yerimdeki çalışanlar bana çok büyük destek oldular, inandılar onlar bana bu fırsatı vermeselerdi ben dışarıdan bu makinelerin eğitimini alamazdım, ehliyetini alamazdım. Bana inandılar ve bende onların yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyorum. Her işin öğrenim süreci zordur ama insan inandıktan sonra azmettikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Ben her zaman şunu söylüyorum bir kişi yapabiliyorsa ben de yapabilirim diyorum. Ben burada makinemle 45 tona yakın yükü kaldırabiliyorum. Konteynerleri TIR'lara yüklüyoruz, gemilerden alıyoruz, istif yapıyoruz bu şekilde çalışıyoruz. Gece vardiyasında da çalışıyorum, yani erkek arkadaşlarım hangi şartlarda çalışıyorsa bende o şartlarda çalışıyorum. İşimi de makinemi de çok seviyorum." dedi.

'20 METRE YÜKSEKLİKTE VİNÇ KULLANIYORUM'

Limanda işe gemi operasyon memuru olarak başladığını söyleyen Rabia Alhan, "Burada çalışan kadın vinç operatörlerini gördüğüm zaman bende bu işi yapmak istedim. Talebimi idareye bildirdikten sonra beni eğitime başlattılar. Yaklaşık 3 aylık bir eğitim sürecinden sonra ben de vinç operatörü olarak görev yapmaya başladım. Şu anda 20 metre yükseklikte çalışıyorum, lastik tekerlekli köprülü vinç kullanıyorum. Burada konteyner elleçlemelerini yapıyorum bu makine üzerinden. Dışarıdan gelen TIR'lardaki konteynerleri istifliyoruz planlanan şekilde. İşe başlarken ben hiç korkmadım. İlk eğitime başlayacağım zaman beni direkt makinenin en yüksek kısmına çıkardılar yükseklik korkum olup olmadığını kontrol etmek için. Başarılı olunca diğer süreçler başladı. Burada çalışmak benim için çok güzel bir duygu"

'KADINLARI İSTİHDAM ETMEYE ÖNEM GÖSTERİYORUZ'

DP World Yarımca Limanı İnsan Kaynakları Müdürü Mert Güzelbağ bütün iş kollarında kadınları istihdam etmeye önem verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Liman sektöründe kadın çalışan çok da fazla rastlanan bir durum değildir. Bütün dünyaya baktığınızda ortalama yüzde 3 civarında kadın çalışan vardır liman sektöründe. Ancak bizim limanımız 5 yıl önce kurulmuş bir liman olup kuruluş aşamasından itibaren her zaman kadın çalışanların sayısının artırılmasına önem vermiş bir limandır. Biz kadınların iş hayatına kazandırılmasını ve en az erkekler kadar başarılı olduğunu göstermek amacıyla bütün iş kollarımızda, bütün pozisyonlarımızda kadınları istihdam etmeye önem verdik. Bugün limanımızda vinç operatörü olarak, liman içi TIR şoförü olarak, ağır forklift operatörü olarak ve operasyonun yönetim ekibinde vardiya amiri olarak çalışan kadın arkadaşlarımız var. Bunlar da en az erkek çalışanlarımız kadar başarılı ve hatta birçok konuda erkeklerden daha başarılı olarak çalışmalarını sürdürüyorlar."