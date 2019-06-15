DHA YURT BÜLTENİ - 9

İngiltere'nin Başbakan adayı Johnson'a, ata memleketi Çankırı'dan destek İingiltere'de istifa eden Theresa May'in yerine Başbakan olması beklenen Boris Johnson'a, ata memleketi Çankarı'nın Kalfat köyünden destek geldi. Kökeni Çankırı'ya uzanan Johnson'un, Kalfat köyünden Londro'ya uzanan hikayesini köylüler anlattı.

İngiltere'de yaşayan farklı etnik kimliklerin simgesi olarak görülen eski Londra Belediye Başkanı ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın kökeni, Çankırı'nın Kalfat köyüne uzanıyor. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif ve Dahiliye nazırlığı (bakanlığı) yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813 yılında Çankırı'nın Kalfat köyünde dünyaya geldi. Hacı Ahmet Rıza Efendi'nin oğlu Ali Kemal'in torununun torunu olan Johnson'ın, şimdi İngiltere'de Avrupa Birliği'nden çıkma anlamına gelen Brexit süreciyle boşalan Başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor.

Başbakanlık için en güçlü aday konumundaki Boris Johnson'a, ata memleketi Kalfat köyünden de destek geldi. Kalfat köyü sakinleri, soyu Osmanlı'ya ve Kalfat köyüne uzanan Johnson'ın hikayesini anlattı. Johnson'ın büyük dedesi Hacı Ahmet Efendi'nin yaşadığı köyün sakinleri, Başbakanlık yarışında Johnson'ı gönülden desteklediklerini belirterek, koltuğa oturması ardından köyüne beklediklerini söyledi.

KALFAT'TAN LONDRA'YA UZANAN HİKAYE

Kalfat köyünün eski muhtarı Adem Karaağaç, Johnson ile akrabalıklarının dedesi ve ananesine dayandığını söyledi. Karaağaç, dedesi ile amca çocukları olduklarını söylediği Johnson'ın hikayesini şöyle anlattı:

"Osmanlı zamanında köyümüzde doğan Hacı Ahmet Rıza Efendi, henüz 12 yaşındayken İstanbul'a gider. Mum üretimi ile uğraşan Ahmet, sarayın aydınlatılması için mum ticareti yapmaya başlar. Sarayla organik bağ içerisinde olan Ahmet, çocuğu Ali Kemal'e iş arar ve sarayda iş bulur. Zeki ve başaralı olduğu anlaşılan Ali Kemal'i saray yöneticileri maarif müdürlüğünde işe başlatır. Daha sonra yıldızı parlayan Ali Kemal, dışişlerinde göreve başlar. Ali Kemal, saraydayken bir Türk ve bir İngiliz kadınla evlenir. Kemal'in İngiliz eşinden Stanley Johnson isminde şuan Boris Johson'ın babası olan kişi doğar. Kemal'in Türk eşinden de eski Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp isimli akrabamız doğar. Zeki Kuneralp, Cumhuriyet kurulduktan sonra dışişlerinin sınavına katılır, başarılı olur ve dışişlerinde göreve başlar."

'BAŞBAKAN OLMASINI İSTİYORUZ'

Eski muhtar Karaağaç, Boris Johnson'un Suriye'deki mültecileri ziyareti sırasında Kalfat köyüne 22'ye yakın İngiliz basın mensubunun geldiğini hatırlatarak, "O zaman köyümüze gelen tercümanlar aracığıyla Johnson ile görüştük. Kendisini köyümüze davet ettik, onları ağırlamaktan onur ve gurur duyacağımızı ve akrabalarının onu canla başla beklediklerini söyledik. Maalesef işlerinin yoğun olmasından dolayı gelemediklerini tahmin ediyorum. Boris Johnson’ı akrabaları olarak ata köyüne bekliyoruz, kendilerini burada ağırlamaktan onur duyarız. Kendisinin Başbakan olmasını istiyoruz" diye konuştu.

'2007 YILINDA BABASI KÖYÜMÜZE GELDİ'

Karaağaç, Boris Johnson babası Stanley Johnson'un 2007 yılında köylerini ziyaret ettiğini belirterek, "Boris Jhonson’un babası olan Stanley Johnson, köyümüzü ziyaret ettiler, yanılmıyorsam 2007 yılıydı. Kendisine oğlunun köyünü ziyaret etmesi gerektiğini bildirdik. Biz babasına Türk adetlerine uygun bir yer sofrası kurduk. Tahta kaşıkla tarhana çorbası içirdik kendisine. Çok farklı duygular yaşadığını ifade etti ve gözleri doldu, ben şahit oldum" dedi.

Karaağaç, Boris Johnson'ın Başbakan olması halinde Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılacağına inandıklarını söyledi. Karaağaç, "Genlerinde Osmanlı kanı taşıyan birisinin İngiltere gibi oyun kurucu bir ülkenin Başbakanı olması bizi onurlandıracaktır" dedi.

'AKRABALARI OLARAK JOHNSON'I ATA KÖYÜNE BEKLİYORUZ'

Kalfat köyü sakinlerinden Satılmış Karatekin, "Babaannem ile amca çocukları oluyorlar. Babasını burada ağırladık, yaylalara ve ormanlara götürdük. Dedelerinin kaldıkları eve götürdük. Kendisine hediyeler verdiler. Bir Kalfatlı olarak kendisinin Başbakan olmasını çok istiyoruz. Kendisi dışişleri bakanı iken Türkiye’ye geldiğinde Kalfat’a geleceğine söz vermişti, gelirse kendisini en iyi şekilde ağırlamaya çalışırız. Kendisini köyümüze bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Eski muhtar Adem Karaağaç ile röp.

-Köy sakinleriyle röp.

-Köyden detay

-Ailenin oturduğu evden görüntü Haber-Kamera: Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN, ÇANKIRI / (DHA) ===================== Sınava girmek için kolundaki alçıyı çıkardı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna girecek olan bazı öğrenciler geç kaldığı için sınava giremedi. Kolunda kırık olan bir öğrenci ise kolundaki alçıyı çıkarması şartı ile sınava alındı.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye İslahiye'de 11 okulda, 3 bin 900 öğrenci katıldı. Sabah erken saatten itibaren okullara gelen öğrenciler aramadan ve kimlik kontrolünden geçirilerek sınav salonuna alındı. Sınava 15 dakika kala gelenlerin salonlara alınmayacağı ise anonslarla bildirildi. Saat 10.00’da kapıların kapanmasından 1 dakika sonra gelen ve içeri girmek isteyen bir öğrenci kapıya eliyle birkaç kez vurarak görevlilerden yardım istemesine rağmen sonuç alamayarak geri döndü. Cumhuriyet Ortaokulu’nda sınava giren Ömer Furkan Özdemir ise kırık olan kolu alçılı şekilde geldiği için sınava alınmadı. Özdemir, kolundaki alçıyı hastanede çıkarttırdıktan sonra dakikalar kala sınav salonuna girdi.

Görüntü Dökümü

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-Okul bahçesi

-Öğrencilerin kapıda oluşturduğu yoğunluk ve kuyruk

-Öğrenciler üst aranarak içeriye alınması

-Ömer Furkan Özdemir ile röp.

-Sınav salonu

-Sınava 1 dk geç kalınca giremeyen öğrenci

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 208 MB Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) ==================== Manisa'da 35 bin 176 aday sınava YKS'ye girdi Manisa'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testinde (TYT) 35 bin 176 aday ter döktü.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15'te tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da başladı. Üniversiteye girişteki ilk aşama olan sınavın birinci oturumuna katılmak için 35 bin 176 aday, bu sabah okullarının yolunu tuttu. Öğrenciler, okullara üzerleri aranarak alındı. Manisa Lisesi'nde sınava gelen bazı öğrenciler, dakikalar kala sınava yetişti. Okul bahçesinde bekleyen öğrenci velileri ise dua ederek çocuklarının sınavdan çıkışını bekledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Manisa Lisesi bahçesinden görüntü

- Öğrencilerin sınava koşarak gitmesi

- Öğrencilerin üzerleri aranması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) ==================== Afyonkarahisar'da YKS sınavı başladı Afyonkarahisar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu yapıldı.

YKS'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için Afyonkarahisarlı öğrenciler sınav giriş belgeleri ve nüfus cüzdanlarıyla sınava girecekleri okula gitti. Erken saatlerde okullara gelen öğrencilere, anne ve babaları eşlik etti. Sınav öncesi polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı olmayanların sınava alınmayacağı bildirildi. Sınava girecek öğrencilerin belgeleri giriş kapısında görevli öğretmenler tarafından kontrol edilirken, polis ekipleri de öğrencilerin üzerlerini aradı. Görevli öğretmenler sınava dakikalar kala sık sık anons yaparak sınava girecek olan öğrencilere uyarılarda bulundu.

Sınava gelen öğrencilere eşlik eden anne ve babaları ise Kuran-ı Kerim okuyarak, dua etti. Saat 10.00'da okul görevlileri okul kapısını kaparak ailelere sınavın başladığını söyledi ve sessiz olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Sınavın yapılacağı okuldan detay

- Sınavı gerecek öğrencilerden detay

- Ailelerden detay

- Görevliler öğrencilerin belgelerine bakarken detay

- Polis ekipleri arama yaparken detay

- Görevliler anons yaparken detay

- Genel detaylar Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ==================== Burdur'da 6532 öğrenci YKS'ye girdi Burdur'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 6532 öğrenci girdi.

Burdur'da 6532 öğrencinin girdiği YKS heyecanı yaşandı. Saat 09.15'ten itibaren sınav salonlarına alınmaya başlayan öğrenciler görevliler tarafından yönlendirildi. Adaylar sınav salonlarına girişte sıkı şekilde aranarak salona alındı.

Saat 10.00'a birkaç dakika kala kapıdaki görevliler öğrencileri acele etmeleri konusunda uyardı. Bazı öğrenciler koşarak son anda sınava salonuna girebildi. Kimlik getirmeyi unutan bazı adaylar sınava giremedi. Öğrencilerin sınavda ter döktüğü sırada aileleri ise dua ederek bekledi. Görüntü Dökümü

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-Sınava giren öğrenci velileri

-Sınav salonuna giren öğrenciler

-Polis araması

-Görevlilerin geç kalan öğrencilere koşun diye bağırması