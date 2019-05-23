DHA YURT BÜLTENİ - 9

Otomobiliyle 40 metreden uçuruma yuvarlandı
Muğla'daki Sakar Geçidi'nde direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobiliyle yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü 27 yaşındaki İlayda Gökpınar, kazada ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.15 sıralarında, Muğla- Marmaris Karayolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nden Muğla yönüne giden bir kafeteryada garson olan İlayda Gökpınar, yönetimindeki 35 EC 4408 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Aracın ön camından çıkabilen Gökpınar, "İmdat, ölüyorum" diye bağırmaya başladı. Genç kadının sesini duyan yol kenarında çay satışı yapan Cumhur Sarı ile bölgedeki bir dinlenme tesisinde bekçi Ali Çelik, yardıma koştu ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kazayı bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı. Alevler, çevredeki çam ağaçlarına sıçradı. Olay yerine ulaşan itfaiye ve orman ekipleri, araçtaki ve ağaçlardaki yangını söndürdü. Sağlık ekipleri ise yüzünde, kollarında ve bacaklarında yanık yarası oluşan Gökpınar'ı, sedyeyle üstteki yola 40 metre taşıyarak ambulansa yerleştirdi. Ardından Gökpınar, ambulansla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökpınar'ın, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gökpınar'ın yardımına koşanlardan Ali Çelik, "Bilinci açıktı. Uyukladığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Cam patladıktan sonra dışarı çıkmış. Vücudunda yanıklar var. Böyle bir kazada Allah korumuş" dedi.
Görüntü Dökümü
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- İtfaiye ekipleri tarafından yanan aracı söndürme çalışması
- Olay yerindeki görevli ekiplerin görüntüsü
- İlayda Gökpınar'ın sedye ile taşınması
- İlayda Gökpınar'ın fotoğrafı
Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
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Sokak cinayetinde tutuklama
Erzurum'da cadde ortasında çıkan tartışmada kalbinden bıçakladığı gencin ölümüne neden olan Zafer Çınar çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay 21 Mayıs günü merkez Yakutiye İlçesi Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. Aralarında geçmişte meydana gelen bıçaklama olayı sebebiyle mahkemelik olan İbrahim Hakkı Turgut (23) ile Zafer Çınar (24) Cumhuriyet Caddesi Kızılay İş Merkezi önünde karşılaştı. Kavgaya tutuşan gençler birbirine bıçak çekti. Kavgada Zafer Çınar, İbrahim Hakkı Turgut'u kalbinden bıçakladı. Bir anda savaş alanına dönen olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı kısa sürede yakaladı. Polis, elinden aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralanan Zafer Çınar ve 3 arkadaşını gözaltına aldı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Hakkı Turgut, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Turgut'un cenazesi dün yakınları tarafından Adli Tıp Morgundan alınarak merkez Aziziye ilçesine bağlı Süngeriş köyünde toprağa verildi. Emniyetteki ifadesi tamamlanan Zafer Çınar ve 3 arakdaşı mahkemeye çıkarıldı. Çınar, kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 arkadaşı ise serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü
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-Cep telefonu ile çekilen görüntü
-Toplanan kalabalık ve olay yerinde polislerin inceleme yapması
-Adliye binasından detay görüntüler
SÜRE: 04.08 BOYUT: 462 MB
Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)
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Kamyon kasasında balık istifi taşınan 35 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, ormanlık alana giren evden eve taşımacılık yapan bir firmaya ait kamyonu takip eden jandarma ekipleri, kamyonun kasasında balık istifi taşınan 35 kaçak göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası Köseler Mahallesi’nde ormanlık alana giren evden eve taşımacılık yapan bir firmaya ait kamyonu takibe aldı. Kassari Deresi mevkiinde durdurulan kamyonun kasasında bulunan 34 Orta Afrika Cumhuriyeti, 1 Irak uyruklu olmak üzere 35 kaçak göçmen yakalandı. 9’u çocuk, 10’u kadın, 16’sı erkek göçmen havasız kalmaları nedeniyle bitkin halde bulunurken, jandarma aracı kullanan T.T.’yi gözaltına aldı. Kadınlardan birinin hamile olduğu anlaşılırken, 35 göçmen sağlık kontrolünden geçirilerek otobüsle Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. Gözaltına alınan olayın organizatörlüğünü yapan T.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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Gözaltına alınan kişinin adliyeye sevk edilmesi
Yakalanan kaçak göçmenlerin otobüse bindirilmesi
Kamyon kasasında görüntüleri
HABER: Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)
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Antalya'ya çok yakıştı
Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, bu ay sonunda yer teslimi yapılacak olan yeni emniyet müdürlüğü binasını DHA ekibine gezdirdi. 50 dönüm arazi üzerinde, 45 bin 506 metrekare inşaat alanına sahip, içinde terziden kuaföre, kondisyon salonundan kuru temizlemeye hemen her şeyin olduğu ileri teknoloji ve güvenlikli yerleşkede 3 bin 500'e yakın polis görev yapacak. 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı 8 bloktan oluşan yerleşke, çevre dostu özelliği taşıyor.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün Konyaaltı İlçesi Siteler Mahallesi'nde, Akdeniz Üniversitesi'nin Uncalı giriş kapısının hemen karşısında inşa edilen yeni hizmet binasını Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, açılışına sayılı gün kala Demirören Haber Ajansı'na (DHA) tanıttı. 22 Mayıs 2017 günü, dönemin İl Emniyet Müdürü olan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve binayı inşa eden Yöntem Yapı A.Ş. sahibi Cihan Oskay'ın ev sahipliğinde, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla temel atma töreni gerçekleşmişti. Sözleşmeye göre 2020 Ocak ayında bitirilmesi gereken yeni bina, 9 ay gibi daha erken bir sürede tamamlandı ve bu ay sonuna kadar da yer tesliminin yapılması bekleniyor. İnşaat maliyeti 80 milyon TL'nin üzerinde olan yüksek teknolojili ve çevre dostu yeni bina, 50 bin metrekare arsa üzerinde, 3 adet 7 katlı, 1 adet 4 katlı, 4 adet 2 katlı olmak üzere toplam 45 bin 506 metrekare kapalı kullanıma sahip 8 bloktan oluşuyor.
Yeni hizmet binasına taşınma işlemlerinin Ramazan Bayramı sonrasında başlayacağını açıklayan Antalya Emniyet Müdürü Murat Ulucan, bir-iki ay gibi bir sürede de taşınma işleminin tamamlanmasını planladıklarını söyledi. Yeni binanın inşasını başlatan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve destekleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun büyük emeği olduğunu belirterek teşekkür eden Ulucan, Antalya il genelinde görev yapan 8 bin 500 polisten yaklaşık 3 bin 500'ünün bu binada görev alacağını kaydetti.
5 YILDIZLI OTEL KONSEPTİNDE
Emniyet Müdürü Ulucan, emniyet müdürü ve müdür yardımcıları ile çocuk şube, bomba imha, özel harekat, eğitim şube ve henüz net olmamakla birlikte narkotik haricindeki diğer tüm şubelerin yeni binaya taşınacaklarını açıkladı. Yeni binanın son derece teknolojik altyapıya sahip ve 5 yıldızlı otel konseptinde olduğunu belirten Ulucan, taşınma sürecinde binanın kullanımıyla ilgili personele, birimlerine göre eğitim verileceğini kaydetti. Ulucan, binanın modern personel yemekhane, kafe, terzi, kuaför, kuru temizleme, kondisyon merkezi ve spor salonu, çok amaçlı salon, Avrupa standartlarında 24 nezarethane, avukat görüşme ve teşhis odaları, bahçede oturma ve çocuk, kapalı ve açık 500 araçlık otopark alanları, helikopter pisti içerdiğini anlattı.
SAYILI EMNİYET BİNALARINDAN
Bina camlarının Antalya sıcağına karşı güneş kırıcı özelliğe sahip panellerle korunduğunu belirten Murat Ulucan, dış cephede kullanılan taş kaplamanın ise Burdur'un Bucak ilçesinden temin edilen traverten olduğunu söyledi. Ulucan, bu doğal kaplamanın, duvardaki özel yalıtım sistemiyle birleşerek içerideki havayı dışarıya, dışarıdakini de içeriye vermeden böylece hem yazın hem de kışın içerideki sıcaklık derecesinin korunarak ciddi bir enerji tasarrufu sağlanacağını dile getirdi. Yeni binanın Türkiye'deki sayılı emniyet binalarından biri olduğunu kaydeden Ulucan, yaz aylarında taşınma işlemleri tamamlandıktan sonra da Antalya'ya yakışır bir açılış planladıklarını söyledi.
MEVCUT BİNALAR NE OLACAK?
İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, yeni binaya taşınacak birimler sonrasında boşaltılacak Uncalı'daki ve Çallı'daki hizmet binalarıyla ilgili ne yapılacağını da anlattı. Uncalı'daki binanın Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çallı'daki binanın da üst katlarının teftiş ve özel güvenlik denetlenme başkanlığı ile alt katlarının da Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü olacağını söyledi.
9 ŞİDDETİNDE DEPREME DAYANIKLI
Yeni binanın özelliklerine ilişkin bilgi veren yüklenici firma Yöntem Yapı A.Ş. Proje Müdürü Abdullah Zurnacı, duvarlardaki beton kalınlığının 30 ile 60 cm arasında değiştiğini ve temelinin yekpare beton olması için 3 gün 24 saat aralıksız temele beton atma işlemi yaptıklarını anlattı. Sözleşmeye göre 2020 Şubat ayında bitmesi gereken binanın inşaatının yaklaşık 9 ay daha önce tamamlandığını kaydeden Zurnacı, yerleşkedeki binaların Richter ölçeğine göre 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olduğunu söyledi. Enerji verimliliği ilkelerine sadık kalındığını belirten Zurnacı, "Tüm çalışma mekânları doğal havalandırma ve doğal aydınlanma koşullarına sahip. Bu sebeple binada, çalışma alanlarının farklı açılardan gün ışığını alması sağlanıyor. Cepheye entegre güneş kırıcıların kullanımı, cephe camlarında solar özellikli camların tercih edilmesi, doğal taş kaplaması altında enerji tüketim değerlerinin modellenmesiyle oluşturulan ısı kayıplarını önleyici özel kaplama yapılması, dolaşım mekanlarında harekete duyarlı aydınlatmaların tercih edilmesi, tüm binanın elektrik ve mekanik otomasyonunun tek bir merkezden kumanda edilebilmesi projenin önemli özelliklerden bazıları" dedi.
TERASLARA ÖZEL UYGULAMA
Binanın tüm teraslarında geleneksel su yalıtımı ve zemin kaplaması sistemleri yerine modern ve son teknoloji su yalıtım sistemlerinin tercih edildiğini anlatan Zurnacı, "Yüksek esneme ve aşınma kabiliyeti ile yüzde 250-800 çatlak örtme ve dilatasyon alanlarında kesin çözüm sağlamaktadır. Antalya ikliminde kış aylarındaki aşırı ve anlık sağanak halindeki yağışların etkisi, yaz yazlarındaki yüksek sıcaklık ve nem etkisi göz önünde bulundurulduğunda, uygulanan bu su yalıtım sisteminin doğruluğu ve bina ömrüne katkısı yadsınamaz bir gerçektir" diye konuştu.
GÜNDE 700- 800 KİŞİ ÇALIŞTI
Bina inşaatında günde 700- 800 civarında işçi çalıştığını da belirten Zurnacı, yüksek güvenlik ve teknolojinin yanısıra, yeşil teknoloji özelliklerine de sahip binada ciddi bir mekanik otomasyon yatırımı bulunduğuna dikkati çekti. Zurnacı, şöyle konuştu:
"Yeni hizmet binası yapım işi mevcut şartnameye göre 900 iş gününde bitirilmesi gerekmekte ise de üstün gayret ve çabalarımızla, kazıya başlanılan ilk günden bugüne 105 farklı firma ve kuruluştan alınan mal ve hizmet karşılığında, 1500'den fazla farklı çalışanın emeğiyle ve üstelik sözleşme imzalandıktan sonra projeye ilave edilen 3 bin metrekarelik kapalı alan ve bazı teknik sebeplerden ötürü emniyet teşkilatımızın talepleri doğrultusunda revize edilen proje değişikliklerinden kaynaklı süre kayıplarına rağmen bu kompleks 570 günde tamamlandı."
FOTOĞRAFLI
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8 ANA BLOKTAN OLUŞUYOR
Yaklaşık 50 bin metrekarelik alan üzerinde toplam 45 bin 506 metrekare kapalı kullanım alanına sahip yeni hizmet binası, bodrum katlar hariç, 3 adet 7 katlı, 1 adet 4 katlı, 4 adet 2 katlı olmak üzere toplam 8 ana bloktan oluşuyor. Bu blokların birbiriyle bağlantısını sağlayan 1500 metrekarelik ferah ve modern mimari çizgilerin haiz olduğu, çeşitli resmi resepsiyonların rahatlıkla düzenlenebileceği profesyonel altyapıya sahip lobisi bulunuyor.
Binada çeşitli büyüklüklerde 713 adet hizmet birimleri odası, bir kısmı kapalı toplam 500 araçlık otopark, çok amaçlı kullanım için tasarlanmış 360 kişilik konferans salonu, zemin katta dış mekana açık, tavan yüksekliği, çatı ışıklıkları ve özel havalandırma sistemiyle dizayn edilmiş aynı anda 550 kişinin oturabildiği yemek salonu olan ve istenildiği takdirde bir öğünde 1500 kişiye yemek çıkarabilecek teknik kapasiteye ve donanımlı mutfağa sahip, 18 adedi 800 kg taşıma kapasiteli, 3 adedi 1000 kg taşıma kapasiteli toplam 21 adet uzaktan izlenebilme, kontrol ve müdahale edebilme özelliği olan deprem ve yangın anında teknolojik olarak farklı güvenlik tedbirleri ile dizayn edilmiş asansör mevcut.
Teşkilat mensuplarının kullanımı için 90 metrekarelik kapalı alanı ve 145 metrekarelik açık oyun alanına sahip kreşi, terzi, bay- bayan kuaför, kuru temizleme, çamaşırhane, kafeterya, mescit vb. sosyal donatı alanlarını ve kondisyon salonlarını içerisinde barındıran yerleşke, mimari, elektrik, elektronik, mekanik ve iklimlendirme dizaynı Avrupa Birliği standartlarında olan farklı büyüklüklerde 24 adet nezarethaneye sahip. Yerleşkenin 1400 metrekarelik sığınağı bulunuyor.
Görüntü Dökümü
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Yeni emniyet binası drone görüntüsü
Emniyet müdürü yeni binayı gezerken görüntüsü
Bina hattında bilgi alırken görüntüsü
Nezarethanelerden görüntü
Bina iç ve dış detay görüntüler
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Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)
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Artvin'in 3'üncü Karagöl'ü ziyarete açılıyor
Artvin'in Borçka ve Şavşat ilçelerinde bulunan, doğal güzelliğiyle görenleri hayran bıraktıran Karagöllere bir yenisi daha eklendi. Murgul ilçesi Damar köyündeki Tiryal Dağı eteğinde yer alan kentteki 3'üncü Karagöl, çalışmaların ardından turizme kazandırılacak.
Artvin'in önemli turizm merkezleri Borçka ve Şavşat ilçelerindeki Karagöllere yenisi eklendi. Murgul ilçesi Damar köyündeki Tiryal Dağı eteğinde, çam ormanlarının gölgesinde yer alan kentteki 3'üncü Karagöl'ün turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Göl, çevre düzenlemeleri ve yol çalışmalarının ardından yerli- yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.
Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi Meslek Yüksekokulu Turizm Otelcilik Uygulama Bölümü Öğr. Gör. Ceyhun Akyol Damar köyündeki Karagöl’'ün turizm açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Akyol, "Damar köyü turizm açısından büyük önem taşıyor. Keşfedilmemiş güzelliklerin barındığını bir yer. Özellikle Damar Karagöl’ün saklı cennet. Yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekebilecek bir yer. Kaliteli, konforlu ve geleneksel yaşam çevreleri oluşturma konusunda hep birlikte çalışma yapılmalı"dedi.
Görüntü Dökümü
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Drone ile Karagöl detayları
Göl detayları
Vatandaşlarla röp.
Detaylar
Haber-Kamera: Buket ÇELİK ARTVİN DHA
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