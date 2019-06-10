DHA YURT BÜLTENİ - 9

Trafikte makas atan TIR'ın görüntüsü kamerada Antalya'da bir TIR'ın trafikteki tehlikeli manevraları, bir motosikletin kamerasına yansıdı. Görüntülerden yola çıkan polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Polisi harekete geçiren görüntüler, Antalya'nın Kemer ilçesi ile Kumluca ilçesi arasındaki Olimpos karayolu üzerinde çekildi. Bir motosikletin kamerasına yansıyan görüntülerde, 15 PF 830 plakalı TIR'ın trafikte sürekli şerit değiştirerek tehlikeli manevralar yaptığı anlar yer aldı. TIR sürücüsü, diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Uzun süre tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra hızlanıp makas atarak gözden kayboldu.

Bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyahn görüntülerden yolya çıkan polis, TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Tırın makas atarak trafikte ilerlemesi

-Karşı şeritten gelen bir otomobili sıkıştırması

-Tırın tehlikeli manevra yapması

-Detaylar '112 MB// 1 DK 12 SN' Haber: Bülent TATOĞULLARI- ANTALYA-DHA) =====================

Öykü Arin'e annesinden müzik eğitimi Antalya'da, lösemi tedavisi gören Öykü Arin (4), hastanedeki steril odasında annesi Eylem Şen Yazıcı'dan müzik eğitimi aldı. Yazıcı, kızına çalgılarla ilgili bilgi verdi.

İzmir'de geçen yıl lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin'in tedavisi, Medical Park Antalya Hastanesi'nde sürdürülüyor. Hastanedeki steril odasında 11 Nisan'dan beri kalan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da anne Eylem Şen'den yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca geçen hafta baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Naklin tutup tutmadığı yaklaşık 1 aya kadar belli olacak. Öykü Arin'e donör arayışı ise halen sürüyor.

Hastane odasında resim yapan, enstrüman çalan Öykü Arin'e, sanat atölyesinin sahibi Asya Dalgıç tarafından oyuncak piyano hediye edildi. Gönderdiği mektupta iyileştikten sonra Öykü Arin'e piyano dersi vereceğini kaydeden Dalgıç, üflemeli ve telli çalgıların özellikleri hakkında da bilgi verdi. Annesi Eylem Şen Yazıcı, kızına çalgılarla ilgili bilgileri anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Eylem Şen Yazıcı, 'İlk piyano dersimizi yaptık Asya Öğretmen, ikincisini bekliyoruz' paylaşımında bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Öykü Arin'den görüntü Haber: Aslı DURAN- Kamera: ANTALYA-DHA) ==================== Patenle tehlikeli yolculuk Bartın’da otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenli genç, görenleri tedirgin etti. Tehlikeli yolculuk cep telefonuyla görüntülendi.

Dün gece Bartın Çatmaca kavşağında seyir halindeki otomobilin arkasına tutunan patenli genç, bu şekilde yolculuk yaptı. Yaklaşık 60 kilometre hızla seyreden otomobilin arkasında tutunarak patenle kayan genç, diğer sürücülerin kornalı uyarısına aldırmadan tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. Ölümüne yolculuk otomobilin trafik ışıklarında durmasıyla sona erdi. Patenli gençler daha sonra şehir merkezine doğru ilerledi. Görüntü Dökümü

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Cep telefonu görüntüsü, otomobile tutunarak ilerleyen gençten görüntü Süre 1.02/Boyut 32 MB Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) =================== Antalya'da faytonculuk sona erdi Antalya'da yıllardır tartışma konusu olan faytonculuk, bugün itibarıyla sonlandırıldı. Belediye ekipleri, faytonların beklediği Saat Kulesi önünde temizlik yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, 24 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, faytonların bugün itibarıyla kaldırılacağını duyurmuştu. Başkan Böcek, faytoncuların belediyede istihdam edileceğini, faytonlara koşulan atların da hayvanat bahçesine alınacağını kaydetmişti.

Dün akşam saatlerine kadar son kez faytonlarını kullanan faytoncular, bu sabahtan itibaren her zaman müşteri bekledikleri Saat Kulesi önündeki tramvay durağına gelmedi. Belediye temizlik ekipleri, atların neden olduğu kokuyu gidermek için alanda çalışma başlattı. Alanı tazyikli suyla yıkayan ekipler, daha sonra kara sinekler için bölgede ilaçlama yapacak.

ZABITA VE POLİS BÖLGEDE NÖBETTE

Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtalar da Saat Kulesi önünde beklemeye başladı. Bazı zabıtalar faytonların gezinti yaptığı güzergahta hareket halinde bulundu. Zabıtaların yanı sıra polisler de olumsuz bir duruma karşı bölgede nöbete başladı.

Antalya'da özellikle yaz aylarında bazı faytonların aşırı sıcağa rağmen çalıştırılması birçok kesim tarafından eleştiriliyordu. Faytonlardaki atların dönem dönem yaşadığı sıkıntılar, amatör kameralarca görüntülendi. Hayvanların yaşadığı eziyetler, uzun yıllardır özellikle hayvanseverlerin gündeminden düşmedi.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Bölge esnafı ve caddeden geçenler de uygulamanın son bulmasını olumlu karşıladı. Neşet Altuntaş adlı vatandaş, "Çok iyi oldu. Antalya'nın göbeğine yakışmıyordu. Atlar için de iyi oldu" dedi. Ramazan Günal ise "Faytonculuk kültürü Antalya'da yoktu. Turistlere zulüm yapıyorlardı, hayvanları dövüyor, yem vermiyorlardı. Buraya pisliyordu. Kaldırmakla iyi yapmışlar" dedi. Sezai Ünal da "Burası Türkiye'nin gözbebeği, ama kokudan duramıyoruz. Bölgede kötü bir görüntü vardı. Faytoncuların da paraya ihtiyacı var, onlara başka yerde iş bulunsun. Belediyeyi kutluyorum" diye konuştu.