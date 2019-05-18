DHA YURT BÜLTENİ - 9 

Nurcan'ın eteğinin bulunma anı sonrası yaşananlar havadan görüntülendi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kaybolan Nurcan Sade'nin (3) eteğinin JAK ekibi tarafından bulunmasının hemen ardından yaşananların yer aldığı 'drone' görüntüleri ortaya çıktı. Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde JAK timleri buldukları eteği baba Hayrettin Sade'ye gösteriyor. Acılı baba da kızına ait olduğunu teşhis ettiği eteğe sarılıp, gözyaşı göküyor. Küçük kızın dün ayakkabısının tekini bulan ekipler, Nurcan'ın kaybolmasının 7'nci gününde de 3 koldan arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale Köyü’nde yaşayan Yadigar-Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında, evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kayboldu. Bir süre kızlarını arayan Sade Ailesi, Nurcan'ı bulamayınca jandarmaya haber verdi. Aynı gün köye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve korucular, arama çalışmalarına başladı. İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmalarının 3'üncü gününde Nurcan'ın eteği, köye 4 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulundu. Bunun üzerine çalışmalar küçük kızın suya düşme ihtimaline karşın, Nurcan'ın eteğinin bulunduğu köyün ortasından geçen derede yoğunlaştırıldı. Ekipler, babanın isteği üzerine 2 kez eteğin bulunduğu bölgede arama yapmasına rağmen, Nurcan'a ulaşamadı.

DRONE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Nurcan Sade'nin eteğinin bulunmasının hemen ardından 'Drone' ile kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dere kenarında JAK timleri tarafından bulunan etek baba Hayrettin Sade'ye gösteriliyor. Kızının eteğini alıp, sarılan baba Hayrettin Sade yere yığılarak, gözyaşı döküyor. AFAD ve JAK ekipleri daha sonra baba Sade'ye eteğinin bulunduğu alanı gösteriyor.

AYAKKABISININ TEKİ BULUNDU

Küçük kızın Nurcan'ı arama çalışmalarının 6'ıncı gününde ise JAK timleri, Kazıkkaya ve Güllüce Köyleri arasındaki bölgede küçük kızın ayakkabısının tekini buldu. Ekipler çalışmalarını hava kararıncaya kadar sürdürdü. Kurbağa adamlar da evin önünden başlayarak, dere içerisinde yaklaşık 10 kilometrelik alanda detaylı arama yaptı. Ekipler, bu sabah Nurcan'ı arama çalışmalarını yeniden başlattı. Dalgıç polisler, JAK ve AFAD ekipleri, Nurcan'ın evinin önü ile ayakabbasının bulunduğu alan olan Kazıkkaya ve Güllüce Köyleri'ni aramak için 3 gruba ayrıldı. JAK dere kenarında, dalgıçlar ise su içerisinde Nurcan Sade'den bir iz arıyor. Karada ve su içerisinde süren çalışmaların 7'nci gününde küçük kıza henüz rastlanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Nurcanın eteğinin droneye gösteren jak timleri

-Eteğin babaya gösterilip teşhis edilmesi

-Kızının eteğini teşhis eden babanın ağlaması yere yığılması

-Baba Hayrettin Sade'nin kızının eteğinin bulunduğu yere gelmesi yere yığılıp kalması

-Jak timleri,Kurbağa adamlar ve Afad ekiplerinin arama çalışmasından detay Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) ===================== DMD hastası Batuhan için ilaç isteği Adapazarı'nda yaşayan Batuhan İşbitirir (8), 2 yıldır DMD hastalığıyla mücadele ediyor. 3 ay önce yürüme yetisini kaybeden Batuhan'ın ailesi, yurt dışında bulunan ilacın Türkiye'ye getirilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi. Batuhan da koşmak, arkadaşlarıyla oynamak istediğini belirterek, "Devletimiz bana yardımcı olsun" dedi. Adapazarı Tepekum Mahallesi'nde yaşayan İbrahim ve Çiğdem İşbitirir çiftinin oğlu Batuhan İşbitirir'e 2 yıl önce Duchenne Musküler Distrofi(DMD) hastalığı teşhisi konuldu. Hastalığa bağlı olarak Batuhan yaklaşık 3 ay önce yürüme yetisini kaybetti. Hızlı bir şekilde ilerleyen hastalık için İşbitirir çifti, yurt dışında üretilen ilacın Türkiye'ye getirilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım bekliyor.

DMD hastalarına sahip çıkılmasını isteyen Çiğdem İşbitirir, "İki yıl önce rahatsızlandı. Oturmasında kalkmasında sıkıntı oldu. Merdivenlerden çıkmasında sıkıntı oldu. Aniden gelişti. Doktora götürdüğümüz de öğrendik kas hastası olduğunu. İki yıldır sadece kortizon verildi. Maalesef ilaç olmadığı için çocuğumuza yapacak hiçbir şeyimiz yok. Türkiye'de ilaç çalışmalarının yapılmasını istiyoruz. Gen terapi merkezlerinin açılmasını istiyoruz. Ve yurt dışında hastalığın tedavisinde kullanılan ilaç var. Onu devletten istiyoruz. Yani bizlerin alabilme imkanı yok. Getirttirme imkanı yok. Devletin onay verip, bu ilacı bize temin etmesini istiyoruz. Benim çocuğumla birlikte bu ilaç bir sürü çocuğa yarayacak. Bir sürü aile bir nebze olsa sevinecek” dedi. HASTALIK HIZLA İLERLİYOR

Anne İşbitirir hastalığın hızla ilerlediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Üç ay öncesine kadar yürüyordu. Üç aydır her şeyiyle bana bağlı. Bütün ihtiyaçlarını ben hallediyorum. Okula gidip gelirken sıkıntı yaşıyoruz. Hastalık çok hızlı ilerliyor. Şimdi yürüyemiyor ama ileride göğüs kafesi ile kalp kası etkilencek. Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Devletten, Cumhurbaşkanımızdan istediğimiz DMD'ye sahip çıksın. Her çocuk gibi bizim çocuğumuzun da hayalleri var, umutları var. Umutlarımızın yeşermesini istiyoruz. Hastalığımız ciddi bir hastalık, devletten başka bize sahip çıkacak kimse yok."

DMD çocuklarının sağlığı için her şeyin yapılması gerektiğini ifade eden baba İbrahim İşbitirir de "Devletimizden yardım istiyoruz. Bu çocukların geleceği, sağlığı için her şeyin yapılmasını istiyorum" diye konuştu. ARKADAŞLARIMLA TOP OYNAMAK İSTİYORUM

DMD hastası Batuhan İşbitirir ise, "Yürümek istiyorum. Okula sandalyeyle gidip, geliyorum. Beşiktaş taraftarıyım. Koşmak, arkadaşlarımla oynamak, bisiklete binmek istiyorum. Büyüyünce de asker olmak istiyorum" dedi. Görüntü Dökümü

-------------

Aileden görüntüler

Anne, baba ve Batuhan ile röp Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) ================ Kırgız çoban günde bir kitap bitiriyor Van'ın Erciş ilçesine 2 yıl önce Kırgızistan'dan gelen ve çobanlık yapan Hasan Yusufi (22), günde bir kitap bitiriyor. Bu sayede Türkçesini de geliştiren Yusufi'nin hayali bir gün kendi kitabını yazmak. Kırgızistan'dan 2 yıl önce maddi imkansızlıklar nedeniyle Erciş ilçesine gelen Hasan Yusufi, Tekevler Mahallesi'nde çobanlık yapmaya başladı. Kırgızistan'da evlendikten hemen sonra Erciş'e gelen Yusufi, eşini getirmedi. İmam Hatip Lisesi mezunu Yusufi, çobanlık yaparak ayda 2 bin lira kazanıyor. Kendisine iş veren İsmail Can tarafından verilen bir oda a yaşayan Yusufi, işlerinin iyi gitmesi halinde eşini de Türkiye'ye getirmeyi ve buraya yerleşmeyi düşünüyor.

GÜNDE BİR KİTAP OKUYOR

Yusufi, koyunları otlattığı merada günde bir kitap bitiriyor. Türkçesini böylelikle geliştirdiğini anlatan Yusufi'nin en büyük hedefi de bir gün kendi kitabını yazmak. Yusufi, "Her sabah kalkıp koyunları meraya sürüyorum. Onlara birşey olmasın diye başlarında bekliyorum. Bu sırada da elimden kitabımı düşürmüyorum. Neredeyse her gün bir kitap bitiriyorum. En büyük hayalim bir gün kendi kitabımı yazmak. Ve inanıyorum ki bir gün kendi kitabımı çıkartacağım. Ben Kırgısiztan'dan buraya geldiğimde Türkçem iyi değildi. Fakat çok fazla kitap okuyarak Türkçemi geliştirdim" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Meradaki koyun görüntüleri

-Hasan Yusufi'nin kitap okuması

-Yusufi ile röportaj Barbaros KUL/ERCİŞ(VAN),(DHA) ================ Hakkari'de mayıs ayında kayak keyfi Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi mayıs ayı olmasına rağmen hafta sonları kayakseverlerle dolup taşıyor. Kayak merkezine gidenler kayak ve snowboard yaparken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan kayak gösterisi ise renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin sahil kentlerinde vatandaşlar denize girmeye başlarken, Hakkari'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'nda ise kayak yapılıyor. Merkez Mayıs ayı olmasına rağmen vatandaşlarla dolup taşıyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresi'nce yürütülen 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirilen kayak merkezinde, 1 kilometrelik pist uzunluğu 3 kilometreye çıkartılırken, 1100 metre olan telesiyej mesafesi ise 1180'e çakırtıldı. İkili telesiyej sayısı ise 4'e çıkarılarak uluslararası yarışmaların yapılabileceği düzeye getirilen kayak merkezi, Mayıs ayı sonlarına gelinmesine rağmlen halen kayakseverler tarafından dolup taşıyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metre olduğu kayak merkezinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, kayak ve bisiklet gösterisi yapıldı. 80 sporcunun katıldığı kayak gösterisinde, sporcular ellerindeki Türk bayrakları ile 100. yıl halkası oluşturup, kayak yaptı. Kayak gösterisinin ardından da sporcular kent merkezine kadar bisiklet turu yaptı. Bisiklet turu sırasında da uçurtmalar uçuruldu.

SAHİLLERDE DENİZ KEYFİ, HAKKARİ'DE KAYAK GÖSTERİSİ

Hakkari Gençlik Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı istiklal meşalesinin 100'üncü yıl dönümü anısına Hakkari'de kayak ve bisiklet etkinliği düzenlediklerini söyledi. Güldal,"Bu kapsamda Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak burada değişik aktiviteler yaptık. Bugün ise 100'üncü yılı vurgulayacak sporcularımızla kayak sporu etkinliğini düzenledik. Türkiye'nin bir çok yerinde millet denize girerken, sahillerde gezerken burada hala 2 metrenin üzerinde kar mevcut. Bu karın keyfini gençlerle, sporcularla ve vatandaşlarımızla çıkarıyoruz. Bu da Türkiyemizin güzellikleri demektir.Bugün 100 sporcumuzla biz 100'ünü yıl anısını canlandırdık. Tüm kayakseverleri Hakkari'ye bekliyoruz. Mayıs ayında olmamısa rağmen hala kayak yapıyoruz" dedi. HAKKARİ'NİN DOĞASINA HAYRAN KALDIM

Kayseri'den Hakkari'ye atanan Kayak Antrenörü Ayşe Vural ise, Hakkari dağlarındaki doğa güzelliklerine hayran kaldıklarını belirterek,"Kayseri'den Hakkari'ye geldim. Hakkari'de 18 Mayıs'ta kayak yapmak çok güzel bir duygu. Doğası harika. Türkiye'nin diğer tarafında denize girilirken, burada kayak yapılıyor. Bu çok güzel bir şey. Tüm kayakseverleri Hakkari'ye bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

-Karla kaplı Hakkari dağları ve şehir merkezi

-Kayak Merkezine gelenler

-Telesiyejle çıkanla

-Kayak yapanlardan detaylar

-Şevval Tansu ile röportaj

-Safiye Nigar Tansu ile röportaj

-Toplu halde kayak yapılması

-DHA Muhabirinin anonsu

-Ellerindeki Türk bayrakları ile toplu kayak yapanlar

-Kayak Antrenörü Ayşe Duran ile röportaj

-Gençlik Spor il Müdürü Reşit Güldal'ın açıklaması

-Kayak yapanlardan detaylar

-Kayak Merkezinden Hakkari'ye doğru yapılan bisiklet turu

-Uçurtmaların uçurulması Behçet DALMAZ/HAKKARİ,(DHA) ================ Otomobilin motor kısmına giren kedi için seferber oldular Osmaniye'de, park halindeki otomobilin motor bölümünde mahsur kedi bir türlü çıkarılamayınca itfaiye çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin de bulunduğu yerden çıkaramadığı kedi, tamir atölyesinde vinçle kaldırılıp otomobilin parçaları sökülerek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. İstiklal Mahallesi 5071 Sokak'ta bir esnaf 80 AAN 800 hmakalı otomobiline bineceği sırada motor kısmından kedi sesi geldiğini duydu. Bunun üzerine otomobilinin kaput kısmına vurarak kediyi çıkartmaya çalışan esnafa çevredeki diğer esnaflar da yardım etmek istedi. Uzun süren uğraşlar sonucu kedi bir türlü bulunduğu yerden çıkartılamayınca, otomobilin bulunduğu bölgeye itfaiye ekibi çağırıldı. Otomobilin yanına gelen itfaiye erlerinin müdahale ettiği otomobilde, kedinin bulunduğu yer bir türlü tespit edilemedi.

İTFAİYEDEN SONRA TAMİRHANE

Otomobilin motor bölümünde sürekli ses çıkaran kedi bir türlü kurtarılamayınca, bu kez bir tamir atölyesine götürüldü. Vinçle yükseğe kaldırılan otomobilin altında yer alan muhafaza bölümü söküldü. Alt muhafaza ile benzin deposu arasında sıkışan kedi, parçanın sökülmesi sonrasında bulunduğu yerden kurtarıldı. Bir anda bulunduğu yerden atlayan kedi, gözden kayboldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Aracın etrafındaki vatandaşlar

-İtfaiye aracının gelişi, araçtan inen itfaiye görevlileri

-İtfaiye görevlisinin kediyi çıkarmaya çalışması

-Kedinin sesinin duyulması

-Mahalle ismi ve sokak numarası yazılı tabela

-İtfaiye görevlisi ve vatandaşlardan detay

-Aracın arka tekerinin bir taş üzerine çıkartılması

-Aracın tamir atölyesine götürülmesi

-Vinç ile aracın kaldırılması

-Aracın alt kısmından detay

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA) ================ Edremit Körfezi'nde bayram tatili için doluluk yüzde 80'e ulaştı Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından yaklaşık 145 kilometrelik sahil bandı ve 30 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunan Kuzey Ege'de oteller dolmaya başladı. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'ne kadar ki sahil şeridinde otellerin doluluk oranı yüzde 80’i buldu.

Kuzey Ege'nin turizm cennetleri Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçesinden başlayan, Edremit Körfezi’nden Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ne kadar olan bölgede, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'ne kadar olan 145 kilometrelik sahil şeridinde bulunan tesislerde 30 binin üzerinde, Bozcaada'da 7 bin, Gökçeada'da ise 10 bine yakın yatak kapasitesi yer alıyor. Fiyatlar ise 150 ile 750 TL arasından değişiyor. Konaklama tesisleri de hazırlıklarını tamamlarken, turizmciler, tatilcilerden sıkıntı yaşamamaları için mutlaka rezervasyon yaptırmalarını istedi. Tatilcilerin, Kazdağları’nın eşsiz doğal güzellikleriyle, Ege’nin mavi sularının keyfini sürmek için, Kuzey Ege’ye yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. 'KAPIDA KALMAYIN'

Kuzey Ege’nin, son yıllarda turizmde sürekli yükselen bir grafik yakaladığını belirten Edremit Otelciler, Kahveciler ve Gazinocular Odası Başkanı Mustafa Aydoğan, bayram tatilinden Edremit Körfezi'nde yoğunluk yaşanacağını ifade ederek, “Bölgemize gelen tatilciler, konaklama tesislerinde sorun yamamak için mutlaka rezervasyonlarını yaptırsınlar” dedi.