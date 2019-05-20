DHA YURT BÜLTENİ - 9 3 yaşındaki Nurcan, gözyaşlarıyla toprağa verildi Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Ortakale köyündeki evlerinin önünden kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedeni derede bulunan 3 yaşındaki Nurcan Sade, gözyaşları içinde toprağa verildi. Acılı baba Hayrettin Sade, başkalarının canları yanmaması için köylerinden geçen derenin çevresinde önlem alınmasını istedi.

Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale köyünde yaşayan Yadigar ve Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile bri süre aradıkları kızlarını bulamayınca jandarmaya haber verdi. Aynı gün Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve korucular, arama çalışması başlattı. İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmalarının 3'üncü gününde Nurcan'ın kaybolduğunda üzerinde olan eteği köye 5 kilometre mesafedeki dere kenarında bulundu. Arama çalışmalarının 6'ncı gününde de ise küçük kızın ayakkabısının teki Kazıkkaya ve Güllüce köyleri arasındaki bölgede bulundu.

Arama çalışmalarının dünkü 8'inci gününde ekipler, Nurcan'ın daha önce eteğinin bulunduğu derede cansız bedeniyle karşılaştı. Dere içerisindeki kaya parçasına takıldığı görülen küçük kızın cansız bedeni dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı. Acı haber üzerine olay yerine gelen anne Yadigar, baba Hayrettin ile Nurcan'ın ağabeyi ve ablaları gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Nurcan'ın cenazesi saat 23.30 sıralarında kesin ölüm nedeninin tespiti için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaklaşık 2 saat süren otopsi işleminin ardından yakınları tarafından alınan Nurcan'ın cansız bedeni, akrabalarına ait otomobilin bagajında Horasan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ANNENİN AĞITLARI YÜREKLERİ YAKTI

Nurcan'ın cenazesi bu sabah saat 08.30 sıralarında da Horasan Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla Ortakale Köyü'ne götürüldü. Cenaze aracının köye girişi sırasında anne Yadigar Sade ile yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Sade çifti ile Nurcan'ın ablaları fenalık geçirdi. Cenaze namazını kıldıran Ortakale Cami İmamı Atilla Boğazlı, "Kızımızın bulunmasında emeği geçen JAK, dalgıç polisler, AFAD ve jandarmadan Allah razı olsun. Evlerinden uzak kalıp, bu yavruyu aradılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Yavrumuz sekiz gün suların içerisinde kaldı, bu bizi çok üzdü" dedi.

MEZARA BABASI KOYDU

Minik Nurcan'ın tabutu daha sonra omuzlara alınarak, camiye yaklaşık 100 metre mesafedeki köy mezarlığına getirildi. Minik kızını elleriyle mezara koyan baba, güçlükle ayakta durdu. Kızını arayan ekiplere teşekkür eden baba Hayrettin Sade, "Devletimize ve onun çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tek isteğim köyün içerisinden geçen derenin etrafına önlem alınması. Benim canım yandı başkasının canı yanmasın" diye konuştu.

Baba Sade, başkalarının canları yanmaması için köylerinden geçen derenin çevresinde önlem alınmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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-Köyden detay görüntü

-Köy camisinden detay

-Cenaze aracanın köye gelişi

-Anne baba ve kardeşlerinin Nurcan'ın cenazesini görmeleri

-Nurcan'ın kardeşleri İbrahim ve İsmail'in ağlaması

-Baba Hayrettin Sade'nin ağlaması

-Anne Yadigar Sade'nin baygınlık geçirmesi

-Cami içerisinde cenaze namazı kılınması

-Cenazenin mezarlığa götürülmesi

-Baba Hayrettin Sade'nin Nurcan'ın cenazesini kucaklayarak mezara koyması

-Hayrettin Sade ile röp. SÜRE: 05.23 BOYUT: 647 MB Haber-Kamera: Turgay İPEK- Zafer KUMRU/SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)- ================== Sarar çiftinden 1 milyon dolar ve 1 milyon euro istemişler Eskişehir'de yüzleri maskeli silahlı 3 kişinin Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evine girip, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra darp ederek, kasadan ziynet eşyaları ile yüksek miktarda dövizi almalarıyla ilgili olarak, çiftin Moldova uyruklu çalışanları Iulia D. (34) gözaltına alındı. İki yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen erkek şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, zanlıların Sarar çiftinden 1 milyon ABD dolar ve 1 milyon euro istedikleri, alamayınca darp ederek, evdeki kasayı soydukları ortaya çıktı.

Eskişehir'de geçen cumartesi gecesi Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konuta yüzleri maskeli silahlı 3 kişi girdi. Sarar çiftinin el ve ayakların koli bandı ile bağlayan şüpheliler, darp ettikten sonra kasadan ziynet eşyası ve yüksek miktarda döviz çalarak olay yerinden kaçtı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı bir savcı görevlendirirken, emniyet ekipleri de geniş çaplı çalışma başlattı.

KASANIN ANAHTARINI SORDULAR

Olayın detayları ise yeni ortaya çıktı. İddiaya göre, Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar evde yalnızken, yüzleri maskeli 3 kişi yatak odasına gelip, çiftin ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağladı. Şüpheliler Sarar çiftinden 1 milyon ABD doları ve 1 milyon euro istedi. O kadar paraları olmadığını söyleyen Sarar çifti, zanlılar tarafından darp edildi. 3 kişi daha sonra kasanın anahtarını sordu. Zehra Sarar, anahtarın yerini bilmediğini söyleyince zanlılar çifti yine dövüp, evde arama yaptı. Şüpheliler anahtarını buldukları kasadan ziynet eşyaları ile yüksek miktarda dövizi sırt çantalarına doldurarak olay yerinden kaçtı.

MOLDOVALI ÇALIŞANA GÖZALTI

Yaklaşık 1,5 saat sonra elleri ve ayaklarındaki koli bantları makasla keserek kurtulan çift, polisi aradı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde parmak izi incelemesi yaptı. Sağlık kontrolünden geçirilen Cemalettin Sarar, yüzleri maskeli silahlı 3 kişinin eve girerek kendilerini darp ettiğini, kendi aralarında ise Bulgarca ya da ona benzer bir dil kullandıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Sarar çiftinin evinde çalıştığı iddia edilen Moldova uyruklu IuliaI.D.'yi gözaltına aldı. Ayrıca fabrika ve satış mağazasının bulunduğu çevresi tel örgülü ev ile bölgedeki tüm güvenlik ve mobese kameraları da incelemeye alındı.

INTERPOL DEVREYE GİRDİ

Sarar çiftinin evlerinin soyulmasının ardından Türk Interpol'ü de devreye girdi. Yabancı uyruklu silahlı soygun şüphelilerinin yurt dışına kaçma ihtimali nedeniyle güvenlik tedbirleri artırıldı. Eskişehir polisi, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

SARAR GRUBU'NDAN TEŞEKKÜR

Bu arada Sarar Grubu, olayın ardından gösterilen ilgi ve çalışmalar nedeniyle bir teşekkür açıklaması yayımladı. Açıklamada, " Yönetim Kurulu Başkanımız Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar Eskişehir'deki konutlarında önceden planlı olduğuna yönelik bulgular taşıyan bir saldırıya uğradılar. Saldırganların yakalanması konusunda emniyet güçlerimiz her türlü çabayı gösteriyor ve gelişmeleri de bizimle sürekli paylaşıyorlar. Bu süreçte başta Valimiz Özdemir Çakacak ve Eskişehir İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç olmak üzere bütün emniyet teşkilatına olay anından beri gösterdikleri ilgi ve üstün çaba için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız. Bu hain saldırı sonrası medya mensuplarına, ailemize gösterdikleri ilgi ve anlayış için de teşekkür ederiz. Medyaya yansıyan haberleri takiben, dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden geçmiş olsun dileklerini paylaşan tüm siyasi liderlerimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize, her mevkideki askerlerimize ve tüm dostlarımıza yanımızda olduklarını hissettirdikleri için en içten şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

DÜN GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ Haber: Engin ÖZMEN-Müslim SARIYAR/ESKİŞEHİR,(DHA) ================= Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, takla atarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Kumkısık Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'den Sarayköy yönüne giden Ömer Özer Yatkın, yönetimindeki 09 ZC 881 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen otomobildeki sürücü Yatkın ile Arzu Yatkın ve Murat Kandemir, araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından otomobilin tavanını keserek, araçta sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasından detay

- Sıkışan yaralının çıkarılması

- Sağlık ekiplerinden detay

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) =================== Zambak bahçeleri görselliğiyle büyülüyor Gülü ve lavantasıyla ünlü Isparta, son dönemde zambak bitkisiyle de adını duyurdu. Görsel güzelliğiyle dikkati çeken zambak bahçeleri, kentte büyük bir turizm hareketi başlattı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesinde 1960'lı yıllarda kurulan Robertet adlı Fransız şirket, ağırlıklı olarak gül çiçeği işliyor. Toplamda ise 40'a yakın ürünün yağının çıkartıldığı Robertet'in fabrikasına ait örnek üretim bahçeleri de bulunuyor. Firma yaklaşık 8 yıl önce Keçiborlu'da lavantalarıyla ün yapan Kuyucak Köyü'nde yaklaşık 20 dekarlık zambak bahçesi kurdu. Zamanla birkaç köyde daha oluşturulan zambak bahçeleri, görsel güzelliği dolayısıyla turizm açısından da büyük ilgi çekiyor.

PARFÜMÜN NOTALARINDAN BİRİ

Robertet firması Türkiye sorumlusu Nihat Yılmaz, Isparta'daki ilk zambak bahçesini 8 yıl önce Kuyucak Köyü'nde oluşturduklarını belirterek, Keçiborlu, Güneykent, Gümüşgün, Burdur Çanaklı gibi bölgelerde toplam 150 dekar alanda zambak bahçeleri kurduklarını kaydetti. Zambağın da gül gibi parfümeri sektöründe önemli olduğunu anlatan Nihat Yılmaz, “Parfümeri sektöründe kullanılan dipnot dediğimiz pahalı bir üründür. Zambak yağı, tıpkı gülyağı, amber gibi değerli yağlardandır. Müzikte nasıl notalar varsa parfümün de notaları vardır. Bu yağlar parfüme kokusunu vermek ve kokusunun kalıcılığını sağlamak için kullanılır" diye konuştu.

YAĞININ KİLOSU 4 BİN EURO

1 ton zambaktan 3.5 kilo yağ elde edilebildiğini belirten Yılmaz, zambak yağının kilogram fiyatının ise 4 bin Euro olduğunu kaydetti. Çıkan yağır Robertet firması aracılığıyla dünyaca ünlü Christian Dior, Chanel gibi parfümeri üreticisi firmalara satıldığını belirten Yılmaz, dünyaca ünlü parfümlerde arktık Isparta'nın gülyağı gibi zambak yağının da kullanılmaya başlandığını söyledi.

GÖRSEL AMAÇLI

Isparta'daki zambak üretiminin Robertet firmasının yıllık tüketiminin yaklaşık yüzde 2-3'ünü karşılar düzeyde olduğuna dikkat çeken Yılmaz, ağırlıklı üretimin Çin ve Fas'ta olduğunu söyledi. Isparta'da üretim alanlarını artırmayı planladıklarını ancak işçilik maliyetinin Çin ve Fas'a göre daha yüksek olduğunu aktaran Yılmaz, “Burada kurduğumuz bahçeler daha çok görsel amaçlı. Yurtdışından misafirlerimiz geldiğinde üretimlerimizle ilgili bilgi vermek, onlara göstermek için bu bahçeleri kullanıyoruz" dedi.

KAHVEDE OTURMAK YERİNE BU GÜZELLİKLERİ GÖRÜYORLAR

Zambak bahçelerinin de Isparta'da gül ve lavanta gibi son yıllarda turizmde büyük ilgi gördüğünü belirten Yılmaz, “Görsel olarak büyük ilgi çekiyor. Bahçenin kapısı açık insanlar rahatça ziyaret edebiliyor, fotoğraf çekebiliyor. Sosyal medyadan görenler, şehir hayatından uzaklaşıp doğal yaşamı görmek isteyenler geliyor. Örneğin bir adam geldi, 'Kahvede oturup gün boyu oyun oynayıp 30 lira vereceğim. Tura 30 lira veriyorum burayı ve bölgedeki birçok güzel yeri gezdiriyorlar bana. Hem günü geçiriyorum hem de temiz hava alıyorum' diyor" dedi.

ISPARTA'YA ÖZEL BİR ÜRÜN

Isparta'nın başta gül olmak üzere lavanta, zambak gibi endemik, tıbbi ve aromatik bitkilerin çok olduğu bir bölge olduğunu belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bunun da sebebi gül ve lavantada olduğu gibi iklimi, yani havası, suyu, toprağı, güneşinin çok elverişli olması. Buradaki zambak bahçesini ülkemizin başka bir yerinde göremezsiniz, Isparta'da tek. Sadece bu şekilde Isparta'da yetişiyor. Zambak 110 çeşidi olan yağlı tohumlar bitkisi bir ürün. Ancak zambakta yağ çiçeğinden alınmıyor, kökündeki soğanından çıkartılıyor. Çok önemli parfüm hammaddesidir, kalıcı kokusu vardır. Isparta'mızda gül ve lavanta gibi zambak da bölgenin özelinde bir ürün" diye konuştu.

ZAMBAK TURİZMİ 20 GÜN

Gül ve lavantada olduğu gibi zambağın mayısın ilk haftasında açtığını, 20 Mayıs'a doğru solduğunu aktaran Başdeğirmen, yaklaşık 20 günlük dönemde zambak bahçelerinin büyük ilgi gördüğünü belirtti. Başdeğirmen, “Ekonomik değeri yanı sıra turizm anlamında da büyük öneme sahipler. Lavanta, gülde olduğu gibi zambakta da insanlar sırf bu güzelliği görmek, fotoğraf çekmek ve çektirmek için buraya geliyor. Zambak kokusu, yağı ve görüntüsüyle ünlendi. Bu güzellikleri görmek için bütün vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeye davet ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Zambak tarlası görüntü

- Ziyaretçiler görüntü

- Röp: Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen

- Detay- Drone görüntüsü Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA) ======================= Yeni bisiklet gönderilen Ayşe'nin mutluluğu Şanlıurfa'da, zihinsel ve bedensel engeli kızı için kendi çabalarıyla iki kişilik bisiklet yapan ve bu şekilde haber olan Fevzi Beyunca ile kızı Ayşe Beyunca’ya (12) ismi açıklanmayan bir hayırsever tarafından bisiklet gönderildi. Bisikleti gören Ayşe, sevinç çığlıkları attı.

Şenocak Mahallesi'nde oturan 5 çocuk babası Fevzi Beyunca, zihinsel ve bedensel engelli kızı Ayşe Beyunca’yı mutlu etmek için kendi uğraşlarıyla özel bir bisiklet tasarladı ve iki ayrı bisikleti birleştirerek çift kişilik bisiklet haline getirdi. 500 liraya mal ettiği tasarım bisikletle Beyunca, arkasına oturttuğu kızının hem egzersiz yapmasını hem de sosyal hayata katılmasını sağladı. Vakitlerinin büyük bölümünü Türk bayrağı astığı bisiklet üzerinde geçiren baba ile kızın aynı anda mutluluğa pedal çevirmelerinin haberlere konu olması üzerine İstanbul'da yaşayan hayırsever bir vatandaş, Ayşe Beyunca'ya iki koltuklu yeni bir bisiklet gönderdi. İsmini açıklamayan hayırseverin gönderdiği bisikleti gören Ayşe Beyunca, sevinç çığlığı attı.

Engelli kızın babası Fevzi Beyunca, kendilerine yeni bisiklet gönderen hayırsever vatandaşa teşekkür etti.