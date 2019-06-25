DHA YURT BÜLTENİ-9

1)NEVŞEHİR'DE ADLİYESİNDE ŞÜPHELİ TOZ PANİĞİ NEVŞEHİR Adliyesi'nde bir zarftan çıkan şüpheli toz nedeniyle 15 personel tedbir amacıyla hastanede tedavi altına alındı.

Almanya'da kargo ile bir mahkemenin kalemine gönderilen zarftan sarı renkli toz çıktı. Durumundan şüphelenilen toz Başsavcılığa bildirildi. Zarftan çıkan tozun kimyasal bir madde olma ihtimaline karşı tedbir amacıyla 15 adliye personeli Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. AFAD ekipleri adliyede bulunan tozu incelemeye alırken, hastaneye kaldırılan personelin kontrolleri sürüyor. NEVŞEHİR/DHA ==================================================== 2)OTOMOBİL REFÜJDEKİ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, orta refüje çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. 56 yaşındaki Nezihi Aytekin, yönetimindeki 06 FK 8001 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Sürücü Nezihi Aytekin ile birlikte kazada eşi Memnune Aytekin (54), gelini Fatma Aytekin (30), torunları Nisa Aytekin (3) ve Berra Sıla Aytekin (8) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan sadece Memnune Aytekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Ağır hasar gören otomobilden görüntü

- Otomobilin kesilen kapısından görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Otomobilin içerisindeki oyuncak bebekten detay Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ===================================================== 3)BABASIYLA LGS TARTIŞMASININ ARDINDAN BALKONDAN ATLAYAN ÇOCUK ÖLDÜ KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, LGS sonuçlarının ardından babasıyla tartıştıktan sonra balkondan atladığı öne sürülen Yunus Faruk B. (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Yunus Faruk B., açıklanan LGS sonuçlarının ardından iddiaye göre babasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından balkona doğru yönelen Yunus Faruk B., 6 katlı apartmanın 3'üncü katından kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Yunus Faruk B., ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Yunus Faruk B., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cenazenin öğlen saatlerinde Yenikent Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.