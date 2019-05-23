DHA YURT BÜLTENİ - 9

Görüntü Dökümü

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Gözaltına alınan kişinin adliyeye sevk edilmesi

Yakalanan kaçak göçmenlerin otobüse bindirilmesi

Kamyon kasasında görüntüleri

HABER: Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)

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Antalya'ya çok yakıştı

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, bu ay sonunda yer teslimi yapılacak olan yeni emniyet müdürlüğü binasını DHA ekibine gezdirdi. 50 dönüm arazi üzerinde, 45 bin 506 metrekare inşaat alanına sahip, içinde terziden kuaföre, kondisyon salonundan kuru temizlemeye hemen her şeyin olduğu ileri teknoloji ve güvenlikli yerleşkede 3 bin 500'e yakın polis görev yapacak. 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı 8 bloktan oluşan yerleşke, çevre dostu özelliği taşıyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün Konyaaltı İlçesi Siteler Mahallesi'nde, Akdeniz Üniversitesi'nin Uncalı giriş kapısının hemen karşısında inşa edilen yeni hizmet binasını Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, açılışına sayılı gün kala Demirören Haber Ajansı'na (DHA) tanıttı. 22 Mayıs 2017 günü, dönemin İl Emniyet Müdürü olan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve binayı inşa eden Yöntem Yapı A.Ş. sahibi Cihan Oskay'ın ev sahipliğinde, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla temel atma töreni gerçekleşmişti. Sözleşmeye göre 2020 Ocak ayında bitirilmesi gereken yeni bina, 9 ay gibi daha erken bir sürede tamamlandı ve bu ay sonuna kadar da yer tesliminin yapılması bekleniyor. İnşaat maliyeti 80 milyon TL'nin üzerinde olan yüksek teknolojili ve çevre dostu yeni bina, 50 bin metrekare arsa üzerinde, 3 adet 7 katlı, 1 adet 4 katlı, 4 adet 2 katlı olmak üzere toplam 45 bin 506 metrekare kapalı kullanıma sahip 8 bloktan oluşuyor.

Yeni hizmet binasına taşınma işlemlerinin Ramazan Bayramı sonrasında başlayacağını açıklayan Antalya Emniyet Müdürü Murat Ulucan, bir-iki ay gibi bir sürede de taşınma işleminin tamamlanmasını planladıklarını söyledi. Yeni binanın inşasını başlatan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve destekleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun büyük emeği olduğunu belirterek teşekkür eden Ulucan, Antalya il genelinde görev yapan 8 bin 500 polisten yaklaşık 3 bin 500'ünün bu binada görev alacağını kaydetti.

5 YILDIZLI OTEL KONSEPTİNDE

Emniyet Müdürü Ulucan, emniyet müdürü ve müdür yardımcıları ile çocuk şube, bomba imha, özel harekat, eğitim şube ve henüz net olmamakla birlikte narkotik haricindeki diğer tüm şubelerin yeni binaya taşınacaklarını açıkladı. Yeni binanın son derece teknolojik altyapıya sahip ve 5 yıldızlı otel konseptinde olduğunu belirten Ulucan, taşınma sürecinde binanın kullanımıyla ilgili personele, birimlerine göre eğitim verileceğini kaydetti. Ulucan, binanın modern personel yemekhane, kafe, terzi, kuaför, kuru temizleme, kondisyon merkezi ve spor salonu, çok amaçlı salon, Avrupa standartlarında 24 nezarethane, avukat görüşme ve teşhis odaları, bahçede oturma ve çocuk, kapalı ve açık 500 araçlık otopark alanları, helikopter pisti içerdiğini anlattı.

SAYILI EMNİYET BİNALARINDAN

Bina camlarının Antalya sıcağına karşı güneş kırıcı özelliğe sahip panellerle korunduğunu belirten Murat Ulucan, dış cephede kullanılan taş kaplamanın ise Burdur'un Bucak ilçesinden temin edilen traverten olduğunu söyledi. Ulucan, bu doğal kaplamanın, duvardaki özel yalıtım sistemiyle birleşerek içerideki havayı dışarıya, dışarıdakini de içeriye vermeden böylece hem yazın hem de kışın içerideki sıcaklık derecesinin korunarak ciddi bir enerji tasarrufu sağlanacağını dile getirdi. Yeni binanın Türkiye'deki sayılı emniyet binalarından biri olduğunu kaydeden Ulucan, yaz aylarında taşınma işlemleri tamamlandıktan sonra da Antalya'ya yakışır bir açılış planladıklarını söyledi.

MEVCUT BİNALAR NE OLACAK?

İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, yeni binaya taşınacak birimler sonrasında boşaltılacak Uncalı'daki ve Çallı'daki hizmet binalarıyla ilgili ne yapılacağını da anlattı. Uncalı'daki binanın Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çallı'daki binanın da üst katlarının teftiş ve özel güvenlik denetlenme başkanlığı ile alt katlarının da Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü olacağını söyledi.

9 ŞİDDETİNDE DEPREME DAYANIKLI

Yeni binanın özelliklerine ilişkin bilgi veren yüklenici firma Yöntem Yapı A.Ş. Proje Müdürü Abdullah Zurnacı, duvarlardaki beton kalınlığının 30 ile 60 cm arasında değiştiğini ve temelinin yekpare beton olması için 3 gün 24 saat aralıksız temele beton atma işlemi yaptıklarını anlattı. Sözleşmeye göre 2020 Şubat ayında bitmesi gereken binanın inşaatının yaklaşık 9 ay daha önce tamamlandığını kaydeden Zurnacı, yerleşkedeki binaların Richter ölçeğine göre 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olduğunu söyledi. Enerji verimliliği ilkelerine sadık kalındığını belirten Zurnacı, "Tüm çalışma mekânları doğal havalandırma ve doğal aydınlanma koşullarına sahip. Bu sebeple binada, çalışma alanlarının farklı açılardan gün ışığını alması sağlanıyor. Cepheye entegre güneş kırıcıların kullanımı, cephe camlarında solar özellikli camların tercih edilmesi, doğal taş kaplaması altında enerji tüketim değerlerinin modellenmesiyle oluşturulan ısı kayıplarını önleyici özel kaplama yapılması, dolaşım mekanlarında harekete duyarlı aydınlatmaların tercih edilmesi, tüm binanın elektrik ve mekanik otomasyonunun tek bir merkezden kumanda edilebilmesi projenin önemli özelliklerden bazıları" dedi.

TERASLARA ÖZEL UYGULAMA

Binanın tüm teraslarında geleneksel su yalıtımı ve zemin kaplaması sistemleri yerine modern ve son teknoloji su yalıtım sistemlerinin tercih edildiğini anlatan Zurnacı, "Yüksek esneme ve aşınma kabiliyeti ile yüzde 250-800 çatlak örtme ve dilatasyon alanlarında kesin çözüm sağlamaktadır. Antalya ikliminde kış aylarındaki aşırı ve anlık sağanak halindeki yağışların etkisi, yaz yazlarındaki yüksek sıcaklık ve nem etkisi göz önünde bulundurulduğunda, uygulanan bu su yalıtım sisteminin doğruluğu ve bina ömrüne katkısı yadsınamaz bir gerçektir" diye konuştu.

GÜNDE 700- 800 KİŞİ ÇALIŞTI

Bina inşaatında günde 700- 800 civarında işçi çalıştığını da belirten Zurnacı, yüksek güvenlik ve teknolojinin yanısıra, yeşil teknoloji özelliklerine de sahip binada ciddi bir mekanik otomasyon yatırımı bulunduğuna dikkati çekti. Zurnacı, şöyle konuştu:

"Yeni hizmet binası yapım işi mevcut şartnameye göre 900 iş gününde bitirilmesi gerekmekte ise de üstün gayret ve çabalarımızla, kazıya başlanılan ilk günden bugüne 105 farklı firma ve kuruluştan alınan mal ve hizmet karşılığında, 1500'den fazla farklı çalışanın emeğiyle ve üstelik sözleşme imzalandıktan sonra projeye ilave edilen 3 bin metrekarelik kapalı alan ve bazı teknik sebeplerden ötürü emniyet teşkilatımızın talepleri doğrultusunda revize edilen proje değişikliklerinden kaynaklı süre kayıplarına rağmen bu kompleks 570 günde tamamlandı."

FOTOĞRAFLI

==== KUTU ====

8 ANA BLOKTAN OLUŞUYOR

Yaklaşık 50 bin metrekarelik alan üzerinde toplam 45 bin 506 metrekare kapalı kullanım alanına sahip yeni hizmet binası, bodrum katlar hariç, 3 adet 7 katlı, 1 adet 4 katlı, 4 adet 2 katlı olmak üzere toplam 8 ana bloktan oluşuyor. Bu blokların birbiriyle bağlantısını sağlayan 1500 metrekarelik ferah ve modern mimari çizgilerin haiz olduğu, çeşitli resmi resepsiyonların rahatlıkla düzenlenebileceği profesyonel altyapıya sahip lobisi bulunuyor.

Binada çeşitli büyüklüklerde 713 adet hizmet birimleri odası, bir kısmı kapalı toplam 500 araçlık otopark, çok amaçlı kullanım için tasarlanmış 360 kişilik konferans salonu, zemin katta dış mekana açık, tavan yüksekliği, çatı ışıklıkları ve özel havalandırma sistemiyle dizayn edilmiş aynı anda 550 kişinin oturabildiği yemek salonu olan ve istenildiği takdirde bir öğünde 1500 kişiye yemek çıkarabilecek teknik kapasiteye ve donanımlı mutfağa sahip, 18 adedi 800 kg taşıma kapasiteli, 3 adedi 1000 kg taşıma kapasiteli toplam 21 adet uzaktan izlenebilme, kontrol ve müdahale edebilme özelliği olan deprem ve yangın anında teknolojik olarak farklı güvenlik tedbirleri ile dizayn edilmiş asansör mevcut.

Teşkilat mensuplarının kullanımı için 90 metrekarelik kapalı alanı ve 145 metrekarelik açık oyun alanına sahip kreşi, terzi, bay- bayan kuaför, kuru temizleme, çamaşırhane, kafeterya, mescit vb. sosyal donatı alanlarını ve kondisyon salonlarını içerisinde barındıran yerleşke, mimari, elektrik, elektronik, mekanik ve iklimlendirme dizaynı Avrupa Birliği standartlarında olan farklı büyüklüklerde 24 adet nezarethaneye sahip. Yerleşkenin 1400 metrekarelik sığınağı bulunuyor.