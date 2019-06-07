DHA YURT BÜLTENİ-9 

Sis lambası direğine çarpan minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Bolu Dağı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki sis lambasının bulunduğu direğe çarpıp, devrildi. Aarçataki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Serkan Kısa yönetimindeki 34 NOC 553 plakalı minibüs, yol kenarında bulunan sis lambasının bulunduğu direğe çarparak devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Serkan Kısa hayatını kaybederken, eşi Sultan Kısa ve çocukları Senanur Kısa ile Sadık Ali Kısa yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralanan anne ve çocuklarına ilk müdahalede bulunarak Düzce ve Bolu’da bulunan hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekibi Serkan Kısa’nın cenazesini araçtan çıkardı. Kısa’nın cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yapan aracın görüntüsü

Yaralıların görüntüsü

Hayatını kaybeden sürücünün eşi Sultan Kısa’nın eşine bakarken görüntüsü

Polis ve itfaiye ekiplerinin görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

============================== 4 işçinin öldüğü yangın sonrası fabrika sahibi gözaltında Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 4 işçinin yangında yaşamını yitirdiği tekstil fabrikasında soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangınla ilgili soruşturma kapsamında, fabrika sahibi ve binayı kiralayan kişi gözaltına alındı. Çayırova'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ev tekstil ürünleri üretimi yapılan fabrikada dün yangın çıktı. Alevler, 4,5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrikada mahsur kalan 4 işçi, yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen 5 işçi de hastanede tedaviye alındı. İşçilerin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 4 işçiden 3'ünün Suriye uyruklu, 1'inin ise Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi. Otopsi sonucu işçilerin kimlikleri belirlenecek. SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan bugün fabrikada soğutma çalışmalarına devam edilirken, enkazdan hala dumanların yükseldiği görüldü. Bir ara enkazdan küçük alevler yükselirken, itfaiye ekibi su tuttu.

FABRİKA SAHİBİ GÖZALTINDA

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangınla ilgili 2 savcı görevlendirirken, 30 kişinin ifadesi alındı. Fabrikanın sahibi ile binayı kiraya veren kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, kaçak olarak çalıştığı öğrenilen 8 yabancı uyruklunun, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. Görüntü Dökümü

-Fabrikanın görüntüsü

-Küçük alevler

-Fabrikadan dumanların yükselmeye devam etmesi

HABER: Ergün AYAZ-Haluk TURGUT/KAMERA: Alişan KOYUNCU/ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA) ============================== Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis memuru, şehit oldu Gaziantep'te, önceki gece iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurularak ağır yaralanan polis memuru Ekrem Kurtoğlu (39), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı. Kurtoğlu'nun şehit olmasının ardından serbest bırakılan diğer 3 şüpheli için de bugün yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

?Kolejtepe Mahallesi Başkarakol kavşağında Çarşamba gecesi iki grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ekipte yer alan polis memuru 3 çocuk babası Ekrem Kurtoğlu, kim tarafından kullanıldığı belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Kurtoğlu, ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan 5 kişi ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ŞEHİT OLDU

Polis memuru Ekrem Kurtoğlu, bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Ailesini, yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğan şehit polis memuru, bugün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yapılacak törenin ardından ikindi vakti Yeşilkent Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kurtoğlu'nun şehit olmasının ardından serbest bırakılan 3 şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.