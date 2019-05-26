DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ÖNCÜPINAR'DAN BAYRAMLAŞMAYA GİDEN SURİYELİ SAYISI 10 BİN OLDU RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Geçişler, 9 gündür devam ederken, şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı, 10 bine ulaştı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelerek, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına gelenler, işlemlerini yaptırdıktan sonra Suriye tarafına geçti. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 18 Mayıs Cumartesi günü başlayan geçişlerde, şu ana kadar 10 bin kişinin bayram için ülkesine gittiği belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Koşarak sıra için gidişleri

- Kuyruklardan görüntü

- Götürdükleri Eşyalar

- Yaşlılara Polis yardımı

- Yapılan röportaj

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:386MB ============================================== 2)BARAJ GÖLÜNDE KAYBOLAN EVİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

VAN'ın Erciş ilçesinde düştüğü baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'i (7) arama çalışmaları sürüyor. Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik Baraj Gölü'nde meydana geldi. Baraj gülü kıyısında koyun otlatan çoban Esat Çiçek'in yanındaki kızı Evin, dengesini kaybedip suya düştü. Kızını kurtarmayı başaramayan Esat Çiçek, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmalara, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı timi ve AFAD ekiplerinin de katılacağı bildirildi. Görüntü Dökümü

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-Barajda yapılan çalışmalar

-Baraj çevresi

-Yapılan aramalar

-Çevreden ve botla yapılan aramalardan detaylar Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- ============================================== 3)KADINLARDAN, SURİYE'DE GÖREVLİ ASKERE SICAK YEMEK

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde bir araya gelen kadınlar, Suriye'de görevli askerlere sıcak yemek gönderdi.

İslahiye bazıları oğulları Suriye'de görev yapan anneler, Ramazan ayında sınır ötesinde Suriye’de bulunan askerlere; içliköfte, sarma, dolma, lahmacun, börek ve tatlı hazırladılar. İslahiye Belediyesi Parkında bir araya gelen kadınlar kendi mutfaklarında hazırladıkları yemekleri, Komando Uzman Çavuş Fatih Furkan Ergün’ün İslahiye’de oturan annesi Hacer Ergün aracılığıyla Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiklere ulaştırdı. Görüntü Dökümü

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- Belediye Parkı

- Kadınlar ve hazırladıkları yemek ve tatlılar

- Fetiye Erdoğan tarafından yemeklerin tanıtımı

- Fetiye Erdoğan ile röp

- Kadınlar kendi hazırladıkları yemekleri anlatması

- Yemeklerin araca yüklenerek gönderilmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU :362 MB 4)KAZADA YARALANAN İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ GAZİANTEP'te yangına müdahaleye giden itfaiye aracının duvara çarpması sonucu yaralanan itfaiye eri Ömer Balaban (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. aza, Perşembe günü 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda meydana geldi. Bir fabrikada çıkan yangına müdahaleye giden Ömer Balaban yönetimindeki 27 C 3709 plakalı itfaiye aracı, kontrolden çıkıp, önce kaldırıma, ardından duvara çarptı. Kazada, Ömer Balaban ile yanındaki itfaiye amiri Ömer Yaşar yaralandı. Yarılılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ömer Balaban, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren 4 çocuk babası Balaban'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu

- Ömer Balaban'ın fotoğrafı

- Cezazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 77 MB ====================================================== 5)OTAĞDA İLK KONSER KIRGIZ SANATÇIDAN VAN'ın Muradiye ilçesinde geleneksel Türk kültürünü canlandırmak için hayata geçirilen Atayurt Projesi kapsamında göl kıyısına oluşturulan otağlar misafirlerini ağırlamaya başladı. Bölge turizmine de katkı sunmak için oluşturulan alanda ilk konseri Kırgız sanatçı Gulzada Ryskulova verdi.

Muradiye Kaymakamı Harun Yücel tarafından, ilçenin Van Gölü kıyısındaki Ünseli Mahallesi'nde hayata geçirilen Atayurt Projesi kapsamında oluşturulan otağlar misafirlerini ağırlıyor. Mavi ve yeşilin buluştuğu 50 dönüm arazi üzerine kurulan 8 otağ ile binicilik, okçuluk faaliyetlerinin yapıldığı alana tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayrağı da bulunuyor. Kurulan 8 otağ, Kırgızıstan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, ortadaki büyük otağ ise Türkiye'yi simgeliyor. Otağda konaklamak için gelenler, yöresel kıyafetli kişiler tarafından atlarla, yöresel yemeklerle karşılanıyor. Aynı zamanda at biniciliği, okçuluk, paintball gibi hizmetlerden de yararlanıyor. Atayurdunu merak edip gelen turistler burada 2 bin yıl öncesine gidip nostalji yaşıyor.