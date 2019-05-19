DHA YURT BÜLTENİ-9

1)EVİNDE BAŞINDAN VURULAN AMİNE, ÖLDÜ DİYARBAKIR’da, evinde başından tabancayla vurulan Amine Çağlar (22), yaşamını yitirdi. Amine Çağlar'ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde oturan Çağlar ailesinin kızları Amine Çağlar, dün akşam evde başından tabancayla vuruldu. Ailenin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başının arkasından, enseye yakın bir noktadan yaralanan Amine Çağlar, ambulansla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Amine Çağlar, doktorların tüm çabasına karşın, bu sabah saatlerinde kurtarılamadı. Polis, Amine Çağlar'ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Görüntü Dökümü

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- Selahaddin Eyyubi devlet hastanesinden detaylar

- Ambulansın gelişi

- Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinden detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 174 MB ================================================ 2)ÇANAKKALE'DE 19 MAYIS COŞKUSU ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saat 10.30'da Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Alp, "Milli mücadeleyi başlatan sürecin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı 19 Mayıs 1919 tarihidir. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur" dedi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi üzerinden Çağlar Kaynak basketbol sahasına kadar bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. Törene ve yürüyüşe; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Ali Candan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, daire amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

En önde büyük Türk bayrağı ile Atatürk portresinin taşındığı yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Kordon boyunda oluşturulan alanlarda ise gençler tarafından gösteriler yapıldı.

Görüntü Dökümü

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Törenden genel ve detay görüntüler.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp'in konuşması.

Törene katılanlardan genel detay görüntü.

Bayrak yürüyüşünden genel detay görüntü.

Gençlerin gösterilerinden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) 3)SİİRT'TE, 19 MAYIS COŞKUSU SİİRT'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, kentteki eski hükümet konağı önünde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Kenan Sarı, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Baro Başkanı Nizam Dilek, öğrenciler ve çok sayıda kişinin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunmasıyla başladı. Öğrencilerin gösterileri, büyük beğeni topladı. Kutlamalar, tören geçişinin ardından sona erdi.

Öte yandan tören sırasında 9'uncu sınıf öğrencisi Ali Etiz, aniden fenalaştı. Etiz, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, Vali Atik ve beraberindekiler ise öğrenciye 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Görüntü Dökümü

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- Çelenk sunulmasından görüntü

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşından görüntü

- Törene gelen öğrenci ve vatandaşlardan görüntü

- Judo Gösterilerinin görüntüsü

- Törende bayılan öğrencinin görüntüsü

- Bayılan öğrencinin yanına giden Siirt Valisinin görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 212 MB

========================================================= 4)SİNOP’TA 19 MAYIS COŞKUSU SİNOP'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı. Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Kutlamalara Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, AFAD Müdürü Ümit Ünal protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Çelenk sunma ile başlayan program ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti. Daha sonra Valilik önünden İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına protokolün katılımı ile gençlik yürüyüşü düzenlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törenler,halk oyunları ve çeşitli gösteriler ile sona erdi. Görüntü Dökümü

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-Çelenk sunma

-Yürüyüş

-Program başlaması

-Halk oyunları Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP, (DHA)