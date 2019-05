DHA YURT BÜLTENİ -9 

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madenci yaşamını yitirdi. Türkiye'nin en büyük maden faciası, tüm vatandaşların hafızalarına acı olarak kazındı. Ülke günlerce Soma'da yaşananlara kilitlendi, gözyaşı döktü, ailelerin acılarına ortak oldu. Acının merkezi haline gelen Soma'da, facianın 5'inci yıldönümünde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi tarafından bugün saat 12.00'de etkinlik yapıldı. Vali Ahmet Deniz, Soma Belediye Başkanı AK Partili Ali Tulup, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri programa katıldı. Ayrıca etkinliğe katılan şehit yakınları ve vatandaşlar ise, mezarlıkta kendileri için oluşturulan özel oturma bölgelerinde dualar edip, sevdiklerini andı. Madenci çocukları, eşleri, kardeşleri, anneler ve babalar ölen madencilerin mezarlarının yanı başında gözyaşı döküp dua okudu. Vali Deniz ve protokol üyeleri, şehit madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı. Protokol üyeleri, şehit yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti ve şehitler için dua okudu. MADENCİ YAKINLARI ADALET ELEŞTİRİSİ Madenci şehidi Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak (48), "Şehitlerimizi 5'inci yılda da rahmet ve minnetle anıyoruz. Biz onların mezarı başına her geldiğimizde 'Adalet yerini buldu' diyemiyoruz. Sizi pisi pisine öldürdüler, yok yere gittiniz diyoruz. Yetkililere bin kat daha fazla öfke duyuyoruz. Şehitlerimizi özlüyoruz. Onlarla beraber adaletin toprağın altında gömüldüğü gündür bugün. Türkiye'de adalet yok. Çünkü 301 kişi mezarda, avukatları içeride, patronlar serbest. Biz şehitlerimizin hesabını soramadık. Çünkü ülkede adalet yok" dedi. BABASINI PİKNİKTE MANGAL BAŞINDA ÇİZDİ Şehit madencilerden Kazım Karaçoban'ın kızı 8 yaşındaki Cansu Karaçoban'ın çizdiği, babasının mezarına bıraktığı resim görenlerin yüreğini burktu. Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 2-A sınıfında okuyan Cansu Karaçoban, çizdiği resmi şöyle anlattı: "Resimde ben, babam, annem ve ağabeyim var. Ailecek piknik yapıyoruz. Babam mangal yakıyor. Ağabeyim mangal ateşi için odun topluyor. Annemle ben ise yemek için masayı hazırlıyoruz. Tabakları, çatal ve bıçakları masaya koyuyoruz."

Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ) kaliteli ve kesintisiz enerji hizmetinin yanı sıra sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri de geliştiriyor. UEDAŞ’ın bu doğrultuda elektrik trafolarındaki kötü görüntüyü ve tekdüzeliği önlemek amacıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi “Trafolar Konuşuyorö bu kez 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkati çekti. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte çalışan UEDAŞ, Bursa Osmangazi Kent Meydanında yer alan bir trafoya “Her Gün 10 Bin Adımö mesajını yazdırdı. Sağlıklı yaşam için farkındalık yaratmak adına hareketli yaşamı teşvik eden trafolar vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. 10 Mayıs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Sağlık için Hareket Et Günüö olarak belirlemişti. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma Kuzhan, Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ile birlikte söz konusu uygulamayı yerinde inceledi. Kuzhan ve Yüce’ye İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ve UEDAŞ personeli eşlik etti.

TRAFOLAR UYARIYOR

“Trafolar Konuşuyorö projesine, 2017 yılının Kasım ayında başlayan UEDAŞ, trafoları sosyal sorumluluğa açarak vatandaşların bilinçlenmesini hedefliyor. Proje kapsamında, “Engel Sen Olmaö, “Emniyet Kemeri Hayata Bağlarö, “Kadına şiddete dur deö bilgilendirme yazılarıUEDAŞ’ın hizmet illeri olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 40 trafoya grafiti biçiminde uygulandı. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları da trafolara grafiti sanatçıları tarafından işlendi.

10 MAYIS DÜNYA SAĞLIK İÇİN HAREKET ET GÜNÜ

10 Mayıs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için “Sağlık için Hareket Et Günüö olarak belirlendi.