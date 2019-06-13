DHA YURT BÜLTENİ - 9

İnşaatta elektrik akımına kapılan Yasin, öldü Şanlıurfa'da, evlerinin yakınındaki inşaat halindeki binada oynarken prize dokunan 12 yaşındaki Yasin Demir, akıma kapılıp yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Demir, evlerinin yakınındaki inşaat halindeki binada oynarken prize dokununca akıma kapıldı. Demir'in çığlıkları üzerine inşaata koşan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Demir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yasin Demir'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Görüntü Dökümü

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-Adli tıp kurumu

-Cenaze aracın gelmesi

-Yakınlarının bahçede beklemesi

-Genel ve detay görüntüler Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA) ==================== Otoyol şantiyesinden 1 kilometrelik kablo çaldılar İzmit'te, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı şantiye sahasında 250 bin TL değerinde, 1 kilometre uzunluğunda ve 4 ton ağırlığındaki yüksek gerilim bakır kablo bobinini vinçle çalan 2 hırsız yakalandı.

Olay, 1 Haziran günü İzmit Sepetçi Mahallesi'ndeki Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, şantiyenin eski çalışanları oldukları öğrenilen Ş.T.(33) ve U.D.(32), gece geç saatlerde şantiyeye geldi. Eski çalışan olmaları nedeniyle gece bekçisini tanıyan ve halen şantiyede çalıştıklarını söyleyerek içeri giren 2 kişi, yanlarında getirdikleri kiralık vinç ile şantiye sahasındaki 1 kilometre uzunluğunda ve 4 ton ağırlığındaki yüksek gerilim hatlarında kullanılan bakır kablo bobinini çaldı.

Ertesi gün şantiyeye gelen yetkililer, 250 bin TL değerindeki kablo bobininin yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirlediği Ş.T. ve U.D.'nin İzmit Alikahya'da bulunan evlerine baskın düzenledi. Gözaltına alınan Ş.T.ve U.D. emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların asayişten çıkışı

- Detay Haber:Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ==================== Çalınan otomobili 2 yıl sonra bulundu İstanbul'da kiralandıktan sonra bir daha geri verilmeyerek çalınan otomobil, 2 yıl sonra bulunarak sahibi Caner Ebrem'e teslim edildi. Otomobiline kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Caner Ebrem, "Umudumuzu kesmiştik araçtan. Parçalandığını düşünüyorduk ama Allah'a şükürler olsun bulundu" dedi.

İstanbul'da oto kiralama işiyle uğraşan Caner Ebrem, sahibi olduğu 4 otomobilini 2017 yılında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kiralanması için bir oto kiralama şirketine verdi. Şirket sahibinin, kiralanan araçlardan 2'sinin geri gelmediğini söylemesi üzerine Caner Ebrem, polise çalıntı ihbarında bulundu. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada çalınan araçlardan birisi, geçen yıl İstanbul'da bulundu.

2 YIL SONRA BULUNDU

Geçen hafta Bolu'nun giriş ve çıkış noktalarında bulunan Plaka Tanıma Sistemi ikiz plaka uyarısı verdi. İkiz plaka uyarılarını tarayan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracı Sümer Mahallesi'nde bulunan bir parkın yanında buldu. Araç üzerinde yapılan incelemede, şase numarasından otomobilin 2 yıl önce İstanbul'dan çalındığı tespit edildi. Otomobilin sahibinin Caner Ebrem olduğu belirlendi. Araç emniyet müdürlüğünün otoparkına çekildi. Araç sürücüsü E.K. ise, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. E.K.'nin ifadesinde, aracı birinden alacağı karşılığında aldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"UMUDUMUZU KESMİŞTİK"

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da olan Caner Ebrem'e otomobilinin bulunduğunu söyleyerek Bolu'ya davet etti. Otomobil emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ebrem'e teslim edildi. Otomobiline 2 yıl sonra kavuşan Ebrem, "Umudumuzu kesmiştik araçtan. Parçalandığını düşünüyorduk ama Allah'a şükürler olsun bulundu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilden görüntüler

-Teslim edilmesi

-Röp.

-Aracın gitmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ==================== Tekirdağ'da deniz polisi trol ağları ele geçirdi Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Marmara Denizi'nde yaptıkları denetimde, denizlerdeki canlılarının bir kısmının yok olmasına sebep olan ve pek çoğunu da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan trol ağları ele geçirdi.

Teknelere çelik halatlarla bağlanan yassı tahtalarla denizin dibini tarayarak yavru balıklar dahil önüne çıkan tüm deniz canlılarını içine alacak şekilde yapılan trol avcılığı, aynı zamanda deniz canlılarının yaşam alanlarının ve yumurtalarının da yok olmasına neden oluyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yarattığı zarar nedeniyle Marmara Denizi'nde tamamen yasaklanan trol avcılığının önüne geçmek için her gün yaptıkları rutin devriyeler dışında, bu yönde gelen her ihbarı değerlendirerek aktif bir mücadele yürütüyor. Dalgıç polis ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi sahil bandında tekneleri ile yaptıkları kontrol ve tarama çalışmaları sırasında, Beyazköy mevkisinde kıyıya yakın bir nokta da, su altına gizlenmiş trol ağları ve malzemeleri ele geçirdi. Deniz polisi bu malzemeleri teknelerine alarak kıyıya çıkarıp el koydu.

Polis, ağaları koyanları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Polisin deniz ve kıyıda kontrol çalışmaları

- Polisin ele geçirdiği trol ağları

- Ağların tekneye alınması

- Ağların kıyıya getirilmesi

- Detay görüntüleri Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) ==================== Gaziantep'te havadan trafik denetimi Gaziantep'te, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince drone ile havadan denetim yapıldı.

Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında kentte Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince havadan drone kullanılarak denetim yapıldı. Denetimlerde sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, ağır taşıtların uygunsuz şeritte kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı gibi hatalı harekette bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı. Görüntü Dökümü:

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- Yaya geçitlerindeki denetimler

- Polislerin yayalara yol vermeyen araçlara ceza yazması

- Hatalı sollama yapan araçlar

- Şerit ihlali yapan kamyonlar

- Makas atan otomobil

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN/GAZİANTEP-DHA ==================== Park halindeki araca zarar gelmemesi için etrafını brandayla kapattılar Isparta'da yol ve kaldırım kenarlarındaki otları temizleyen iki belediye personelinin park halindeki otomobilin zarar görmemesi için yaptıkları, araç sahibini ve görenleri duygulandırdı. Aracın etrafını brandayla kapatan personelin çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar, dün Işıkkent Mahallesi'nde yol kenarında ve kaldırımda bulunan otları temizledi. Çalışma sırasında çim kesme makinesiyle otları biçen 2 personel, park halindeki aracın zarar görmemesi için çevresini brandayla kapattı. Yanlarında getirdikleri tahmin edilen brandayla aracın çevresini kapatan personel, çim kesme makinesinin savuracağı parçaların otomobile çarpıp zarar vermesinin önüne geçti.

'BENİ ÇOK DUYGULANDIRDILAR'

Aracın sahibi, güvenlik kamera sistemleri işiyle uğraşan Süleyman Uğur, akşam eve döndüğünde mahallede temizlik çalışması yapıldığını öğrendiğini ve aracı park halinde olduğu için evinin önünün nasıl temizlendiğini merak ederek güvenlik kamerasını incelediğini söyledi. Süleyman Uğur, "Arabam evimin önünde park halinde olduğu için 'Acaba temizlik yapabildiler mi' diye güvenlik kamerasından bakmak istedim. Temizlik personelleri arabam zarar görmesin diye brandayla korumaya çalışmış. Çok şaşırdım. Ne güzel temizlemişler. Hem kaldırımları hem yollarımızı pırıl pırıl etmişler. Hem Isparta Belediyesi'ne hem de Temizlik İşleri personellerine çok teşekkür ediyorum. Beni çok duygulandırdılar" dedi.