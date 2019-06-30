DHA YURT BÜLTENİ- 9 

Davutoğlu: Eğer işler iyi gitmiş olsaydı kıyamete kadar susardık Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Devletin makamlarını birtakım trol çetelerine mahkum edenler karşısında 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitmiş olsaydı, AK Parti'yi iktidar yapan milletin değerleri bu siyasi hayatta egemen olmuş olsaydı, kıyamete kadar da susardık" dedi. Elazığ'a gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte 'Elazığ Gönül Dostları Platformu' tarafından otelde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Davutoğlu, 23 Haziran'da, son dönemde seçimlerle ilgili duyulan kaygı ve güvensizliklerin ortadan kalktığı, demokratik kültürün değişmeyeceği sürecin yaşandığını söyledi. Davutoğlu, "Netice ne olursa olsun, kim kazanırsa kazansın en önemli şey, milli iradenin tecelli etmesidir ve kimsenin, onun önüne engel koyamamasıdır. 1946 yılından bu zamana Türkiye'nin en büyük gücü, darbeler sonrası tekrar demokratik düzene geçişte de darbeleri engellemede de en büyük gücü seçim sandığının objektifliği olmuştur. Bu anlamda 23 Haziran'da ve seçimlerin yenilenmesi sonrasında Cumhurbaşkanı'mız ve siyasi parti liderlerinin verdiği mesajlar son derece doğrudur ve güzeldir" diye konuştu.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucuyla derin hüzün yaşadığını kaydeden Davutoğlu, "Seçim neticeleri sonrası AK Parti'nin genel başkanlığı ve bakanlığını yapmış biri olarak AK Parti'ye destek vermiş, bizi her şartta ve her zaman desteklemiş geniş kitlelerin hüznünü yüreğimde hissediyorum. Biliyorum ki İstanbul'daki her bir AK Parti'li seçmen, derin bir hüzün yaşıyor. Ben bu kitleler ile birlikte hareket ettim. Son derece haklı zeminde yaptığımız eleştirileri, 'AK Parti'de bölünme çabası' olarak göstermek isteyenler, bilsinler ki bu kitleler bölünmesin, diye başbakanlık koltuğunu bırakarak, ayrıldım. Devletin makamlarını birtakım trol çetelerine mahkum edenler karşısında 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitmiş olsaydı, AK Parti'yi iktidar yapan milletin değerleri bu siyasi hayatta egemen olmuş olsaydı, kıyamete kadar da susardık" dedi. Görüntü Dökümü

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- Ahmet Davutoğlunun gelişinden görüntü

- Ahmet Davutoğlunun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)

====================== Amasra'da hortum Bartın'ın Amasra İlçesi'nde denizde aynı anda oluşan ve cep telefonu ile görüntülenen 2 hortum endişe yarattı.

Bartın’ın Amasra İlçesi’nde denizde aynı anda 2 hortum oluştu. Oluşan hortumlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Hortumu gören bazı vatandaşlar endişeye kapıldı. Açıkta oluşan hortumlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Hortumlar deniz üzerinde yaklaşık 15 dakika etkili olduktan sonra kayboldu. Görüntü Dökümü

-------------------- -Cep telefonuyla çekilen hortumların görüntüsü Ayhan ACAR/Amasra (Bartın),(DHA) ========================== Öldürdüğü eşinin cansız bedenini otomobile koyup kaçtı Çorum'da Selim Ş. (25), boşanma aşamasındaki eşi Gökcen Ş.'yi (20) tabancayla sokak ortasında başından vurarak, öldürdü. Eşini kanlar içinde sürükleyip otomobile koyarak uzaklaşan Selim Ş., polis ekiplerince yakalandı. Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Aşık Mahsuni Şerif Parkı'nda meydana geldi. Zonguldak'ta yaşayan, 1 kız çocuğu annesi Gökcen Ş., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Ş. ile boşanma aşamasına gelince, bir süre önce Çorum'a gelerek buraya yerleşti. Selim Ş. de eşiyle konuşmak bugün kente geldi. Parkta buluşan çift konuşurken, iddiaya göre Selim Ş., belinden çıkardığı tabancayı eşine doğrultup ateşledi. Selim Ş., başından vurduğu eşini, sürükleyerek otomobile koyduktan sonra direksiyona geçip, hızla bölgeden uzaklaştı.